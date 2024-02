Dezinformarea rusă atacă deja alegerile din SUA – experți

Rusia răspândește deja dezinformări și informații false înainte de alegerile din Statele Unite din toamna acestui an, folosind conturi online false și programe de tip bots pentru a-i ataca pe președintele Joe Biden și colegii săi democrați, potrivit unor oficiali și experți cibernetici de peste ocean. Strategia Moscovei urmărește, printre altele, reducerea ajutorului militar al SUA pentru Ucraina, precum și a sprijinului american pentru NATO. Nu este pentru prima dată când Kremlinul încearcă să se amestece în procesul electoral din America.

Dezinformări de la Moscova

Într-un material dedicat acestui subiect, NBC News a scris că Rusia răspândește deja dezinformări înainte de alegerile din 5 noiembrie din Statele Unite. În acea zi, americanii vor alege atât președintele SUA, cât și un total de 468 de locuri în Congresul de la Washington: 33 de mandate în Senat și toate cele 435 de locuri în Camera Reprezentanților.

Experții și oficiali citați de postul de televiziune american au relatat că atacurile împotriva lui Biden fac parte dintr-un efort continuu al Moscovei de a submina ajutorul militar american acordat Ucrainei, dar și sprijinul SUA pentru NATO și solidaritatea cu alianța nord-atlantică.

Informațiile vin în contextul în care fostul președinte Trump a afirmat recent că Statele Unite nu-și vor apăra aliații NATO împotriva Rusiei dacă aceștia nu-și îndeplinesc obiectivele promise de a cheltui suficient pentru apărare, amenințând că va schimba complet alianța nord-atlantică dacă va fi ales din nou președinte al Americii în 2024.

Trump a criticat de mult timp eșecul unor state membre NATO de a-și crește cheltuielile de apărare și a sugerat că există solduri neplătite datorate de aliați, dar remarcile făcute în timpul unui miting de campanie în Carolina de Sud au mers un pas mai departe, sugerând că Rusia ar trebui să atace aliații care nu-și vor achita contribuţiile.

“Dacă nu plătim și suntem atacați de Rusia, ne veți proteja?” și-a amintit Trump că a fost întrebat de liderul unei alte “țări mari” în timp ce era președinte. Acesta i-ar fi prezentat o situație ipotetică în care țara sa nu își îndeplinea obligațiile financiare în cadrul NATO și ar fi fost atacată de Moscova.

“I-am spus: Nu ai plătit? Ești delincvent?… Nu, nu te-aș proteja. De fapt, i-aș încuraja (pe ruși) să facă ce naiba vor vrea. Trebuie să plătești,” i-ar fi declarat președintele Trump omologului său occidental în timpul unei întâlniri a liderilor ţărilor NATO.

Republicanul a sugerat, de asemenea, că “sute de miliarde de dolari” au intrat în bugetul NATO după amenințările sale, deși cheltuielile alianței au fost în creștere înainte ca el să preia mandatul de președinte al SUA în ianuarie 2017. În plus, banii țărilor membre nu se duc direct la NATO.

Reamintim că cei 31 de membri ai NATO s-au angajat prin Articolul 5 să apere orice națiune din blocul militar care este atacată.

În vreme ce Trump se opune ajutorului SUA pentru Ucraina și liderul republican avertizează că “va încuraja” Rusia să atace un aliat NATO dacă nu își plătește partea din cheltuielile de apărare, “potențialele recompense pentru președintele rus Vladimir Putin sunt ridicate,” a afirmat Bret Schafer, bursier la Alliance for Securing Democracy din cadrul German Marshall Fund.

“Nu doar că (rușii) nu ar fi avut nevoie de un stimulent să se amestece în ultimele două alegeri prezidențiale,” a spus Schafer, care urmărește eforturile de dezinformare ale Rusiei și ale altor regimuri. “Dar aș spune că stimulentul de a interveni este sporit în prezent.”

Consilierul pentru securitate națională al lui Biden, Jake Sullivan, a declarat duminică la emisiunea Meet the Press de la NBC News că există “o mulțime de motive pentru a fi îngrijorat” cu privire la încercarea Rusiei de a interveni în alegerile din 2024, dar că nu poate discuta dovezi legate de aceste interferențe. “Vom fi vigilenți în privința asta,” a spus oficialul.

Oficialii și experții americani cred că Rusia ar putea încerca să intervină în alegerile din Statele Unite în două moduri principale:

· prin înregistrari video sau audio de tip deepfake folosind instrumente de inteligență artificială

· printr-o operațiune de genul hack and leak, așa cum s-a întâmplat înainte de scrutinul din 2016, când agenți ai serviciilor ruse de informații militare au furat și au disemninat mesaje electronice interne ale Partidului Democrat.

NBC News a precizat că tipul de campanii de propagandă online pro-Rusia, care au prosperat pe Twitter și Facebook înainte de alegerile prezidențiale din SUA din 2016, sunt acum operațiuni de rutină pe fiecare platformă majoră de socializare, deși se întâmplă rar în prezent ca conturile individuale să devină la fel de virale ca în trecut.

Aceste operațiuni de influență creează adesea conturi similare pe mai multe site-uri, care variază drastic în ceea ce privește politicile lor de moderare. De exemplu, conturile unei campanii pro-Moscova pe care Meta, proprietarul Facebook, a reprimat-o la sfârșitul anului trecut – este vorba de un influencer de știri în limba engleză care scrie sub numele de People Say -, sunt încă live pe alte platforme, deși unele sunt într-o stare latentă.

Astfel, un cont ce apare sub numele de People Say este încă vizibil pe X, fostul Twitter, dar are doar 51 de urmăritori și nu a postat de aproape un an. Omologul său de pe Telegram însă, care este urmărit de unii americani din extrema dreaptă, încă postează în mod activ conținut controversat și are aproape 5.000 de abonați.

Eforturi similare de dezinformare lansate de Moscova sunt în prezent în desfășurare în Europa, afirmă experții. Franța, Germania și Polonia au declarat luna aceasta că Rusia a lansat un val de propagandă pentru a încerca să influențeze alegerile parlamentare europene din iunie.

Furtuna perfectă

Moscova și aliații săi au căutat de mult să exploateze diviziunile din societatea americană, a scris NBC News, care este un canal de televiziune favorabil stângii politice de peste ocean. Dar experții și foștii oficiali americani au spus că afirmațiile false ale lui Trump că alegerile din 2020 au fost furate, polarizarea politică din ce în ce mai accentuată a Statelor Unite și reducerile drastice ale echipelor care se ocupau cu moderarea conținutului la X și alte platforme oferă teren fertil pentru a răspândi confuzia, diviziunea și haosul printre americani.

“În multe privințe, este o furtună perfectă de oportunități pentru ei,” a afirmat Paul Kolbe, care a lucrat timp de 25 de ani în Direcția de Operațiuni a CIA și acum este bursier la Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard University. “Cred că, din mai multe motive, vom vedea aceeași abordare (din partea rușilor), dar amplificată și, cred, cu eliminarea unora dintre constrângerile pe care le-ați fi putut vedea.”

Comentatorii americani reamintesc că în alegerile intermediare din 2022, Rusia a vizat în primul rând Partidul Democrat, cu intenția de a slăbi sprijinul SUA pentru Ucraina. Aceasta deoarece, cel mai probabil, Moscova îl învinovățește pe Biden pentru că a creat o alianță occidentală unificată care sprijină eforturile guvernului de la Kiev împotriva forțelor lui Putin, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații americane recent publicate.

De asemenea, în ceea ce pare a fi un efort major de a adânci diviziunile dintre americani, Rusia a amplificat în ultima lună disputa politică dintre Administrația Biden și guvernatorul din Texas, Greg Abbott, cu privire la securitatea graniței acestui stat cu Mexicul.

Profitând de faptul că oficialii republicani care conduc Lone Star State, așa cum este cunoscut statul din partea central-sudică a Americii, au adoptat măsuri agresive pentru a stopa afluxul de imigranți ilegali care traversează frontiera de sud a Statelor Unite, provocând reacția vehementă a cabinetului Biden, politicienii, bloggerii, mass-media de stat din Rusia și programele de tip bots made in Kremlin au promovat ideea că America se îndreaptă către un nou “război civil.”

Potrivit experților americani, interferența în conflictul dintre Texas și guvernul federal fost o mișcare tipică pentru regimul rus, care are o lungă tradiție în a încerca să manipuleze în avantajul său diviziunile politice existente în societatea americană, cum ar fi imigrația ilegală.

Până acum însă, nu există niciun semn că operațiunea de dezinformare a Rusiei legată de Texas a avut vreun impact semnificativ, a declarat Emerson Brooking, membru al Digital Forensic Research Lab din cadrul grupului de think tank Atlantic Council.

“Până în acest moment, operațiunile rusești care vizează SUA au fost oportuniste. Ei văd care narațiune ajunge în centrul discuțiilor și încearcă să o amplifice,” a spus Brooking. “Dezinformarea nu este creată în vid. Cu cât o țară este mai polarizată, cu atât este mai ușor pentru actorii străini să se infiltreze și să deturneze procesele politice.”

Pericolul AI

Emerson Brooking și alți experți au spus că cea mai mare amenințare rusă pentru alegerile din SUA din această toamnă ar putea fi o înregistrare audio falsă creată de inteligența artificială.

O înregistrare falsă de tip deepfake sau o scurgere în presă poate să nu vizeze scena politică americană la nivel național. În schimb, ea ar putea viza un stat sau un district swing, crucial pentru rezultatul final al alegerilor, au spus experții. Înregistrarea falsă putea urmări să descurajeze unii alegători să meargă la vot sau să semene neîncredere în ceea ce privește acuratețea numărării voturilor.

Scenariul cel mai probabil de dezinformare va fi reprezentat de “atacuri hiperpersonalizate, localizate,” a spus Miles Taylor, un fost oficial pentru securitatea națională din Administrația Trump, care trage acum atenția asupra riscurilor unui nou mandat pentru republican.

Înregistrările audio de tip deepfake, care sunt ușor de creat și greu de detectat, au fost folosite la alegerile recente din mai multe țări, potrivit NBC News.

În SUA, luna trecută, un apel fals făcut în numele lui Joe Biden le-a cerut democraților din New Hampshire să nu voteze în alegerile primare din stat.

În Regatul Unit, în noiembrie trecut, o înregistrare audio falsă care ar fi provenit de la primarul Londrei, Sadiq Khan, a cerut desfășurarea de marșuri pro-palestiniene în contextul războiului dintre Israel și gruparea teroristă Hamas. Khan este primul primar musulman din istoria capitalei engleze.

Iar cu două zile înainte de alegerile parlamentare din Slovacia din septembrie 2023, un clip audio fals pretindea să-l prezinte pe liderul unui partid politic pro-occidental discutând despre cum să fraudeze alegerile. Fișierul audio a fost în cele din urmă demonstrat ca fiind fals și nu este clar ce efect a avut asupra alegerilor. Dar un partid pro-rus care se opune ajutorului acordat Ucrainei a câștigat cele mai multe voturi.

NBC News a scris că, deși specialiștii susțin că diferite software-uri pot identifica dacă o înregistrare audio sau video este autentică sau falsă, astfel de programe sunt adesea greșite.

Eforturi trecute

Presupusele operațiuni de dezinformare ale Rusiei împotriva Ucrainei din ultimii doi ani ne arată unele dintre tacticile aplicate de Kremlin, cred experții.

Un studiu publicat săptămâna trecută de compania slovacă de securitate cibernetică ESET a constatat că o campanie pro-Rusia a trimis ucrainienilor e-mailuri false și descurajatoare despre războiul dintre Kiev și Moscova, incluzând afirmații despre lipsa de încălzire și alimente.

Într-un efort coordonat desfășurat aproape de începutul invaziei Rusiei în februarie 2022, atacurile cibernetice au scos temporar din uz pagini de internet esențiale în Ucraina, în timp ce rezidenții au primit mesaje spam care le spuneau că bancomatele din țară erau oprite.

Alte eforturi aparente ale Rusiei de a semăna diviziuni sunt mult mai simple, potrivit experților.

De exemplu, anul trecut, celebrități care vând videoclipuri personalizate pe site-ul Cameo, printre care Priscilla Presley, Mike Tyson și Elijah Wood, au fost păcălite să înregistreze din neatenție mesaje care denigrau doi adversari majori ai Kremlinului: președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Mesajele au fost suprapuse cu text în care se pretindea în mod fals că celebritățile cereau acelor lideri să demisioneze. Reprezentanții lui Wood și Presley au spus că vedetele au înregistrat videoclipurile crezând că ajută un fan ce suferă de dependență. Un reprezentant al lui Tyson a declarat că videoclipurile cu el sunt false.

Propagandă a la Kremlin

NBC News a susținut că, în ceea ce privește America, temele de propagandă ale Rusiei sunt în prezent repetate adesea în comentariile unor congresmeni republicani și comentatori pro-Trump, inclusiv în prezentarea guvernului Ucrainei ca fiind profund corupt.

De exemplu, în vara anului 2022, scriam că serviciile de informații de la Moscova desfășurau operațiuni agresive prin care încearcau să modifice suportul americanilor pentru Kiev în conflictul acesteia cu Rusia, în condițiile în care America a fost unul dintre cei mai importanți susținători ai ucrainienilor, iar sprijinul Administrației de la Washington continuă să fie vital în războiul împotriva trupelor federației. Sabotarea sprijinului americanilor pentru cauza Kievului face parte dintr-o campanie mai extinsă a președintelui Putin de a beneficia de un mediu politic în Statele Unite care este mult mai favorabil obiectivelor sale.

Presa de stat rusă și operațiunile de informare prin interpuși lucrau în acel moment la foc continuu pentru a descrie sprijinul occidental pentru Ucraina drept motivul principal pentru care războiul dura atât de mult și cauza pentru care exista o criză alimentară în creștere la nivel mondial. Aceasta în ciuda faptului că războiul și problemele de export de cereale există în primul rând deoarece Putin a ales să invadeze Ucraina.

Adoptarea retoricii de stat ruse în dezbaterea politică a Americii este o victorie pentru Moscova, au spus experții. Scopul lui Putin este să răspândească îndoiala și diviziunea printre americani.

“Un rezultat la fel de bun pentru ei este exact ceea ce am avut data trecută, când o treime din țară nu a crezut în rezultatul alegerilor,” a declarat Schafer. “Democrația este pusă la îndoială; sistemul este pus sub semnul întrebării. Deci nu trebuie neapărat să-și vadă candidatul (preferat) câștigând pentru ca acesta să fie un rezultat bun pentru ei.”

Experții cred că rămâne extraordinar de dificil ca un atac cibernetic de la distanță să preia controlul asupra sistemelor de vot din SUA și să schimbe numărul de voturi. Evaluarea serviciilor de informații americane privind alegerile intermediare din 2022 nu a găsit de exemplu niciun indiciu că Rusia ar fi încercat să pirateze sistemele electorale sau numărarea voturilor în acel an.

Dar Kolbe, fostul oficial al direcției de operațiuni din CIA, a spus că Kremlinul va vedea cel mai probabil încercarea de a pătrunde în sistemele de vot din SUA ca pe un efort cu risc scăzut. “Nu văd niciun motiv pentru care (rușii) nu ar face-o,” a declarat el. V-ar fi greu să găsiți unde (Moscova) ar vedea partea de risc a ecuației. Aceasta se apropie de zero.”

O astfel de interferență ar putea veni cu o negație plauzibilă, au afirmat specialiștii. De exemplu, în ziua alegerilor intermediare din 2022, pagina de internet a secretarului de stat din Mississippi, care găzduiește portalul oficial de căutare a locurilor de votare pentru alegătorii din acest stat, a fost scoasă oficial din funcțiune pentru cea mai mare parte a zilei, după ce hackerii pro-Kremlin de pe Telegram au cerut susținătorilor să li se alăture într-un atac cibernetic împotriva acesteia.

Cu toate acestea, oficialii americani și analiștii din domeniul dezinformării spun că capacitatea Rusiei de a manipula alegătorii nu ar trebui să fie exagerată. Când vine vorba de răspândirea dezinformării și de a alimenta neîncrederea în autoritățile electorale și în rezultatele alegerilor, cea mai mare amenințare vine din interiorul societății americane, polarizată și fracturată, nu din exterior.

“Sunt foarte sceptic, fie că este 2016 sau 2024, că cultura politică și media a Statelor Unite are nevoie de vreun impuls din partea Rusiei,” a spus Gavin Wilde, bursier în cadrul Carnegie Endowment for International Peace, care este specializat în Rusia și războiul informațional.

“Kremlinul are tot interesul să vadă un public american, sau o conducere americană, care este mai puțin înclinată să sprijine Ucraina, care este mai puțin înclinată să pedepsească Rusia. Aceste stimulente sunt cu siguranță acolo,” a spus el. “Dar facem deja o treabă destul de bună acasă. Nu știu cât de multă impuls crede Kremlinul că trebuie să mai ofere.”

Amestecul în politica americană

Analiștii de la Departamentul de Stat au afirmat constant în ultimii ani că guvernul rus rămâne una dintre principalele amenințări la adresa Statelor Unite din cauza “operațiunilor cibernetice rău intenționate împotriva guvernelor federale și de stat, locale, tribale și teritoriale, a organizațiilor electorale” și nu numai.

Iar unul dintre obiectivele campaniilor informatice este acela de a influența votanții americani.

Daniel Hoffman, fost șef al centralei CIA la Moscova, a declarat de exemplu înainte de alegerile intermediare din 2022 că obiectivul rușilor era să încerce să obțină alegerea unor candidați care sunt cumva mai favorabili lui Putin. “Va încerca cu adevărat foarte, foarte mult să… exacerbeze acele tendințe izolaționiste și să ne facă să ne întrebăm: De ce sprijinim Ucraina?” a spus Hoffman. “El încearcă să dilueze sprijinul SUA pentru (președintele ucrainean) Zelenski.”

O părere împărtășită și de Gavin Wilde, care a spus atunci că interferența electorală a Rusiei poate include, de asemenea, eforturi de a promova politicieni sau teme care ar inversa sancțiunile americane și aliate împotriva Federației Ruse.

“Preocuparea lor majoră a fost ideea că Washingtonul facilitează oarecum înclinarea geopolitică a Ucrainei spre vest,” a declarat Wilde. “În măsura în care pot atât să delegitimizeze asta în Ucraina propriu-zisă, cât și să delegitimizeze acele forțe din Washington și să rupă acest sprijin pe termen lung, acesta este un fel de obiectiv final major.”

Iar dovezile implicării rușilor în alegerile americane sunt multiple. Rusia a intervenit de mai multe ori în politica americană prin operațiunile de influență pentru a sprijini un candidat preferat.

În 2016, Putin a dezvoltat o preferință pentru candidatura lui Trump, potrivit unei evaluări a Comisiei de Informații din Senat, încercând să manipuleze alegătorii americani prin campanii de dezinformare pe internet. (Interacțiunea dintre campania lui Trump și Rusia nu a fost dovedită, deși a existat inclusiv o comisie de anchetă care să investigheze presupusele colaborări dintre cele două părți). De asemenea, înainte de alegerile prezidențiale din 2020, Moscova ar fi desfășurat operațiuni de influență și campanii de dezinformare care denigrau candidatura lui Joe Biden, susținând în același timp realegerea lui Trump.

De asemenea, operațiunile de influență ale Moscovei au urmărit în ultimii ani să exacerbeze diviziunile existente în Statele Unite, pentru a semăna discordie în rândul populației și a crea neîncredere în guvernul de la Washington. Astfel, fabricile de troli – cea mai cunoscută fiind Internet Research Agency (IRA) – au propagat dezinformări despre pandemie sau vaccin, despre tensiunile rasiale (prin crearea unor grupuri false Black Lives Matter pe Facebook și manipularea unor ziariști americani pentru a publica materiale care au tensionat scena politică) etc.

Serviciile americane de informații cred că unele dintre operațiunile de influență ale lui Putin din lunile următoare vor încerca probabil să intensifice diviziunile existente pentru a crea mai multă tensiune și dramatism în Statele Unite, așa cum au mai făcut și înainte, atât pentru a semăna discordie, cât și pentru a distrage atenția de la războiul din Ucraina.

Ca și la alegerile precedente, experții se așteaptă ca guvernul rus să continue să se bazeze pe fermele de troli, instituțiile media de stat și alți actori din mediul online pentru a răspândi narațiuni pro-Rusia și pentru a încerca să-i dezbine pe americani în lunile care mai rămân pâna la scrutinul din noiembrie 2024.

Surse: NBC News, BBC, NPR, Straits Times, The Daily Beast, dfrlab.org, welivesecurity.com