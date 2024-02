Dilema unor primari PSD și PNL: Dușmanul de la ”locale”, prietenul de la ”europarlamentare”. Ce spun doi primari din Alba despre listele comune și mesajele pe care trebuie să le transmită în campanie

Comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare generează o problemă cu care primarii PSD și PNL, pe care se bazează Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă să strângă voturi la comun, nu s-au mai confruntat. Majoritatea nu știu cum vor putea să se lupte cu un ”coleg” de Coaliție pentru postul de primar și pentru lista de consilieri, iar pe de altă parte să ceară votul pe o listă comună la europarlamentare.

Problema este catalogată de unii primari drept ”serioasă” și spun că așteaptă precizări de la ”centru”.

G4Media a vorbit cu mai mulți primari, care au recunoscut că nu știu cum se pot transmite mesaje opuse dar credibile, în condițiile în care, de multe ori, luptele locale pentru fotoliul de primar sunt foarte dure.

Ne-am oprit la discuția cu doi primari care, departe de București și de calculele politice, vor trebui să se lupte cu adversarii politici pentru a fi realeși, dar în același timp vor fi nevoiți să se împace cu ei pentru a obține un scor bun la europarlamentare.

Ce spune un primar PNL?

Oana Badea este primar PNL la Aiud și a fost întotdeauna una dintre vocile cele mai critice în raport cu PSD. Pe contul ei de Facebook are chiar o fotografie în care poartă un sacou roșu pe care scrie ”Niciodată PSD”.

G4Media a întrebat-o cum va gestiona situația în care va trebui să aibă un mesaj liberal pentru alegerile locale, care presupun și atacuri din partea și la adresa principalului partid cu care intră în competiție, adică PSD, și un alt mesaj pentru alegerile europarlamentare, unde lista este comună.

”Îi las pe cei care au stabilit că la europarlamentare să mergem pe liste comune să decidă. Treaba mea este să invit cât mai mulți oameni la vot ca să fie legitimitate și să reducem ascensiunea suveraniștilor. Asta mi s-a spus.

Nu am de gând să caut explicații pentru comasare și pentru listele comune pentru că nu m-a întrebat nimeni” a spus Oana Badea.

Ce spune un primar PSD?

Mirel Hălălai este singurul primar PSD de oraș din județul Alba (restul sunt toți liberali). Este primar de mai multe mandate și a reușit să obțină la ultimele alegeri aproape 60% din voturile locuitorilor din Teiuș.

Aceeași întrebare, adaptată pentru el: cum le spuneți oamenilor să voteze PSD la locale și lista PNL, cu Rareș Bogdan, Mircea Hava și alții, la europarlamentare?

”Sincer, nu am nici un răspuns. Am rămas surprins de luările de poziție din Coaliție. În campanie voi prezenta ce am făcut eu, nu atac pe nimeni, dar nu mă voi lăsa călcat în picioare. Nu permit să mă pleznească nimeni, indiferent dacă suntem în Coaliție.

Nu știu ce au vrut, dar trebuie să vină cu niște clarificări în câteva zile, că nu-i de glumă.

Este un lucru hazardat. Șefii politici sper să înțeleagă consecințele și să vină cu precizări cât de repede” a spus Mirel Hălălai.

În ceea ce privește mesajele transmise, acesta a spus că la europarlamentare ”nu poți spune omului cu cine să voteze”, ca în cazul localelor, unde candidații sunt cunoscuți de comunitate.

El a adăugat că pregătirea alegerilor presupune un efort serios, motiv pentru care este necesară clarificarea rapidă a acestor lucruri.