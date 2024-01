De ce victoriile electorale ale lui Trump pun tunurile pe justiția din SUA

Victoriile electorale ale lui Donald Trump în alegerile republicane din această perioadă pun o presiune enormă pe sistemul de justiție din Statele Unite, în condițiile în care fostul președinte american are șanse tot mai mari să fie nominalizarea formațiunii sale pentru Casa Albă deși se confruntă cu acuzații în câteva dosare penale și civile. Printre altele, Trump va trebui să răspundă la 91 de acuzații în patru dosare penale.

Victorii la urne

Fostul președinte Donald Trump a câștigat marți alegerile primare republicane din New Hampshire, învingând-o pe Nikki Haley și făcând încă un pas uriaș ca să-și asigure nominalizarea Partidului Republican în cursa pentru Casa Albă. El este primul candidat din formațunea conservatoare din epoca modernă care a câștigat cursele electorale republicane atât din Iowa, cât și din New Hampshire.

Trump a obținut 54,4% din opțiunile de vot, adică aproape 170.000 de voturi, ceea ce îi oferă 12 delegați la Convenția Națională Republicană. Fosta ambasadoare americană la ONU, Nikki Haley, a primit 9 delegați, după ce a fost votată de circa 134.000 de alegători (43,3%).

Scrutinul republican din New Hampshire a avut loc la opt zile după alegerile de tip caucus din Iowa, pe care fostul președinte al SUA le-a dominat categoric, acesta fiind primul din ciclul electoral 2024.

Trump s-a impus în alegerile din Iowa cu 51%, obținând peste 56.000 de voturi, lucru care i-a adus 20 de delegați pentru convenția partidului.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, s-a situat pe locul doi în cursa internă republicană din Iowa, obținând 21.2% din voturi (9 delegați), în timp ce Haley a venit pe locul trei, cu 19.1% din sufragii (circa 21.000 de voturi), primind opt delegați. Între timp, DeSantis a renunțat la ambițiile prezidențiale pentru White House 2024 și și-a anunțat susținerea pentru Trump.

În acest moment, Trump are 32 de delegați, în timp ce Haley a primit 17 delegați. Un candidat trebuie să primească spijinul a 1.215 delegați pentru a obține nominalizarea formațiunii la președinția Statelor Unite. Republicanii mai au de alocat încă 2.368 de delegați.

Deși Haley, care a rămas singurul rival important al lui Trump, a anunțat că nu renunță la lupta politică, șansele fostului președinte de a primi nominalizarea republicană au crescut semnificativ. Următoarele alegeri primare importante ale republicanilor au loc pe 24 februarie în Carolina de Sud, unde Haley a fost guvernatoare. Sondajele de opinie citate de RealClearPolitics indică însă că Trump are un avans de circa 30% în acest stat.

O victorie a lui Trump în Palmetto State, denumirea populara a acestui stat din sud-estul Americii, ar putea pecetlui lupta republicană pentru Casa Albă. Calculele arată că fostul lider american ar putea câștiga nominalizarea formațiunii conservatoare până la jumătatea lunii martie – chiar dacă Haley a promis să continue să lupte, iar votul în alegerile republicane durează până în luna iunie.

Presiunea pe justiție

Victoriile electorale ale lui Trump sunt importante nu doar datorită faptului că fostul ocupant al Biroului Oval este pe cale să bată recordul și să facă din acesta cel mai scurt sezon al alegerilor primare din istoria prezidențială recentă.

Trump este pe cale să obțină nominalizarea partidului său deși este vizat de nu mai puțin de patru dosare penale și alte câteva acțiuni civile. Acest lucru pune o presiune extraordinară pe sistemul de justiție din Statele Unite, în special pe procurorii și judecătorii din aceste cazuri.

Problema se complică și mai mult dacă ținem cont de faptul că Trump a promis, în repetate rânduri, că își va continua campania pentru Casa Albă chiar dacă va fi condamnat și chiar încarcerat în oricare din aceste cazuri. Aceasta, bineînțeles, dacă tactica lui de a amâna sau de a prelungi cât mai mult desfășurarea proceselor va eșua și ele se vor finaliza înainte de 5 noiembrie 2024, ziua alegerilor din Statele Unite.

De asemenea, procurorii implicați în aceste cazuri – toți democrați – vor fi nevoiți să prezinte argumente solide pentru a justifica continuarea urmăririi penale împotriva liderului opoziției de la Washington. Cu cât numărul victoriilor electorale ale lui Trump crește, cu atât mai grele de apărat vor fi eforturile procurorilor de a obține condamnarea fostului președinte. În consecință, cazurile lor vor arăta tot mai mult ca răzbunări politice și încercări disperate de a opri revenirea la Casa Albă a liderului dreptei în condițiile în care alegătorii republicani legitimează în proporție semnificativă campania sa pentru Biroul Oval.

De altfel, cvasimajoritatea anchetelor de opinie indică faptul că alegătorii de dreapta consideră că acuzațiile împotriva lui Trump sunt motivate politic și că el trebuie să-și continue cursa pentru președinția Statelor Unite indiferent dacă va fi sau nu condamnat, după cum arată The Hill.

Succesele electorale ale lui Trump sunt așadar o veste proastă pentru procurorii din cele patru cazuri penale. Presiunea pe ei va fi din ce în ce mai mare. La fel, judecătorii și jurații din aceste cazuri vor fi supuși unui stres enorm.

Eforturile legale au intrat într-o cursă contracronometru desfășurată simultan cu procesul electoral. Vor reuși procurorii democrați să obțină condamnarea lui Trump înainte de 5 noiembrie 2024? Șansele nu sunt mari, dar nici imposibile, cred experții.

La rândul său, perspectiva condamnării penale și chiar a încarcerării lui Trump este reală. Dacă se va produce și Trump va ajunge la închisoare înainte de scrutinul prezidențial, experții legali de peste ocean vor trebui să găsească răspunsul la una dintre cele mai controversate și importante întrebări din istoria Americii: va putea un președinte al Statelor Unite să conducă țara și lumea liberă dintr-o celulă de penitenciar?

Cazurile împotriva lui Trump

Donald Trump a fost acuzat penal de patru ori și se va confrunta cu mai multe procese în 2024, când speră să ajungă din nou la Casa Albă în urma alegerilor din noiembrie, potrivit BBC.

În total, Trump se confruntă cu 91 de acuzații de infracțiune în două tribunale statale și în două districte federale diferite, dintre care oricare ar putea duce la o pedeapsă cu închisoarea. De asemenea, el este vizat de un un proces civil la New York, care ar putea forța schimbări drastice în imperiul său de afaceri, inclusiv închiderea operațiunilor sale în statul său de naștere.

# Banii pentru Stormy Daniels

Trump a fost pus sub acuzare în New York City pe 30 martie 2023, sub acuzații care implică o schemă de mușamalizare a acuzațiilor de relații extraconjugale care au apărut în timpul primei sale campanii la Casa Albă, cea din 2016.

Trump a fost investigat șapte ani de biroul procurorului districtual din Manhattan, condus acum de democratul Alvin Bragg, pentru că compania sa a înregistrat drept cheltuieli legale o rambursare către fostul său avocat personal, Michael Cohen, pentru 130.000 de dolari, pe care acesta i-ar fi dat lui Stormy Daniels înainte de alegerile din 2016. Trump ar fi plătit-o pe starleta porno ca să nu vorbească public despre aventura sexuală pe care ar fi avut-o cu magnatul imobiliar cu zece ani înainte, în 2006.

Donald Trump se confruntă în acest caz cu 34 de acuzații de falsificare a dosarelor de afaceri, o infracțiune pedepsită cu până la patru ani de închisoare.

Pentru a-l condamna pe fostul președinte, procurorii trebuie să arate nu numai că a falsificat sau a făcut ca înregistrările comerciale să fie înscrise în mod fals, ceea ce ar fi contravenție, ci că a făcut-o pentru a ascunde o altă infracțiune, transformând acuzațiile în infracțiuni.

Judecătorul Juan Manuel Merchan a programat inițial ca procesul lui Trump să înceapă pe 25 martie 2024, însă magistratul va anunța în februarie dacă va amâna acest caz, din cauza suprapunerii cu procesul din Washington D.C. privind interfența electorală.

# Documentele clasificate

Trump a fost acuzat în iunie trecut de procurorul special Jack Smith de păstrarea ilegală a unor documente clasificate luate cu el de la Casa Albă la Mar-a-Lago, după ce și-a părăsit mandatul în ianuarie 2021, iar apoi cu obstrucționarea cererilor guvernamentale de a le restitui. Fostul președinte a fost supus unor noi acuzații suplimentare în iulie, care îl acuză că a conspirat pentru a cere unui angajat să șterge înregistrările video de supraveghere de la proprietatea și că ar fi arătat unor terțe părți hărți detaliate pregătite de Pentagon, inclusiv planuri privind un atac împotriva Iranului.

Trump este acuzat, de asemenea, că a păstrat documente legate de “armamentul nuclear din Statele Unite” și de “capacitățile nucleare ale unei țări străine,” alături de documente din ședințele de informare ale Casei Albe, inclusiv unele care detaliază capacitățile militare ale SUA și ale altor țări.

Documentele clasificate au fost găsite în timpul unui raid desfășurat de agenții FBI și ai Departamentului de Justiție la proprietatea lui Trump din Florida, la 8 august 2022.

În total, Trump se confruntă cu 40 de acuzații legate atât de deținerea documentelor secrete, inclusiv de infracțiuni în temeiul Legii privind spionajul, cât și de presupusa obstrucție a justiției. Acuzațiile includ păstrarea intenționată a informațiilor privind apărarea națională; conspirație pentru a împiedica justiția; declarații și reprezentări false etc. Fiecare dintre cele peste 30 de puncte de reținere intenționată a documentelor implică o pedeapsă de maximum 10 ani.

Deși toate acuzațiile cu care se confruntă Trump sunt infracțiuni, și includ închisoarea ca posibilă pedeapsă, este imposibil, din cauza calculelor complicate ale liniilor directoare de condamnare, să se spună cu fel de pedeapsă s-ar putea confrunta republicanul în cazul unei condamnări.

Procesul lui Trump în acest caz ar urma să înceapă pe 20 mai 2024, în Fort Pierce, Florida, deși avocații săi au cerut amânarea. Solicitarea lor este încă în așteptare.

# Interferența electorală

Trump a fost acuzat în august 2023 de procurorul special Jack Smith că a conspirat pentru a anula rezultatele înfrângerii sale electorale în fața președintelui Joe Biden, în perioada premergătoare revoltei din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul din Washington. Procurorii susțin că Trump și aliații săi au promovat cu bună știință frauda electorală pentru a face presiuni pe oficialii locali pentru a anula victoria lui Biden, au lucrat pentru a înrola liste de alegători falși în statele importante și l-au presat pe vicepreședintele Mike Pence pentru a perturba numărarea ceremonială a voturilor electorale.

Procurorii spun că Trump și aliații săi au încercat, de asemenea, să exploateze atacul mulțimii pro-Trump asupra Capitoliului încercând să-i convingă pe membrii Congresului să amâne și mai mult certificarea victoriei lui Biden.

Trump a fost pus sub patru capete de acuzare în acest caz: obstrucționarea unei proceduri oficiale, conspirație pentru a obstrucționa o procedură oficială, conspirație pentru a frauda SUA și conspirație pentru a împiedica pe alții să-și exercite drepturile constituționale. “Procedura oficială” din acuzația de obstrucție se referă la sesiunea comună a Congresului din 6 ianuarie 2021 la care au fost numărate voturile electorale pentru a-l certifica pe Biden drept câștigător oficial.

Dacă va fi găsit vinovat pentru cea mai serioasă dintre acuzații, Trump riscă până la 20 de ani în spatele gratiilor, deși este greu de spus cât de mult timp ar putea avea de ispășit în cazul unei condamnări, o astfel de decizie fiind în cele din urmă în sarcina judecătorului.

Judecătoarea Tanya Chutkan a programat ca procesul să înceapă în curtea federală din Washington pe 4 martie. Cu toate acestea, cazul este în prezent în așteptare după ce Trump a susținut la curtea de apel că, în calitate de fost președinte, este imun la urmărirea penală. Acest lucru crește probabilitatea ca procesul lui Trump să fie amânat, dar Chutkan a lăsat deschisă posibilitatea de a păstra data curentă a procesului dacă cazul revine în instanța sa.

# Interferența electorală în Georgia

Trump și alte 18 persoane au fost acuzate în august 2023 de procurorul districtual al districtului Fulton, Fani Willis, că au participat la o schemă de încercare ilegală de a anula înfrângerea în fața lui Biden la alegerile prezidențiale din Georgia din 2020. Printre ceilalți acuzați împreună cu Trump se numără fostul șef de cabinet al Casei Albe, Mark Meadows, și fostul primar al New York-ului și avocatul lui Trump, Rudy Giuliani.

Presupusa schemă include o listă largă de presupuse acte, inclusiv apelul telefonic al lui Trump din ianuarie 2021 către secretarul de stat din Georgia în care i-a cerut “să găsească 11.780 de voturi,” un efort de a înlocui alegătorii prezidențiali democrați din Georgia cu cei care ar vota pentru Trump, hărțuirea unui angajat electoral din Fulton și copierea neautorizată a datelor și software-ului din echipamentele electorale.

Toți cei 19 inculpați sunt acuzați în conformitate cu legea numită Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) din Georgia. Trump este, de asemenea, vizat de alte 12 capete de acuzare, inclusiv solicitarea de încălcare a jurământului de către un funcționar public, depunerea de documente false, declarații și scrieri false și diverse acuzații de conspirație. Dacă va fi găsit vinovat doar de acuzația RICO, Trum ar putea primi o pedeapsă de la cinci la 20 de ani de închisoare.

Judecătorul de la Curtea Superioară a Districtului Fulton, Scott McAfee, nu a stabilit încă o dată pentru începerea procesului. Cazul ar putea fi dat însă peste cap de descoperirile recente că procuroarea Willis a fost implicată într-o relație amoroasă cu unul dintre procurorii din acest caz, potrivit AP, iar acesta a folosit fonduri pentru excursii publice de lux cu Willis.

Pe lângă cele patru acuzații penale ale sale, Donald Trump se luptă și cu un proces civil care amenință viitorul imperiului său imobiliar.

Biroul procurorului general din New York, Letitia James, susține că Trump și directorii de top ai companiei sale, Organizația Trump, au conspirat pentru a-și exagera averea netă cu miliarde de dolari în situațiile financiare date băncilor, asigurătorilor și altora pentru a face tranzacții și a asigura împrumuturi.

Biroul lui James, o procuroare democrată, a estimat că Trump și-a exagerat averea cu până la 3,6 miliarde de dolari. Avocații statului susțin că Trump a folosit cifrele umflate pentru a obține prime de asigurare mai mici și condiții de împrumut favorabile, economisind cel puțin 168 de milioane de dolari doar din dobândă.

Ei caută returnarea a peste 370 de milioane de dolari din ceea ce spun că sunt câștiguri obținute ilegal și interzicerea lui Trump și altor inculpați de a face afaceri în New York. Pentru că este un caz civil, nu există nicio posibilitate ca Trump să facă închisoare.

Procesul a început la New York în octombrie 2023, iar alături de Trump au mai fost acuzați și fiii săi Eric și Don jr, precum și Allen Weisselberg, directorul financiar de lungă durată al fostului președinte.

Citește mai multe despre cazurile împotriva lui Trump aici

Surse: CNN, BBC, AP, The Hill, Washington Post, The Atlantic, New York Post, RealClearPolitics