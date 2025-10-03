Cum pot cere despăgubiri de la primărie proprietarii de mașini distruse de copacii căzuți în Sectoarele 2 și 4 din București

Proprietarii de mașini distruse de copacii căzuți sau acoperișurile luate de vânt în Sectoarele 2 și 4 din București pot primi despăgubiri din bugetul local, pe baza unei cereri, potrivit anunțurilor primarilor de sectoare.

Pașii prevăzuți de legislație pentru Sectorul 2:

1. Declarați evenimentul în maximum 48 de ore la Direcția Generală de Poliție Locală Sector 2, Brigada Rutieră sau ISU. Direcția Generală de Poliție Locală are obligația să realizeze fotografii/înregistrări care să fie incluse la dosar.

2. Depuneți solicitarea de despăgubire în termen de maximum 72 de ore de la producerea prejudiciului. Cererea se poate depune la sediul Primăriei Sectorului 2 sau online.

3. Pregătiți documentele necesare: polița RCA valabilă, ITP valabil, acte de constatare și devize de reparație.

Despăgubirile vor acoperi costurile pentru reparații, manoperă, transportul vehiculului avariat și, în caz de distrugere totală, valoarea mașinii stabilită prin expertiză.

”Este extrem de important să respectați termenul de 72 de ore pentru depunerea solicitării. Dacă nu depuneți cererea în acest interval, dosarul nu va putea fi procesat și nu veți putea beneficia de despăgubire, indiferent de situație”, a spus primarul Rareș Hopincă.

În ce privește Sectorul 4, proprietarii autovehiculelor avariate de copacii căzuți din cauza vântului puternic vor fi despăgubiți în cel mai scurt timp posibil, întrucât Sectorul 4 are, pentru astfel de situații de urgență, o procedură de lucru aprobată prin HCL Sector 4 nr. 99/2025, a anunțat și primarul Daniel Băluță.

Vezi aici și procedura pentru Sectorul 4