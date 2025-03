Daniel David anunță un parteneriat cu rețeaua chineză Tiktok pentru educație și explică de ce nu ar interzice reţelele de socializare şi inteligenţa artificială: Tehnologia e aici, e o mare greşeală să o interzicem, ştiu ce periculos este să interzici lucruri

Ministrul Educaţiei reafirmă că nu ar interzice nici TikTok şi alte reţele de socializare şi nici tehnologia care se află astăzi la îndemâna copiilor, tinerilor, el explicând că prohibiţia duce la apariţia cu intensitate şi mai mare a fenomenului interzis. Daniel David spune însă că este nevoie ca aceste reţele de socializare şi descoperiri tehnologice să fie utilizate în avantajul tinerilor, iar rolul de divertisment al TikTok să fie combinat cu unul educaţional, transmite News.ro.

El a anunțat și un posibil parteneriat cu rețeaua chineză Tiktok, acuzată că a jucat un rol esențial în manipularea campaniei electorale de către candidatul pro-rus Călin Georgescu.

Tiktok se află acum sub investigație lansată de Comisia Europeană. Rețeaua chineză riscă o amendă de 6% din cifra de afaceri globală sau chiar interzicerea pe teritoriul UE.

De remarcat că în China rețeaua funcționează după reguli mult mai stricte care fac aproape imposibil accesul adolescenților la conținut manipulator. În occident însă, Tiktok e folosit pe scară largă pentru campanii de manipulare, pentru difuzarea de conținut violent, la limita legii, după cum arată Comisia Europeană.

Întrebat, în emisiunea Insider Politic difuzată sâmbătă de Prima Tv, dacă ar interzice TikTok, Daniel David a răspuns negativ.

„Nu. Eu totdeauna am atitudinea asta ca psiholog, ştiu ce periculos este să interzici lucruri. Pentru că dacă interzici comportamente, ele tind să reapară cu intensitate mai mare, cu frecvenţă mai mare, cu durată mai mare. Dacă controlezi efectiv puternic contextul, încep să apară în alte contexte, vedeţi şi pe internet: apare internetul negru sau gri. Eu sunt de alt principiu. Hai să controlăm în sens bun ceea ce se întâmplă. tehnologia, inclusiv TikTok-ul. Am spus în diverse situaţii, TikTok-ul nu este bun sau rău în sine, el devine bun sau rău în funcţie de cum îl folosim. Haide să-l folosim bine! Îl folosim bine înseamnă a duce acolo şi conţinuturi educaţionale, a duce şi ştiinţă, a duce şi cultură”, a detaliat Daniel David.

Acesta e de părere că fără a anula funcţia de divertisment a reţelelor de socializare, în acestea pot fi inserate şi conţinuturi educaţionale.

„Să nu lăsăm numai bizareriile, pseudoştiinţa, conspiraţiile să fie acolo. Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu cei de la TikTok România şi lucrăm la un parteneriat. Acum gândim o listă de creatori de conţinut, pe zona asta STEM, science, technology, engineering and mathematics, adică ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică astfel încât să începem să ducem pe TikTok şi astfel de lucruri, sigur, într-o manieră atractivă (…) lucruri care să stimuleze, să mire copiii. (…) Tehnologia e aici. Nu putem scăpa de ea. E o mare greşeală să o interzicem, nu numai TikTok-ul şi inteligenţa artificială, celelalte reţele de socializare. Trebuie să avem grijă însă să le ducem într-un context educaţional ştiinţific. Sigur că totdeauna o să fie şi non-ştiinţă şi pseudoştiinţă, dar tinerii şi oamenii să poată să aleagă.

De asemenea, întrebat cum poate fi motivat un copil să citească, să înveţe, atunci când idolii lui din mediul online prezintă o reţetă facilă a succesului, Daniel David spune că trebuie venit cu contraexemple.

„Şi sunt foarte multe contraexemple, foarte mulţi oameni de succes, de fapt, cei mai mulţi oameni de succes, când te uiţi în Statele Unite, dacă te gândeşti, îi vezi absolvenţi de Harvard, Yale, Stanford şi aşa mai departe, cazurile astea în care am reuşit afacerea proprie şi m-am îmbogăţit acolo în beci, ca să spun aşa, sunt cazuri de excepţie, există, dar sunt cazuri de excepţie, pe care nu le poţi controla, adică nu ai o reţetă pentru ele, fiindcă foarte mulţi, după ce reuşesc aşa în afară a şcolii, ajung să-şi inventeze o reţetă a succesului, să spună de ce am reuşit, dar acele cauze identificate de ei, de multe ori, n-au nicio legătură cu ce s-a întâmplat, fiindcă de foarte multe ori a contat contextul, oportunităţile, norocul, întâmplarea. Asta trebuie să-i înveţi pe copii, că sigur, e ok, e bine dacă ai şi noroc şi dacă eşti în contextul adecvat, dar astea nu le poţi controla. Hai să controlăm ce putem controla. Putem controla procesul de educaţie, să înveţi lucruri care să te ajute în viaţă, să înveţi competenţe. Dacă vine norocul, va fi extraordinar de bine, dacă nu vine norocul, o să ţie tot bine”, explică David.