Dezastru pentru RedBull în calificările contând pentru MP de Formula 1 din Brazilia

Max Verstappen și Sergio Perez nu au prins Q3, cei doi urmând să plece în Marele Premiu din Brazilia de pe locurile 17 (Max are și o penalizare de cinci locuri după ce a schimbat motorul), respectiv 13. Din pole-position va pleca Lando Norris, McLaren.

Pe final de Q2, Verstappen și Perez nu au mai apucat să facă un tur rapid din cauza unui steag roșu. Lucrurile nu au stat mai bine nici pentru Carlos Sainz Jr, pilotul celor de la Ferrari lovind un parapet.

Condițiile din calificări au fost unele dificile, ploaia făcându-și de cap în continuare la Sao Paulo, pe circuitul de la Interlagos.

În Q3, Fernando Alonso a scăpat monopostul de sub control în virajul 11 și a lovit și el un parapet. Dublul campion mondial va pleca în cursă de pe locul 9.

Norris va fi urmat de George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (RB), Esteban Ocon (Apline), Liam Lawson (RB), Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Williams), Oscar Piastri (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin) și Lance Stroll (Aston Martin).

LANDO NORRIS TAKES POLE AT INTERLAGOS!!! 🇧🇷

George Russell joins Norris on the front row. Yuki Tsunoda will start P3!!!

What an incredible qualifying 🤯#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/7RAsDCaMDz

— Formula 1 (@F1) November 3, 2024