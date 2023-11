Cum îmbrăcăm corect copilul în sezonul rece? Medicul specialist Mădălina Vesa: Trebuie să spulberăm mitul că dacă stă în frig, copilul răcește și de aceea ar trebui îmbrăcat cât mai gros

Cum îmbrăcăm corect copilul iarna? Care sunt semnele că un copil se îmbracă prea subțire sau prea gros în sezonul rece? Există riscuri specifice legate de îmbrăcarea copiilor în haine prea groase sau prea subțiri în timpul iernii? Cum afectează condițiile meteorologice reci copiii cu afecțiuni medicale preexistente? Cum trebuie să adaptăm alimentația copiilor în această perioadă?

Sunt câteva întrebări pe care părinții și le pun în această perioadă rece.

G4Media a discutat cu medicul de familie Mădălina Vesa, membră a European Society for Paediatric Infectious Diseases – ESPID și a European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine – EURACT.

Mădălina Vesa a studiat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj – Napoca. Este instructor-formator de medicina familiei și lucrează la SC Vesa TopMed din Alba Iulia.

Reporter: Cum ne îmbrăcăm în sezonul rece? Avem tendința de a ne îmbrăca mult mai gros decât este nevoie?

Mădălina Vesa: Nu mai avem perioade lungi de frig, cum era în secolul trecut, ci doar momente de temperaturi foarte scăzute. În consecință, modul cum ne îmbrăcăm iarna s-a schimbat în ultima perioadă.

Dacă ne mai amintim cum se îmbrăcau părinții sau bunicii noștri în anii 60-80, aceștia aveau paltoane foarte groase, cojoace, și purtau multe straturi de haine.

În 2023, nu ne mai îmbrăcăm atât de gros. Dacă totuși simțim că ne este foarte frig afară și avem senzația de ger, o cauză foarte importantă este obișnuința de a sta în casă la o temperatură înaltă. În multe case, am observat o temperatură de 24-25 grade Celsius, chiar și 27 grade Celsius.

R: Există o temperatură să spunem optimă? Câte grade ar trebui să avem în casă?

M.V.: Dacă stăm în casă în tricou și respirăm un astfel de aer cald, este normal să resimțim temperatura de afară ca fiind foarte joasă, deși în realitate nu este ger.

Prin urmare, prima recomandare medicală pe care o ofer tuturor pacienților mei este să reducă temperatura din casă. Recomand o temperatură de 19 grade Celsius în timpul nopții și de 20 grade Celsius în timpul zilei.

Dacă ne uităm la occidentali, temperaturile din apartamentele lor se situează în jurul a 18 grade Celsius, și cu siguranță nu sunt mai bolnavi ca noi.

Prefer să respir un aer mai răcoros decât unul cald și să mă îmbrac mai gros dacă îmi este frig.

Iarna, nu este normal să stăm în casă în pantaloni scurți și tricou. Aerul cald usucă mucoasa nazală și faringiană, apărând durerile de gât și secrețiile nazale.

Este destul de traumatizant pentru copilul mic și sugar să aibă secreții nazale și să nu poată respira corect pe nas. Respectând această temperatură în casă, automat nu mai este o diferență atât de mare față de temperatura de afară.

R: Cum pot să știu dacă copilul meu este îmbrăcat corespunzător pentru vremea rece?

M.V.: Mare diferență între straturile de haine ale copiilor și ale părinților lor nu ar trebui să fie.

Peste haina de corp (body, maieu) a copilului, punem același număr de haine ca și mama, cu aproximativ aceeași grosime. Nu putem îmbrăca excesiv copilul, deoarece transpiră.

De multe ori dezbrăcam copiii la cabinet pentru că erau transpirați când veneau de afară și de cel puțin o haină îi debarasam.

Pentru copiii de peste 2 ani, îi verificăm la încheietura mâinii (nu la degete, deoarece este normal ca extremitățile să fie reci).

Dacă mâna este caldă, nu avem motive să îl îmbrăcăm mai gros; dacă simțim că este spre fierbinte, îl dezbrăcăm de o haină mai groasă pe care o are pe el.

Dacă este rece, pielea albă, atunci îl îmbrăcăm. Nu putem spune: „dăm 3 haine pe copil și este perfect”. Ne uităm la el, îl întrebăm din când în când cum se simte.

Dar copiilor, de obicei, nu le este frig. Ei nu resimt frigul la aceeași intensitate ca și adulții, deoarece se mișcă mult mai mult, fug, se joacă, sunt mai agitați.

De aceea, pielea lor este tot timpul caldă, în consecință, nu le este frig și nu trebuie supra-îmbrăcați.

Când facem mișcare în frig, se recomandă un strat de haină de corp, un polar și o geacă, inclusiv la copii. În funcție de activitatea fizică și de temperatură, aceste haine pot fi mai subțiri sau mai groase (sau se mai adaugă încă un strat sub polar).

R: Există vreo recomandare specială pentru îmbrăcarea copiilor mici în sezonul rece?

M.V.: Dacă vorbim de sugari, asta înseamnă că aceștia nu se mișcă, pentru că stau în cărucior, așa că se mai adaugă o pătură groasă peste ei, respectând numărul de haine mai sus menționat.

Și extrem de important: NU se pune fular peste gură și nas. Afară în frig, întotdeauna se respiră pe nas, prin urmare, nu este nevoie de acest fular.

R.: Scoatem sau nu copiii afară atunci când sunt temperaturi să zicem ”extreme”?

M.V.: Încurajez părinții să-și plimbe copiii cât mai des afară, chiar dacă sunt -10 grade Celsius, chiar de mai multe ori pe zi, dacă este posibil.

Un copil care a crescut mai mult pe afară decât stând în casă va fi un copil mult mai sănătos. Cu alte cuvinte, dacă copilul este rece și vedem că tremură, îl îmbrăcăm mai gros.

Dacă vedem că este transpirat, îl dezbrăcăm. Și data viitoare vom ști cum să îl îmbrăcăm corespunzător, fără să mai greșim.

R.: Dar nu se răcește, în această situație?

M.V.: Trebuie să spulberăm mitul că dacă stă în frig, copilul se răcește și de aceea ar trebui îmbrăcat cât mai gros. Răcelile sunt cauzate exclusiv de viruși, nu de cald sau frig.

Temperatura favorizează înmulțirea virușilor și nu este vinovată de răceală sau îmbolnăvire. Iarna, de exemplu, se înmulțesc cazurile la copii de viroză digestivă cauzată de rotavirus sau apare gripa.

Dar nu se îmbolnăvește copilul pentru că are o haină mai subțire pe el.

R: Ce facem dacă cel mic are o afecțiune medicală preexistentă?

M.V.: Nici chiar copiii cu boli cronice nu au o recomandare specială în această privință. De exemplu, avem astm bronșic indus viral sau indus de efort fizic, deci nu de frig.

Copilul are accese de tuse (adică se decompensează) dacă intră în contact cu viruși (persoane bolnave) sau face efort fizic prea mare (fiecare caz trebuie individualizat), nu trebuie îmbrăcat mai gros.

R: Ce recomandări aveți pentru a evita răcelile și infecțiile respiratorii în sezonul rece?

M.V.: Copiii au aproximativ 8 răceli pe sezon rece. Colectivitatea (spațiu mic cu multe persoane) favorizează infectarea (șansa de a lua un virus de la coleg este mult mai mare).

De aceea, trebuie să se aerisească foarte des încăperile. Copiii trebuie scoși afară în curte să se joace, chiar dacă este frig, ninge sau plouă.

Temperaturile în grădinițe ar trebui să fie de 19 grade Celsius. Mă repet: aerul cald usucă mucoasa, apar secrețiile nazale, se înmulțesc virușii. Nu mai vorbesc de alergiile la praf (și din această cauză trebuie aerisită des sala de clasă).

R: Trebuie să adaptăm alimentația copiilor în această perioadă? Cum?

M.V.: Alimentația este foarte importantă în imunitatea copilului, poate chiar cea mai importantă. Copilul, dar și adultul, au nevoie de alimente sănătoase, adică nu mâncare procesată sau semipreparată.

Se cumpără legume, fructe, carne și se gătește în casă. Cu cât sunt mai colorate legumele și fructele, cu atât avem mai multe vitamine și minerale (tot ce înseamnă verde, roșu, galben – este sănătate).

Carnea este extrem de importantă, deoarece ne oferă proteine. Nicio proteină vegetală nu poate înlocui proteina animală, atât de importantă pentru creier.

Sarea să fie folosită cât mai puțin, deloc în primii 2 ani de viață.

Zahărul, de asemenea. Mai bine se face un chec în weekend, acasă, decât să cumpărăm ciocolată, bomboane sau alte preparate dulci.

Un aspect important în alimentație: NU facem fresh-uri. Nici la copii, nici la adulți. Acestea sunt bombe calorice. Un pahar de suc stors înseamnă cel puțin 2 fructe sau chiar 4.

Mai bine mâncăm aceste fructe, pentru că fibrele pe care le aruncăm după ce facem sucul sunt sănătoase și ajută la digestie. Și 4 fructe este destul de greu să mănânci dintr-o dată, dar un pahar de suc se bea ușor.

În consecință, ingerăm mai mult zahăr. Ciorbele sunt foarte importante în alimentația copilului sau supele creme.

Am observat că alimentația copiilor nu este suficient de diversificată. Supele de pui predomină și în rest aproape nimic. Legumele, de asemenea, sunt date la o parte.

Toate aceste greșeli în alimentație sunt cauzate de lipsa de răbdare a părintelui în perioada de diversificare. Copilul plânge, urlă, și atunci, pentru liniște în casă, părinții cedează ușor.

De multe ori le zic părinților că nu copilul îi educă, ci ei își educă copilul. Copilul trebuie să știe că există reguli și acestea vor fi urmate de toată familia, inclusiv de bunici.

R.: Există alimente care ar trebui evitate sau limitate pentru a menține sănătatea copiilor în timpul iernii?

M.V.: Copiii au nevoie de 3 mese și 2 gustări. Covrigii, pufuleții și multe alte alimente de acest gen sunt alimente nesănătoase; din punctul meu de vedere, ar trebui interzise copiilor sub 6 ani.

Se mănâncă prea multe făinoase, cereale procesate – bombe calorice. Incredibil de mulți copii, în fiecare dimineață, mănâncă un bol de cereale cu lapte.

Asta înseamnă că în lapte ați pus zahăr și atât. Apoi ne mirăm că aceștia devin obezi, sunt nervoși, hiperactivi sau depresivi.

Dacă copilul este bolnav, acesta nu trebuie să fie îmbuibat cu mâncare. Din contră, în perioada de boală, apetitul scade, cantitatea de mâncare este normal să fie mai redusă, insistăm în schimb pe lichide: apă, supe calde, siropuri, ceaiuri.

R: Ce facem dacă este bolnav? Cum îl hrănim?

M.V.: Alimentația joacă un rol extrem de important în sănătatea omului. Imunoglobulinele A – acestea sunt niște substanțe ce joacă un rol extrem de important în apărarea organismului de infecții, de viruși, de bacterii.

Imunoglobulinele A se regăsesc în mucoasa digestivă, dar și în mucoasa respiratorie.

Dacă prin alimentație proastă distrugem aceste substanțe ce ne apără de infecții, bineînțeles că organismul este mult mai expus la boli și recuperarea este tot mai lungă.

De aceea, insistăm pe o alimentație sănătoasă. Și dacă copilul este bolnav, este și mai important să avem grijă ce îi dăm să mănânce, să ajutăm aceste substanțe să se înmulțească în corp pentru a apăra organismul de viruși.

Și ultimul lucru important pentru un organism sănătos este somnul calitativ. Copilul bolnav trebuie să doarmă mult, să stea în pat să se odihnească, să NU stea la ecran – activitatea creierului este foarte mare.