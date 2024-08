Dezvăluire The Independent: Donald Trump a făcut bani din afaceri cu Biblii și are un milion de dolari în criptomonede

Donald Trump a numit odată Bitcoin o „înșelătorie”. Acum deține un milion de dolari în criptomonede, conform unei dezvăluiri financiare a ziarului The Independent. Republicanul a făcut bani și din vânzarea unor Biblii de 60 de dolari bucata.

Donald Trump a câștigat 300.000 de dolari pentru că a făcut reclamă unor Biblii de 60 de dolari și deține peste 1 milion de dolari în criptomonede, arată o nouă dezvăluire financiară, conform The Independent. Dezvăluirea financiară – o cerință a Comisiei Electorale Federale pentru candidații care urmăresc o funcție federală – a arătat că fostul președinte a câștigat redevențe de milioane și deține o sumă considerabilă în criptomonede, pe care odinioară le-a numit drept „înșelătorie”.

O intrare intitulată „cheie virtuală Ethereum pentru portofel de criptomonede” a fost evaluată între 1 și 5 milioane USD. Investiția arată schimbarea drastică a opiniilor sale asupra monedei digitale în ultimii ani. După ce a părăsit Casa Albă în 2021, Trump a numit Bitcoin „înșelătorie”.

El a explicat că nu îi place „pentru că este o altă monedă care concurează cu dolarul… Vreau ca dolarul să fie moneda lumii”. Între timp, în luna mai a acestui an, biroul său de campanie a anunțat că va accepta criptomonede în donații ca parte a unui efort mai amplu de a construi așa-numita „armată cripto” înainte de alegerile din noiembrie și să facă din SUA o „superputere Bitcoin”.

S-a comparat cu Isus Hristos

Dezvăluirea din 15 august a dezvăluit, de asemenea, că fostul președinte, care s-a comparat cu Isus Hristos, a încasat 300.000 de dolari pentru a susține „Biblia Greenwood”, pe care a început să o promoveze la scurt timp după ce a fost obligat să plătească sute de milioane în procesul civil de fraudă.

În iunie 2020, în timpul protestelor Black Lives Matter, Trump și mai mulți membri ai personalului au mers pe jos la Biserica St John’s din Washington, DC – care a fost vandalizată – după ce poliția antirevoltă a eliberat în mare parte manifestanții pașnici din Piața Lafayette din apropiere folosind gaze lacrimogene.

Acolo, Trump a stat în tăcere și a fost fotografiat ținând în sus o Biblie, despre care unii au speculat că era cu susul în jos. Mai mulți oponenți, inclusiv președintele Joe Biden, l-au acuzat că a folosit cartea ca suport. Întrebat de un reporter dacă este Biblia lui, el a răspuns că este „o Biblie”. Apoi, la începutul acestui an, Trump a început să vândă Biblia „God Bless the USA” pentru 60 de dolari.

Biblia include refrenul „God Bless the USA” al lui Lee Greenwood, precum și textul Constituției SUA, Declarația de independență și Jurământul de credință. Trump a avut, de asemenea, plăți semnificative de redevențe din cărțile sale „Letters to Trump” and „Our Journey Together”, care au încasat puțin sub 5 milioane de dolari, arată dezvăluirea.

Se judecă cu Departamentul de Justiție pentru despăgubiri de 100 de milioane de dolari

Cărțile se vând cu amănuntul la 90 de dolari, respectiv 50 de dolari. Fostul președinte a câștigat, de asemenea, mai mult de 7 milioane de dolari drept redevențe dintr-un „acord de licență cu NFT INT, LLC”, care se referă la „cărțile de tranzacționare” ale sale NFT. Dezvăluirea a făcut lumină și asupra Trump Media & Technology Group Corp, care deține și Truth Social.

Candidatul republican a evaluat compania la 50 de milioane de dolari anul acesta, în creștere considerabilă față de anul trecut, când a evaluat-o între 5 și 25 de milioane de dolari, arată dezvăluirea din 2023. Clubul Mar-a-Lago al lui Trump din Palm Beach, Florida, care a fost percheziționat în 2022, a câștigat puțin sub 57 de milioane de dolari în 2024, o creștere față de cele 54 de milioane de dolari raportate în dezvăluirea sa din octombrie 2023.

Trump a apreciat că clubul are o valoare de peste 50 de milioane de dolari, arată dezvăluirea. Fostul președinte urmează să dea în judecată Departamentul de Justiție pentru despăgubiri de 100 de milioane de dolari în urma raidului FBI, în timpul căruia au fost găsite sute de documente clasificate împrăștiate în cutii de-a lungul reședinței din Florida, rezultând un dosar federal împotriva lui.

Mișcarea anticipată din partea echipei juridice a lui Trump vine după ce cazul documentelor clasificate a fost respins luna trecută.