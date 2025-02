DeepSeek revoluţionează piaţa inteligenţei artificiale din China: stimulează creşterea economică şi atractivitatea investiţională / ”Demonstrează că China se află la vârful inovaţiei în domeniul AI”

Apariţia neaşteptată a startupului DeepSeek pe scena modelelor lingvistice avansate oferă Chinei un instrument puternic pentru a cataliza adoptarea inteligenţei artificiale (IA) şi a stimula creşterea economică, transmite News.ro, care citează CNBC.

Goldman Sachs estimează că inteligenţa artificială va contribui cu 20 până la 30 de puncte de bază la creşterea PIB-ului Chinei pe termen lung – până în 2030 – şi anticipează că efectele pozitive ale adoptării AI vor începe să se resimtă încă de anul viitor, pe măsură ce automatizarea bazată pe AI va îmbunătăţi productivitatea.

”Apariţia recentă a DeepSeek sugerează o dezvoltare şi adoptare a AI în China mai rapidă decât am anticipat anterior”, au declarat economiştii de la Goldman Sachs.

Entuziasmul din jurul DeepSeek se reflectă şi în creşterea semnificativă a acţiunilor chineze, indicele MSCI China urcând cu peste 21% faţă de minimul atins în ianuarie, potrivit datelor LSEG.

Reevaluarea atractivităţii investiţionale a Chinei

Ascensiunea rapidă a DeepSeek declanşează o reevaluare a atractivităţii investiţionale a Chinei, după o perioadă prelungită de atenţie limitată, a precizat Morgan Stanley într-o notă recentă.

”DeepSeek demonstrează că China se află la vârful inovaţiei în domeniul AI, sporind prestigiul economiei şi al ecosistemului său tehnologic, ceea ce le face mai atractive pentru investitorii globali”, a declarat Gabriel Wildau, director general la Teneo.

Lansarea de către DeepSeek a unui model AI mai ieftin şi mai eficient a venit într-un moment oportun, oferind un impuls de încredere într-o perioadă de pesimism economic prelungit, cauzat parţial de criza din sectorul imobiliar şi de riscul unui război comercial intens cu SUA.

Modelul de raţionament R-1 al DeepSeek a fost apreciat pentru capacitatea sa de a egala sau chiar depăşi ofertele globale de top în IA, funcţionând pe cipuri mai ieftine şi mai puţin sofisticate. Modelul open-source permite dezvoltatorilor să îl adapteze pentru a creşte semnificativ eficienţa la costuri de operare mai mici.

Susţinerea Beijingului şi extinderea rapidă a adopţiei

Într-o întâlnire bine organizată, preşedintele Chinei, Xi Jinping, l-a întâmpinat călduros pe fondatorul DeepSeek, Liang Wenfeng, oferindu-i un loc privilegiat alături de liderii celor mai mari companii private din ţară.

”DeepSeek reprezintă exact ceea ce Beijingul doreşte să vadă ca o ‘forţă productivă de nouă calitate’ care va propulsa China înainte”, a declarat Huiyao Wang, fondatorul think tank-ului Center for China and Globalization din Beijing.

Cu sprijinul Beijingului, tot mai multe guverne locale din China implementează ”funcţionari publici” alimentaţi de DeepSeek pentru a automatiza administraţia publică, iar trei operatori de telecomunicaţii de stat au adoptat recent modelul avansat.

Companiile private explorează, de asemenea, modalităţi de a integra modelul pentru a-şi îmbunătăţi productivitatea. Producătorii auto, companiile de servicii financiare, producătorii de smartphone-uri şi operatorii de cloud computing, inclusiv Alibaba, Huawei şi Tencent, s-au grăbit să integreze DeepSeek.

Provocări pe piaţa muncii

Economiştii avertizează, totuşi, că ritmul rapid al adoptării AI trebuie gestionat cu grijă, în contextul în care China se confruntă deja cu o piaţă a muncii slabă şi o rată ridicată a şomajului.

Goldman Sachs avertizează că ”distrugerea locurilor de muncă” cauzată de automatizarea AI, deşi creşte productivitatea muncii, ar putea agrava deflaţia şi slăbi în continuare economia. Rata şomajului în rândul tinerilor din China a rămas peste 15%, cu peste 10 milioane de absolvenţi care intră anual pe piaţa muncii.

Cu toate acestea, piaţa muncii din China este mai puţin expusă riscurilor de automatizare prin AI comparativ cu SUA, datorită ponderii mai mari a locurilor de muncă fizice din agricultură, manufactură şi construcţii, care reprezintă 50% din totalul locurilor de muncă în China, comparativ cu doar 19% în SUA.

Pe termen lung, economiştii sunt optimişti că lucrătorii afectaţi de automatizarea IA vor găsi locuri de muncă în alte sectoare, contribuind la creşterea ocupării forţei de muncă.