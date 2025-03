Deputatul britanic Graham Stuart a scris marți pe X că Donald Trump ar putea fi un agent al lui Vladimir Putin, o achiziție care ar putea fi “încununarea carierei lui Putin în FSB”, o declarație de care colegii lui din Partidul Conservator s-au distanțat, scrie BBC.

Stewart, un fost ministru care nici măcar nu face parte din cabinetul din umbră al conservatorilor, a scris marți: „Trebuie să luăm în considerare posibilitatea că președintele Trump este un agent rus. Dacă acesta este cazul, atunci recrutarea lui Trump este încununarea carierei lui Putin în FSB – iar Europa ar trebui să se uite doar la ea însăși”.

We have to consider the possibility that President Trump is a Russian asset.

If so, Trump’s acquisition is the crowning achievement of Putin’s FSB career – and Europe is on its own,

— Graham Stuart MP (@grahamstuart) March 4, 2025