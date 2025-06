David Beckham va primi titlul de cavaler la 50 de ani – Va fi înnobilat de Regele Charles

David Beckham va primi titlul de cavaler, transmite BBC. Fostul internațional englez urmează să fie decorat de Regele Charles. În vârstă de 50 de ani, David va fi de acum cunoscut drept Sir David Beckham.

Este, conform sursei citate, o recunoaștere pentru întreaga carieră și contribuție la societatea britanică.

Soția sa, Victoria Beckham, fostă componentă Spice Girl și creatoare de modă, va purta titlul de Lady Beckham.

Beckham a fost numit OBE (Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic) în anul 2003, dar momentul înnobilării cu titlul de cavaler s-a tot lăsat așteptat ani la rând.

David, 115 selecții în naționala Angliei, este considerat o legendă a fotbalului, dar și un ambasador al sportului britanic peste tot în lume.

De-a lungul carierei, Beckham a jucat pentru Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, Paris Saint-Germain și AC Milan.

S-a retras în anul 2013, iar cariera remarcabilă l-a transformat într-un simbol global al fotbalului.

Alte activități prin care s-a remarcat David Beckham

David Beckham will be knighted next week as part of the King’s Birthday Honours. pic.twitter.com/Z5z5b7Vuco

— BBC Sport (@BBCSport) June 6, 2025