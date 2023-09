Dan Motreanu (PNL) despre noile taxe: Am reușit să scoatem în ultimele 24 de ore pragul de 30% pe profitabilitate la microîntreprinderi

Dan Motreanu, prim-vicepreședinte PNL, a declarat într-un comunicat de presă că liberalii au impus mai multe schimbări în proiectul inițial de lege privind măsurile fiscale, proiect negociat trei luni în coaliția cu PSD și pus marți în transparență decizională de Ministerul Finanțelor.

Astfel, Motreanu a spus că PNL a scos ”în ultimele 24 de ore” pragul de 30% pe profitabilitate la microîntreprinderi. E vorba despre o prevedere anunțată săptămâna trecută de ministrul Finanțelor Marcel Boloș și care ar fi făcut ca peste un prag de 30% rentabilitate, o microîntreprindere să treacă la impozit pe profit de 16%, pe motiv că face ”optimizare fiscală”.

Microîntreprinderile care realizează venituri de până la 60.000 de euro pe an vor fi impozitate cu 1% din cifra de afaceri iar acest impozit crește la 3% dacă veniturile depășesc 60.000 de euro, se arată în forma finală a proiectului de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung obținut de G4Media.ro. Guvernul Ciolacu urmează să-și angajeze răspunderea pe acest proiect de lege.

Proiectul de lege a fost pus în dezbatere marți dimineata de către Ministrul Finanțelor. Citește aici proiectul de lege integral

Comunicatul integral al lui Dan Motreanu:

A ieșit OUG pe Fiscalitate în transparență! După mai bine de trei luni de certuri, contre, argumente prezentate, motive invocate și realități am rezistat.

Am reușit :

– să păstrăm Cota Unica deși PSD a dorit introducerea Impozitului Progresiv

– am reușit , cu eforturi uriașe , să păstram 8% impozit pe Dividende și nu să îl creștem la 16, 12 sau “macar” 10 cum au dorit PSD și Ministerul Finanțelor

– Am reușit să blocam introducerea impozitului de 1% anual pe proprietăți cumulate și a rămas o forma de 0,3% anual strict pentru proprietățile individuale ce depășesc 500.000 de euro și strict pentru ceea ce depășește și scoțând creditul bancar, în cazul celor ce au, nu este pe proprietăți individuale cumulate

– Am păstrat majoritatea facilităților la Construcții, Agricultură și parțial IT.

– Am reușit să păstram pragul de 500.000 euro la Microîntreprinderi și să scoatem în ultimele 24 de ore și pragul de 30% pe profitabilitate, care era discriminatoriu și periculos ca idee

– S-a introdus un impozit pe cifra de afaceri strict pentru companiile cu cifra de afaceri peste 50 milioane euro și care nu au declarat profit în ultimul/ultimii 3 ani, așa numitul ajustor fiscal. Nu e un impozit adăugat pentru cei ce plătesc impozit pe profit și se aplică strict după ce se scot invesțiile

– am reușit să introducem un prag (PSD dorea fară prag) în cazul impozitului pentru profesiunile liberale (ar fi fost afectați 268.000 de persoane)

– Am reușit să păstram Cota generală de TVA la 19%, Comisia ne cerea să mărim cu cate 1 punct procentual la fiecare 6 luni.

– Am reușit să păstram TVA scăzut la cărți și evenimente culturale, adică nu am modificat Cota de 5%