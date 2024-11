Detalii din culisele Balonului de Aur 2024: Reprezentantul Franței l-a ales pe Vinicius câștigător. Mbappe pe locul 4 / Ce au votat foștii câștigători ai Balonului de Aur la Trofeul Kopa, revendicat de Yamal

Al doilea în clasamentul pentru Balonul de Aur 2024, după spaniolul Rodri, brazilianul de la Real Madrid, Vinicius Jr., a fost desemnat câștigător de 35 de ori, inclusiv de către juratul francez Vincent Garcia, redactorul-șef al revistei „France Football”, una dintre principalele organizatoare ale evenimentului.

Clasarea sa pe locul al doilea la Balonul de Aur, în spatele mijlocașului spaniol al lui Manchester City, Rodri, nu a fost prea bine primită, întrucât delegația Real Madridului nu a fost prezentă la decernare, chiar dacă a avut premii de revendicat.

Mai mult decât atât, fanii lui Vinicius au recurs la comentarii de ură pe profilele de pe rețelele de socializare ale altor personalități din fotbal, care au numele asemănător cu actualul câștigător al premiului.

Madrid fans are now commenting on Bentancur’s Instagram and saying he robbed vini of a balon dor🤦‍♂️ pic.twitter.com/QXZ9EizYTP

— Đ (@dxnthfc) October 29, 2024