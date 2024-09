Cum l-au eliminat israelienii pe șeful Hezbollah / Detalii spectaculoase despre una dintre cele mai importante operațiuni militare din istoria Israelului

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) și Direcția de Informații Militare (Aman) au reușit, printr-o operațiune sofisticată, care a inclus folosirea de informații secrete avansate, diversiune și aparate F-15 dotate cu temutele bombe americane BLU-109, să-l elimine pe șeful Hezbollah, Hassan Nasrallah, în urma unui raid aerian în centrul cartierului Dahiya din Beirut. În doar câteva săptămâni, Israelul a eliminat majoritatea liderilor grupării teroriste pro-iraniene și a distrus multe din depozitele de arme ale organizației.

Liderul Hezbollah, eliminat

Israelul l-a ucis pe liderul Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, într-un bombardament aerian desfășurat la Beirut vineri, dând o lovitură grea grupului susținut de Iran, în contextul unei campanii majore de atacuri israeliene împotriva grupării teroriste din Liban.

“IDF a efectuat o lovitură precisă asupra cartierului general al organizației teroriste Hezbollah din Dahiya,” a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, contramiralul Daniel Hagari.

Hagari l-a descris pe Nasrallah ca fiind “unul dintre cei mai mari dușmani ai Israelului.” Oficialul a declarat că Nasrallah a fost ucis într-un atac “precis” efectuat de forțele aeriene ale Israelului vineri în Beirut.

Hagari a spus că centrul de comandă central al Hezbollah a fost amplasat adânc în zonele civile din cartierul Dahiya, în suburbiile sudice ale capitalei libaneze. Cartierul general “a servit drept epicentru al terorii Hezbollah,” a afirmat el.

Postul de televiziune al Manar, afiliat Hezbollah, a anunțat și el atacuri aeriene israeliene succesive asupra suburbiilor sudice ale capitalei libaneze.

Imaginile difuzate au prezentat un crater uriaș în zona atacului, în timp ce martorii au declarat că nori groși de fum puteau fi văzuți ridicându-se din capitala libaneză după seria de explozii.

Înregistrarea video a loviturilor israeliene asupra Beirutului sugerează că acestea au fost efectuate cu muniții care penetrează solul, cunoscute sub numele de “bunker busters”. În unele imagini, un jet vertical de flăcări era vizibil în timp ce o bombă părea să explodeze sub pământ.

Sâmbătă, armata israeliană a confirmat că l-a eliminat pe Nasrallah în bombardamentul care a vizat sediul central de comandă al grupului din suburbiile de sud ale Beirutului.

Armata israeliană a declarat că “majoritatea” liderilor de rang înalt ai Hezbollah au fost uciși, după ce a anunțat moartea lui Nasrallah, a transmis The Guardian.

“Majoritatea liderilor de rang înalt ai Hezbollah au fost eliminați,” a declarat un purtător de cuvânt al armatei, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, în cadrul unei conferințe de presă online.

Gruparea teroristă a confirmat și ea că liderul său a fost ucis. O sursă apropiată Hezbollah a anunțat, de asemenea, moartea lui Ali Karaké, comandantul frontului cu Israelul din sudul Libanului, în lovitura israeliană care l-a ucis și pe Nasrallah cu o zi înainte.

Ali Karaké, care supraviețuise unei lovituri care îl vizase la începutul săptămânii trecute, “a fost ucis în lovitura israeliană împreună cu Hassan Nasrallah”, a precizat sursa citată. Potrivit agenției oficiale iraniene Irna, Abbas Nilforoushan, unul dintre adjuncții șefului Gardienilor Revoluției, armata ideologică a Iranului, a fost de asemenea ucis în bombardamentul israelian.

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a declarat că acesta a aprobat personal atacul de vineri. Consilierii săi au difuzat o fotografie care îl arată pe prim-ministrul israelian aprobând atacul aerian asupra sediului Hezbollah din Beirut.

Fotografia pare să îl arate pe Netanyahu la hotelul său din New York, așezat la un birou unde se află aparatură de comunicație.

Atacul împotriva sediului Hezbollah din Beirut a avut loc la scurt timp după un discurs pe care Netanyahu l-a ținut în cadrul Adunării Generale a ONU. Netanyahu a ignorat apelurile globale pentru o încetare a focului în Liban și Gaza și, în schimb, a denunțat ONU drept “o mlaștină antisemită” și a insistat că Israelul “câștigă” războaiele sale pe mai multe fronturi. Numeroase delegații naționale, în special din țări arabe, au părăsit sala în semn de protest în momentul în care acesta a luat cuvântul.

Netanyahu a descris eliminarea lui Nasrallah ca un pas necesar către “schimbarea echilibrului de putere în regiune pentru anii următori.”

“Nasrallah nu a fost un terorist, el a fost teroristul,” a spus Netanyahu într-o declarație, avertizând că vor urma zilele dificile.

Analiștii occidentali au afirmat că eliminarea lui Nasrallah marcheză o escaladare uluitoare din partea Israelului. Liderul Hezbollah a reprezentat cel mai important atu regional al Iranului și a fost considerat mult timp un pivot central al așa-numitei Axe a Rezistenței, care mai include Hamas, rebelii Houthii din Yemen, miliții din Irak și Siria. Prezența marelui arsenal de rachete al Hezbollah la granița de nord a Israelului a acționat mult timp ca un factor de descurajare a unui atac israelian asupra Iranului și a programului său nuclear.

Prin atacurile sale letale împotriva Hezbollah din ultimele săptămâni (inclusiv prin detonarea pagerelor și a aparatelor walkie-talkie folosite de membrii grupării teroriste, operațiuni desfășurate în urmă cu zece zile), Israelul a dovedit că poate elimina organizațiile teroriste care o atacă, într-un avertisment evident transmis Iranului. Nu este de mirare de aceea că, ținând cont de creativitatea și eficacitatea acțiunilor sale spectaculoase, mulți comentatori cred că Israelul a demonstrat că are cea mai impresionantă armată din lume.

O operațiune spectaculoasă

Eliminarea lui Nasrallah a venit în contextul în care tensiunile dintre Israel și Hezbollah au atins un nivel ridicat, iar cele două tabere sunt foarte aproape de declanșarea unui război toatal. De exemplu, bombardamentele de la începutul săptămânii trecute au fost de altfel cele mai ample și mai mortale lansate de IDF în Liban de la războiul din 2006 dintre Israel și gruparea teroristă pro-iraniană.

De la atacul brutal pe care Hamas l-a desfășurat în Israel la 7 octombrie, în care a ucis peste 1.200 de persoane, a rănit alte câteva mii și a luat circa 250 de ostatici, aproape jumătate dintre ei fiind încă ținuți prizonieri în enclavă, gruparea Hezbollah a lansat mii de rachete împotriva teritoriului israelian.

Statul evreu a reacționat cu tiruri de artilerie și cu atacuri țintite împotriva unor lideri ai mișcării teroriste. În plus, într-unul din cele mai surprinzătoare și spectaculoase atacuri lansate în ultimii ani, mai mulți membri ai grupării Hezbollah au fost uciși și alte mii răniți în urmă cu două săptămîni, după ce pagerele și aparatele de tip walkie-talkie pe care le foloseau pentru a comunica au explodat.

Eliminarea șefului Hezbollah trebuie de aceea privită în contextul strategiei mai mari a Israelului de a decapita grupările teroriste care o atacă constant, precum și de a transmite un avertisment clar regimului ayatollahului de la Teheran. Cum a fost însă eliminat Nasrallah?

Potrivit presei israeliene, IDF și serviciile secrete israeliene au desfășurat o operațiune sofisticată, care a inclus folosirea de informații secrete avansate, derutarea adversarilor prin călătoria premierului Netanyahu la New York și utilizarea de aparate F-15 dotate cu temutele bombe americane BLU-109, ca să-l elimine pe Hassan Nasrallah în Beirut. Scoaterea din joc a liderului Hezbollah a fost definită ca fiind una dintre cele mai semnificative operațiuni militare din istoria Israelului.

Potrivit Jerusalem Post, fostul șef al Diviziei de Informații Militare, Aaron Haliva, a luat deja în considerare opțiunea eliminării secretarului general al Hezbollah pe 11 octombrie trecut, pe baza capacităților avansate ale agenției de informații.

Această capacitate, construită de-a lungul multor ani de către Divizia de Informații Militare, a fost inexistentă în timpul celui de-al Doilea Război din Liban, în 2006, când spionii israelieni nu știau unde se ascunde Nasrallah, iar informațiile despre el erau minime sau chiar inutile din punct de vedere operațional.

Potrivit surselor de securitate, condițiile politice, de informații și operaționale pentru asasinarea lui Nasrallah s-au concretizat până miercurea trecută. Informațiile militare au recomandat încă o dată o operațiune de eliminare a liderului terorist, iar eșalonul politic a aprobat-o după ce a primit informațiile secrete.

Pregătirile finale, inclusiv cele pentru luarea deciziei, pentru operațiunea împotriva lui Nasrallah au început miercurea trecută. Oficialii israelieni au așteptat informații precise și de înaltă calitate care să identifice și mai mult momentul desfășurării unei întâlniri a conducerii Hezbollah. Spionii israelieni aflaseră că o astfel de reuniune urma să aibă loc la sediul central al grupării teroriste.

Premierul Netanyahu și-a desfășurat programul normal de lucru și a decis să zboare în SUA cu aeronava Wing of Zion (versiunea israeliană a Air Force One), parte a ceea ce pare a fi fost o manevră de diversiune pentru a păcăli conducerea Hezbollah și a o determina să se întâlnească. Liderii teroriști au înghițit momeala.

Analiștii israelieni au anticipat corect că, dacă Netanyahu nu ar fi plecat în SUA, întâlnirea liderilor Hezbollah în sediul subteran care a servit drept centru de comandă pentru organizația șiită din inima cartierului Dahiya din Beirut nu ar fi avut loc.

Pe tot parcursul zborului către SUA al aeronavei premierului israelian au avut loc consultări permanente, cu actualizări constante ale informațiilor privind evoluțiile situației din Liban și disponibilitatea serviciilor de informații și a forțelor aeriene de a efectua un atac împotriva cartierului general al Hezbollah.

Joi seara, cabinetul israelian s-a reunit pentru o întâlnire telefonică care s-a încheiat la patru dimineața, ora Israelului. Premierul Netanyahu a gestionat pregătirile din camera sa de hotel din New York, în urma consultărilor cu ministrul Apărării, Yoav Gallant, cu șeful de stat major al IDF, Herzi Halevi, și șeful Mossad-ului, David Barnea. După discuții, Netanyahu și Gallant au fost autorizați să aprobe asasinarea lui Nasrallah pe baza informațiilor primite.

Vineri dimineața, în jurul orei 10, Netanyahu a mai avut o discuția pe teme de securitate cu ministrul Apărării și cu șeful de Stat Major, pe baza ultimelor informații. Potrivit surselor israeliene, informațiile au fost primite cu puțin timp înainte de discursul lui Netanyahu la ONU. IDF a finalizat pregătirile, intensificând de asemenea pregătirea și vigilența în sistemele de monitorizare și apărare aeriană.

Ulterior, a avut loc o altă consultare între oficialii israelieni, iar Netanyahu a dat aprobarea pentru asasinarea șefului Hezbollah. Comandamentul Forțelor Aeriene a dat undă verde pentru înarmarea avioanelor de vânătoare cu bombe care distrug buncărele. Șeful Statului Major și ministrul Apărării au coborât în ​“groapă”, baza subterană a IDF din Tel Aviv, însoțiți de șeful Serviciului de Informații Militare, generalul-maior Shlomi Binder, comandantul forțelor aeriene, generalul-maior Tomer Bar și șeful de Operațiuni, generalul-maior Oded Basiuk.

Opt avioane de luptă au decolat îndreptându-se spre Liban, iar odată dat semnalul, unul câte unul, aparatele au început să arunce zeci de bombe spre ținta vizată, raportând termenul de “Alpha” pe rețeaua de comunicații.

Dronele au transmis imagini în “groapa” unde se aflau oficialii israelieni, în timp ce clădirile s-au prăbușit în inima cartierului Dahiya din Beirut. Spre deosebire de asasinarea eșuată anterioară a lui Ali Karaki, din cauza unui număr limitat de muniții, de data aceasta amploarea bombardamentului a fost mortală pentru Nasrallah și alți lideri ai grupării teroriste, care au fost uciși pe loc.

80 de tone de bombe

Washington Post a scris că, cel mai probabil, Israelul a folosit muniție fabricată în SUA în atacul care l-a ucis pe liderul Hezbollah. Analiștii care au examinat videoclipurile cu bombardamentul au spus că avioanele israeliene de luptă aveau la bord mai multe bombe de o tonă, dintre care cel puțin unele erau BLU-109 și kituri de ghidare JDAM fabricate în SUA.

Publicația a scris că, în înregistrarea video, opt avioane F-15 care transportă cel puțin 16 bombe de 1.000 de kilograme fiecare sunt văzute cum decolează. “Avioane ale forțelor aeriene care îl elimină pe Hasan Nasrallah și sediul Hezbollah din Liban,” se arată în textul descriptiv care însoțește videoclipul.

Fotografiile publicate de IDF au arătat avioane individuale echipate cu cel puțin trei și până la șase BLU-109 fiecare.

Focoasele acestor proiectile sunt proiectate să penetreze până la doi metri de beton armat, potrivit lui Trevor Ball, un fost tehnician în eliminarea munițiilor explozive pentru armata SUA.

Atacul a nivelat cel puțin două clădiri mari și a provocat pagube semnificative pe o zonă de 300 de metri, potrivit fotografiilor și videoclipurilor. Experții cred că israelienii au atacat clădirile cu bombe de distrugere a buncărelor și apoi au lansat încărcături puternice cu demolare explozivă care au dat lovitura de grație.

De partea sa, generalul de brigadă Amichai Levine, numit recent comandant al bazei aeriene Hatzerim, a dezvăluit sâmbătă că misiunea de neutralizare a lui Hassan Nasrallah a necesitat capacități unice, de clasă mondială, din partea Forțelor Aeriene Israeliene. Operațiunea a necesitat o precizie extremă pentru a lovi o zonă subterană adâncă, menținând în același timp o diversiune perfectă, asigurându-se că Nasrallah, Ali Karaki și alte personalități de rang înalt nu vor detecta atacul și nu vor scăpa.

“Operațiunea a reușit perfect,” a spus Levine, lăudând echipajele de la sol și echipele tehnice pentru execuția lor fără probleme. Acestea nu numai că au asigurat pregătirea avioanelor de luptă, dar au gestionat și munițiile, care au funcționat impecabil în ciuda condițiilor complexe ale misiunii. “Au fost folosite aproximativ o sută de bombe, avioanele aruncându-le la fiecare două secunde cu o precizie perfectă.”

New York Post a precizat că IDF a folosit 80 de tone de bombe pentru eliminarea lui Nasrallah și a celorlalți lideri teroriști, iar atacul aerian devastator a fost rezultatul unei operațiuni de ani de zile a serviciilor secrete israeliene care a penetrat întreaga rețea teroristă – permițându-i să îl urmărească pe șeful Hezbollah până la centrul său de comandă subteran din Beirut.

Experți occidentali și arabi sunt și ei de acord că spionii israelieni au penetrat Hezbollah și că gruparea teroristă va avea de acum înainte o misiune dificilă de a-și reface rândurile după atacurile multiple recente lansate de israelieni.

Dacă eliminarea lui Nasrallah și atacurile împotriva lupătătorilor Hezbollah au diminuat semnificativ capacitatea militară a grupării teroriste, care va avea nevoie de ani buni pentru a se reface, partea israeliană a salutat operațiunea.

“La aproape un an după ce mulțumirea și încrederea excesive ale Israelului au fost exploatate de Hamas pentru a provoca distrugeri în sud, iar Hezbollah a început lansarea necruțătoare de rachete pentru a forța evacuarea unei zone tot mai largi din nord, IDF a făcut vineri seara cel mai important pas de până acum spre reafirmarea proeminenței sale militare și pentru a-i asigura pe cetățenii greu încercați ai Israelului că îi poate proteja de inamicii săi…

Israelul nu și-a revenit nici pe departe din șocul, oroarea și pierderile suferite pe 7 octombrie. Dar eliminarea lui Hassan Nasrallah a arătat că armata, care și-a recunoscut eșecurile și le-a investigat, a învățat din ele și își recuperează dominația. Hezbollah este cel care s-a dovedit arogant și prea încrezător, iar stăpânii săi din Iran sunt acum zdruncinați,” a scris Times of Israel.

Surse: Reuters, War Zone, The Guardian, SkyNews, Axios, Washington Post, Jerusalem Post, New York Post, Times of Israel, activetrail.biz, X