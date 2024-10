Deputatul european Siegfried Mureșan (PNL) a fost desemnat co-raportor pe implementarea PNRR

Comisia pentru afaceri economice și monetare l-a desemnat pe deputatul european Siegfried Mureșan co-raportor al Parlamentului European pentru raportul privind implementarea Mecanismului de Redresare și Reziliență.

În calitate de co-raportor pe implementarea PNRR, “voi evalua cât de bine a fost pus în aplicare acest mecanism către Comisia Europeană și de către statele membre, inclusiv România. De asemenea, vom evalua ce măsuri trebuie luate astfel încât banii să ajungă acolo unde este nevoie de ei: în investiții și reforme care fac viața oamenilor mai bună pe termen lung”, a declarat Mureșan, pe pagina sa de Facebook.

Prin intermediul acestui mecanism, România primește 28,5 miliarde de euro pentru a finanța Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

“Acum 4 ani, eu am negociat, tot ca raportor, adoptarea mecanismului la nivel european în condiții bune pentru România și pentru celelalte țări membre ale Uniunii Europene.

Am văzut, ulterior, că România a început bine absorbția fondurilor europene din PNRR. A atras 9,4 miliarde de euro în primii doi ani. Dar am văzut, totodată, și că absorbția a încetinit în ultimul an în țara noastră”, a mai scris el.