Cum vrea Trump să scape de birocrația guvernamentală și să economisească 2 trilioane de dolari

Anularea a sute de reglementări, reduceri administrative și economii de costuri – acestea sunt metodele prin care Elon Musk și Vivek Ramaswamy au declarat că vor pune capăt birocrației guvernamentale din Statele Unite și vor salva două trilioane de dolari. Președintele ales Donald Trump i-a numit pe cei doi antreprenori miliardari în fruntea “Departamentului pentru Eficiența Guvernului” (Department of Government Efficiency – DOGE), al cărui scop este de a revizui, eficientiza și elimina departamentele, birourile și agențiile guvernamentale federale, în timp ce zeci de mii de angajați federali ar putea fi concediați.

DOGE în acțiune

Într-un articol de opinie publicat de Wall Street Journal miercuri, Musk și Ramaswamy și-au prezentat planul de reformare a guvernului american și de reducere masivă a cheltuielilor publice.

“Națiunea noastră a fost întemeiată având la bază ideea că oamenii pe care îi alegem conduc guvernul. Nu așa funcționează America astăzi. Majoritatea edictelor legale nu sunt legi promulgate de Congres, ci “reguli și reglementări” promulgate de birocrați nealeși – zeci de mii dintre ele în fiecare an. Majoritatea deciziilor guvernamentale de punere în aplicare și a cheltuielilor discreționare nu sunt luate de președintele ales democratic sau chiar de persoanele desemnate politic de acesta, ci de milioane de funcționari publici nealeși, nenumiți din cadrul agențiilor guvernamentale, care se consideră imuni la concediere datorită protecțiilor serviciului public,” au scris cei doi, adăugând că “acest lucru este antidemocratic și contrat viziunii fondatorilor. Impune costuri directe și indirecte masive contribuabililor.”

Musk și Ramaswamy au afirmat că, “din fericire, avem o oportunitate istorică de a rezolva problema,” referindu-se la victoria decisivă pe care candidatul republican la Casa Albă a obținut-o la alegerile de la începutul lunii noiembrie și care i-a oferit “un mandat de schimbare radicală.”

În opinia lor, “birocrația înrădăcinată și în continuă creștere reprezintă o amenințare existențială pentru republica noastră, iar politicienii au susținut-o de prea mult timp. De aceea facem lucrurile diferit.”

Musk și Ramaswamy au scris că “suntem antreprenori, nu politicieni. Vom servi ca voluntari externi, nu oficiali federali sau angajați. Spre deosebire de comisiile guvernamentale sau comitetele consultative, nu vom scrie doar rapoarte și nu vom tăia panglici. Vom reduce costurile.”

Cei doi au scris că asistă echipa de tranziție a lui Trump să identifice și să angajeze “cruciați ai unui guvern restrâns, inclusiv unele dintre cele mai ascuțite minți tehnice și juridice din America.” Această echipă va lucra în noua administrație cu Office of Management and Budget (Biroul de Management și Buget) de la Casa Albă.

Potrivit celor doi apropiați ai liderului republican, noua comisie de eficiență guvernamentală – care, susțin ei, se va ghida după Constituția Statelor Unite – va identifica “mii” de reglementări pe care președintele Trump le va elimina după instalarea în funcție,la 20 ianuarie 2025. Șefii DOGE susțin că acestea vor justifica “reducerile în masă a numărului de angajați” din guvern.

“Noi doi îi vom sfătui pe cei din DOGE la fiecare pas să urmărească trei tipuri majore de reformă: anularea de reglementări, reduceri administrative și economii de costuri,” au scris ei. “Ne vom concentra în special pe promovarea schimbării prin acțiuni executive bazate pe legislația existentă, mai degrabă decât prin adoptarea de noi legi.”

Musk și Ramaswamy s-au referit la mai multe decizii recente ale Curții Supreme care au vizat puterea statului administrativ, susținând că “o pletoră de reglementări federale actuale” depășește autoritatea agenției și ar putea fi eliminate.

“DOGE va lucra cu experți juridici încorporați în agențiile guvernamentale, ajutați de tehnologie avansată, pentru a aplica aceste hotărâri la reglementările federale adoptate de astfel de agenții. DOGE va prezenta această listă de reglementări președintelui Trump, care poate, prin acțiune executivă, să întrerupă imediat aplicarea acestor reglementări și să inițieze procesul de revizuire și anulare. Acest lucru ar elibera persoanele și companiile de reglementările ilicite, care n-au fost niciodată adoptate de Congres, și ar stimula economia SUA,” au scris Musk și Ramaswamy.

Reducerea reglementărilor ar trebui să permită “cel puțin” reduceri proporționale ale forței de muncă guvernamentale, au afirmat cei doi aliați ai președintelui ales.

“O reducere drastică a reglementărilor federale oferă o logică industrială solidă pentru reducerea în masă a numărului de angajați în birocrația federală,” au scris cei doi în articolul de opinie.

“Nu numai că vor exista mai puțini angajați obligați să aplice mai puține reglementări, dar agenția ar produce mai puține reglementări odată ce sfera sa de autoritate este limitată în mod corespunzător,” au adăugat ei.

Musk și Ramaswamy au abordat în mod preventiv argumentele cu privire la protecția serviciului public care l-ar putea împiedica pe Trump să-i concedieze pe lucrătorii federali.

“Scopul acestor protecții este de a proteja angajații de represaliile politice,” au scris ei. “Dar statutul permite “reduceri în vigoare” care nu vizează anumiți angajați. În plus, statutul îl împuternicește pe președinte “să prevadă reguli care reglementează serviciul competitiv.” Această putere este largă.”

“Având această autoritate, domnul Trump poate implementa orice “reguli care guvernează serviciul competitiv” ce ar reduce creșterea administrativă excesivă, de la concedieri la scară largă până la relocarea agențiilor federale din zona Washington,” au adăugat ei.

“Angajații ale căror posturi sunt eliminate merită să fie tratați cu respect, iar scopul DOGE este de a sprijini tranziția lor în sectorul privat,” au scris aceștia. “Președintele poate folosi legile existente pentru a le oferi stimulente pentru pensionarea anticipată și pentru a plăti indemnizații voluntare pentru a facilita o ieșire grațioasă”.

Cei doi șefi ai DOGE au afirmat, de asemenea, că vor solicita angajaților federali să meargă la birou cinci zile pe săptămână, lucru care ar putea duce la “un val de rezilieri voluntare (ale contractelor de muncă) pe care îl salutăm: dacă angajații federali nu vor să apară la muncă, contribuabilii americani nu ar trebui să-i plătească pentru privilegiul de a sta acasă, implementat în perioada pandemiei de COVID.”

În ceea ce privește reducerea de costuri, cei doi au afirmat că “DOGE va contribui la stoparea cheltuielilor federale excesive țintind cele 500 de miliarde de dolari în cheltuieli anuale federale care sunt neautorizate de Congres sau care sunt utilizate în moduri pe care Congresul nu le-a prevăzut niciodată, de la 535 de milioane de dolari pe an pentru Corporation for Public Broadcasting (Corporația pentru Radiodifuziune Publică) și 1,5 miliarde de dolari pentru granturi pentru organizațiile internaționale la cele aproape 300 de milioane de dolari către grupuri progresiste precum Planned Parenthood.”

Criticând ceea ce ei au numit “magnitudinea absolută a risipei, fraudei și abuzului la care aproape toți contribuabilii doresc să i se pună capăt,” Musk și Ramaswamy au afirmat că “cu un mandat electoral decisiv și o majoritate conservatoare de 6-3 la Curtea Supremă, DOGE are o oportunitate istorică pentru reduceri structurale în guvernul federal. Suntem pregătiți pentru atacul violent din partea intereselor adânc înrădăcinate din Washington. Ne așteptăm să ieșim învingători. Acum este momentul pentru o acțiune decisivă. Scopul nostru principal pentru DOGE este să eliminăm necesitatea existenței sale până la 4 iulie 2026 – data de expirare pe care am stabilit-o pentru proiectul nostru. Nu există un cadou mai bun pentru națiunea noastră la cea de-a 250-a aniversare decât să oferim un guvern federal care să-i facă mândri pe fondatorii noștri.”

Cheltuieli masive

Datele Departamentului de Trezorerie au arătat că SUA au cheltuit 6,75 trilioane de dolari în anul fiscal 2024.

Nouă zecimi din cheltuielile guvernamentale în fiecare an sunt destinate programelor federale, potrivit Center on Budget and Policy Priorities.

Department of Health and Human Services (Departamentul de Sănătate și Servicii Umane), Social Security Administration (Administrația Securității Sociale) și Department of Defense (Departamentul de Apărare) se află în fruntea listelor de cheltuieli.

Securitatea socială a reprezentat 1,46 trilioane dolari din cheltuieli, sănătatea a reprezentat 912 miliarde dolari, iar Medicare a reprezentat 874 miliarde dolari din cheltuielile guvernamentale în ultimul an.

Aproape un sfert din buget – 24% sau 1,6 trilioane de dolari – este destinat programelor de asigurări de sănătate precum Medicare, Medicaid și Affordable Care Act (ACA).

Pentagonul a cheltuit 874 de miliarde de dolari, educația și serviciile sociale au cheltuit 305 miliarde de dolari, în timp ce, pentru transporturi, cheltuielile au fost de 137 de miliarde de dolari în anul fiscal 2024.

Guvernul federal este cel mai mare angajator din SUA, cu o forță de muncă de peste 2 milioane de americani.

US Office of Personnel Management (Biroul pentru Managementul Personalului) a indicat că opt agenții la nivel de cabinet, care se află în centrul puterii executive și au șefi care raportează direct președintelui, aveau peste 100.000 de angajați civili în luna martie.

Aproape jumătate de milion de oameni erau angajați în Departamentul Afacerilor Veteranilor, în timp ce Departamentul de Trezorerie avea peste 100.000 de angajați în martie. Majoritatea covârșitoare a acestora – aproximativ 94.000 – erau angajați în Internal Revenue Service (IRS).

Majoritatea departamentelor aveau salarii medii de șase cifre, Departamentul Educației și Departamentul Energiei având cele mai mari salarii medii.

Reamintim că, la câteva zile după ce a recâștigat președinția Statelor Unite, Trump i-a ales pe CEO-ul Tesla și Space X, Elon Musk, și pe fostul candidat la Casa Albă, Vivek Ramaswamy, pentru a conduce împreună un nou Departament de Eficiență Guvernamentală sau DOGE – un acronim care se potrivește cu un meme cu un câine la care Musk a făcut referire frecvent.

Departamentul nu există în prezent ca agenție guvernamentală, așa că rolul lui Musk și Ramaswamy va include probabil oferirea de consiliere lui Trump cu privire la domeniile de vizate de reducerea cheltuielilor, pe care Congresul ar trebui apoi să le aprobe.

Musk a declarat în timpul unui miting electoral al lui Trump că va identifica reduceri de cheltuieli de cel puțin 2 trilioane de dolari, ceea ce ar reprezenta aproape o treime din totalul cheltuielilor guvernamentale.

Atunci când a anunțat numirea lor în fruntea DOGE, Trump a spus că munca lui Musk și Ramaswamy se va încheia “cel târziu pe 4 iulie 2026.”

Comentatorii americani au afirmat că, deși nu este clar ce sfaturi îi vor da cei doi, Trump a sugerat anterior închiderea unor agenții guvernamentale, cum ar fi Departamentul de Educație, pentru a reduce ineficiența.

Ramaswamy a împărtășit aceeași opinie, exprimând sprijinul pentru închiderea unei serii de agenții, inclusiv IRS și FBI. El a declarat recent la FoxNews: “Ne așteptăm ca anumite agenții să fie eliminate definitiv… Ne așteptăm la reduceri în masă în vigoare în zonele guvernului federal care sunt umflate.”

Probleme, probleme

Analiștii americani se așteaptă ca încercările celor din DOGE de a reforma guvernul federal să întâmpine rezistență puternică.

Potrivit Reuters, angajații guvernamentali se mobilizează deja în fața unor potențiale reduceri în masă, angajând avocați și pregătind campanii publice, sperând totodată că Congresul va interveni.

Washington Post a scris, de asemenea, despre temerile celor care cred că DOGE va tăia finanțările federale “neautorizate,” care ar putea afecta multe servicii, de la îngrijirea sănătății veteranilor și tratamentul dependenței de opioide până la NASA.

La rândul lor, ziariștii de la The Hill s-au referit la faptul că, fiind o comisie din afara guvernului, DOGE ar fi limitată la o capacitate consultativă, ceea ce înseamnă că s-ar putea confrunta cu numeroase obstacole din interiorul ramurii executive, precum și din Congres.

Un alt lucru subliniat de experți este acela că Trump singur nu poate închide o agenție federală în condițiile în care acestea sunt stabilite prin legea federală. Departamentul Educației, de exemplu, a fost creat printr-un act adoptat în 1979 de Congres, semnat de președintele Jimmy Carter. Congresul ar trebui să adopte o nouă legislație pentru a desființa sau reforma în mod semnificativ Departamentul de Educație – o luptă care se anunță dificilă.

Aici însă Trump are o mână destul de liberă: partidul său va domina Congresul, după ce și-a menținut majoritatea fragilă în Camera Reprezentanților și a reușit să câștige mai multe mandate decât democrații în Senat.

În plus, în timpul primului său mandat, Trump a numit 226 de judecători federali și trei magistrați la Curtea Supremă, lucru care-i oferă o oarecare siguranță atunci când va fi confruntat cu acțiuni legale.

ABC News a scris că una dintre metodele la care ar putea apela Trump pentru a forța reformarea guvernului ar fi atacarea așa-numitului Impoundment Control Act din 1974.

Aceasta se referă la faptul că președinții americani pot, în mod teoretic, să ignore cheltuirea banilor alocați de Congres. Președintele Richard Nixon a folosit tactica de a nu apela la bani federali, lăsând, în esență, fonduri neatinse în conturile Trezoreriei SUA, atunci când a crezut că cheltuielile erau prea mari.

Democrații au răspuns acestei tactici în 1974 adoptând o lege care impune unui președinte să cheltuiască banii federali așa cum a prevăzut Congresul.

Într-un videoclip de campanie postat anul trecut, Trump a spus însă că va contesta Impoundment Control Act. De asemenea, este posibil ca el să considere legea neconstituțională și să încerce să o ignore – determinând provocări legale a căror rezolvare ar putea dura ani de zile.

ABC News a scris că, printre ideile pe care Trump se așteaptă să le încerce din nou în acest termen, este aceea “de a face viețile unor lucrători federali incomode sau de a le reloca locurile de muncă în locații îndepărtate.”

De exemplu, în primul său mandat, Trump a decimat temporar Bureau of Land Management din cadrul Departamentului de Interne, mutându-i sediul central din Washington la Grand Junction, Colorado. Ideea, spuneau oficialii la acea vreme, era de a pune conducerea agenției mai aproape de terenurile și resursele pe care le administrează. Dar marea majoritate a angajaților au demisionat și biroul nu a reușit să găsească înlocuitori.

O altă tactică ar putea fi ca Trump să le complice lucrătorilor eforturile de a depune plângeri sau să le elimine protecția legală.

Așa s-a întâmplat în toamna lui 2020, în ultimele luni ale primei administrații a republicanului, când Trump a emis un ordin executiv care ar fi creat o nouă clasă de angajați care se ocupă de sarcinile legate de politici, în esență lipsindu-i de protecția legală care îi ține la locurile de muncă.

O altă tactică de a forța schimbarea ar putea fi ca Trump să își dezvolte planurile privind reforma guvernului în secret, îngreunând eforturile oponenților de a obiecta și de a depune provocări legale. Asta deși Musk a promis transparență în ceea ce privește munca DOGE.

În sfârșit, ziariștii afirmă că nu va fi clar cine lucrează pentru DOGE sau cum sunt luate deciziile. Și, în timp ce Musk a spus că dorește ca personalul să lucreze gratuit, este foarte probabil ca lobbyiștii din industrie să încerce să influențeze modul în care banii contribuabililor sunt cheltuiți.

