Deputatul PSD Razvan Iulian Ciortea
Sursa foto: Primăria Turda

Deputatul clujean Răzvan Ciortea (PSD), fost subprefect, trimis în judecată de DNA / E acuzat de abuz în serviciu, fals și instigare / Ar fi încercat să mintă polițiștii pentru a evita o amendă pentru viteză

Deputatul Răzvan Ciortea, ales pe listele PSD, a fost trimis în judecată de DNA Alba pentru o faptă petrecută în perioada în care ocupa funcția de subprefect de Cluj.

Biroul de Informație și Relații Publice al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj anunță că s-a dispus trimiterea în judecată a fostului subprefect al județului Cluj, pentru fals și instigare.

În acest moment, inculpatul se află în stare de libertate, iar dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea sa de parlamentar.

Potrivit informațiilor din rechizitoriul procurorilor, în 8 august 2023, polițiști de la Biroul de Poliție Autostrada 1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat un autoturism Mercedes, înmatriculat pe numele unei societăți comerciale, circulând cu viteza de 164 km/h pe autostrada A10, pe o zonă unde limita maximă legală era de 100 km/h.

Conducătorul autoturismului a fost prins de radar, iar polițiștii au întocmit proces-verbal de constatare a contravenției.

Ulterior, în 25 septembrie 2023, Răzvan Ciortea a transmis o adresă către structurile de poliție, susținând că la volanul autoturismului aflat în trafic se afla altă persoană, nu acesta. Potrivit procesului-verbal, însă, la momentul contravenției, autoturismul fusese condus de către inculpat. În acest mod, Răzvan Ciortea ar fi încercat să inducă în eroare organele de poliție, obținând astfel un avantaj injust, respectiv evitarea plății amenzii.

 

 

  1. Cel mai probabil, procesul se va lungi până când faptele se vor prescrie.

