Departamentul Apărării al SUA intenţionează să trimită armata la Chicago (Washington Post)

Departamentul Apărării al SUA lucrează la un proiect care vizează desfăşurarea armatei în Chicago, în contextul în care preşedintele Donald Trump afirmă că luptă împotriva criminalităţii, a problemei persoanelor fără adăpost şi a imigraţiei ilegale, anunţă Washington Post, transmite News.ro.

Pentagonul are în vedere mai multe opţiuni, printre care mobilizarea a cel puţin câteva mii de membri ai Gărzii Naţionale începând din septembrie, relatează ziarul, citând surse oficiale familiarizate cu dosarul.

„Chicago este un haos”, a declarat vineri preşedintele republican jurnaliştilor, ironizând primarul oraşului, un democrat. „Şi probabil că acesta va fi următorul loc în care vom schimba lucrurile”.

„Nu vom specula asupra operaţiunilor viitoare. Departamentul este o organizaţie de pregătire şi colaborează constant cu alte agenţii la planuri menite să protejeze bunurile şi angajaţii federali”, a anunţat Pentagonul sâmbătă seara.

Guvernatorul democrat al statului Illinois, JB Pritzker, a declarat într-un comunicat că guvernul federal nu a întrebat statul, în care se află Chicago, dacă are nevoie de ajutor.

El a adăugat că nicio situaţie de urgenţă nu necesită desfăşurarea Gărzii Naţionale sau a altor trupe în zonă.

Guvernatorii republicani din trei state au anunţat weekendul trecut că vor trimite sute de membri ai Gărzii Naţionale în capitala federală americană, Washington DC, la cererea administraţiei lui Donald Trump.