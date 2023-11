Declarația taximetristului care l-a scos din țară pe Cătălin Cherecheș: ”Era foarte speriat, era panicat. Mi-a scris pe parbriz Satu Mare” / Diversiunile primarului din Baia Mare înainte de fuga din țară

Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, și-a pregătit meticulos ieșirea din țară. A făcut un live pe Facebook, vineri, 24 noiembrie, la 3 dimineața, a schimbat două taxiuri pentru a scăpa de eventualii urmăritori şi a folosit buletinul unui văr primar ca să treacă prin vamă.

Poliţistul de frontieră care l-a verificat este acum cercetat disciplinar, în timp ce edilului i s-a pierdut urma.

Primarul şi-a planificat din timp fuga. În noaptea de dinaintea fugii, Cherecheș a făcut un live pe Facebook. La 3 dimineaţa, după ce a încheiat înregistrarea, a plecat spre casă cu maşina secretarei, condusă însă de un taximetrist, pe care îl cunoştea. A rămas acasă, câteva minute, în timp ce secretara s-a întors la primărie, iar şoferul a fost trimis la o altă adresă.

„Am fost sus, m-a chemat sus în Primărie. M-a chemat sus, acolo au loc nişte chestii, pe care le-am povestit la poliţie. Şi de acolo m-a trimis la o locaţie ca să aştept. Am crezut că aştept pe cineva”, a declarat Alexandru, primul taximetrist, conform Observator.ro.

Surse din anchetă spun că primarul credea că este filat de poliţie şi încerca să-şi piardă urma. După ce l-a trimis pe şofer să aştepte pe o stradă din apropiere, a venit pe jos, după ce s-a strecurat prin spatele celor două vile pe care le are în Baia Mare.

„Era foarte speriat, era panicat. A venit în fugă s-a urcat sus, după care mi-a făcut semn să mă duc şi mi-a scris pe parbriz Satu Mare. Avea o gentuţă gen borsetă, o geacă şi un hanorac şi avea gluga în cap că ploua afară”, a declarat Alexandru, primul taximetrist.

Spre dimineaţă, şoferul a ajuns în Satu Mare şi l-a lăsat pe primar pe strada Botizului, în apropierea unei staţii de taxiuri.

Cherecheş s-a suit într-o altă maşină, un taxi luat la întâmplare, şi a plecat spre vama Petea. Pe primul şofer l-a trimis tot în Ungaria, ca să-i deruteze pe eventualii urmăritori.

„Mi-a dat nişte bani să îi dau cuiva. Am ajuns acolo. Şi omul mi-a dat nişte bani şi mi-a zis ţine banii ăştia ca să îi la drum pentru că trebuie să mă întorc să duc o pereche de ochelari în Ungaria. Din ţară am ieşit ca să duc ochelarii respectivi, dar nu l-am văzut pe teritoriul Ungariei. Nici nu am trecut vama. Acolo m-am întâlnit cu altcineva”, a declarat Alexandru, primul taximetrist.

Între timp, Cherecheş, aflat într-un Duster maro cu numere de Satu Mare, ajunge la vama Petea. Mai erau 10 minute până la schimbul de tură, când poliţiştii sunt obosiţi după 12 ore de serviciu. La control, i-a dat agentului poliţist cu 20 de ani de experienţă, buletinul vărului său. În mai puţin de 5 ore de a mesajul de pe FB, primarul reuşeşte să iasă din ţară.

„Trebuia sa fie identificat și trebuia, colegul care era la acea toneta în verificare, în postul de control, trebuia să realizeze această neconcordanță între document și persoana aflată în fața lui”, a declarat Victor Ivaşcu, şeful Poliţiei de Frontieră.

Şoferul care l-a trecut graniţa a dat declaraţii la Poliţie.

„Eu sunt martor, în curs de cercetare. Eu nu am făcut nimic!”, a declarat şoferul.

Surse apropiate anchetei spun că nu există la această oră niciun indiciu despre țara în care s-ar putea afla Cherecheș.

Se speculează însă că ar putea fi în Germania, Italia sau Franța, acolo unde are rude, însă acesta nu a fost localizat până la această oră, spun surse din anchetă.

Cu cinci zile înainte de o posibilă sentință finală în proces, Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a cerut strămutarea dosarului de la Curtea de Apel Cluj la o altă instanță egală în grad, conform unui document consultat de G4Media.

Cherecheș a fost trimis în judecată de DNA în anul 2016, într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. El fost condamnat în februarie 2022 de Tribunalul Cluj la cinci ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată și interzicerea pe o durată de patru ani a dreptului de a candida și de a fi ales și de a ocupa o funcție publică. Curtea de Apel Cluj urmează să pronunțe o sentință în acest dosar la data de 24 noiembrie.

Soacra și socrul primarului din Baia Mare au fost arestați preventiv după ce soacra primarului ar fi fost prinsă în flagrant, la Cluj, în timp ce ar fi intermediat o mită pentru judecătoarea care urma să pronunțe sentința definitivă în dosarul de corupție al ginerelui său.

Procurorii au găsit asupra soacrei suma de 50.000 de euro care ar fi urmat să fie dată judecătoarei ca tranșă dintr-o sumă mai mare, de 100.000 de euro. Soacra lui Cherecheș ar fi discutat cu mama judecătoarei, pe care o cunoștea, căreia i-ar fi promis o sumă de bani pentru a obtine o condamnare mai blândă pentru ginerele ei.

Judecătoarea Georgiana Rodica Hîngan Fărcaș, de la Curtea de Apel Cluj, pe care socrii lui Cătălin Cherecheș ar fi vrut să o mituiască a făcut cerere de abținere, dar i-a fost respinsă, potrivit poralului istanțelor.