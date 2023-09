Cum contracarează UE politica economică expansivă a Chinei: inițiativa Global Gateway și coridorul economic India – Orientul Mijlociu – Europa

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a salutat miercuri în discursul programatic privind starea UE un proiect de construire a unui coridor economic India-Orientul Mijlociu-Europa, semnat săptămâna trecută, ca dovadă a faptului că programul Global Gateway face o „diferență reală”.

Politica Global Gateway a UE reprezintă proiectul blocului pentru a concura cu inițiativa chineză de infrastructură Belt and Road, într-un moment în care China duce o politică economică de expansiune în Asia, Africa, America Latină și estul Europei.

Proiectul UE Global Gateway are ca scop să lege India, Golful Arabiei și Europa prin conexiuni feroviare și portuare, ceea ce, potrivit lui von der Leyen, va face ca schimburile comerciale dintre India și Europa să fie „cu 40 % mai rapide”. De asemenea, proiectul include planuri de accelerare a conexiunilor în domeniul energiei, al hidrogenului curat și al datelor.

Cele mai importante declarații ale Ursulei von der Leyen legate de proiectul Global Gateway și conexiunea cu India și Orientul Mijlociu:

Aceste economii emergente – cu populația și activele lor naturale – sunt aliați esențiali în construirea unei lumi mai curate, mai sigure și mai prospere. Europa va colabora întotdeauna cu aceste țări pentru a reforma și a îmbunătăți sistemul internațional. Dorim să conducem eforturile de a face ordinea bazată pe reguli mai echitabilă și de a face distribuția mai echitabilă. Acest lucru va însemna, de asemenea, să lucrăm cu parteneri noi și vechi pentru a ne aprofunda legăturile.

Iar oferta Europei cu Global Gateway este cu adevărat unică. Global Gateway este mai transparentă, mai durabilă și mai atractivă din punct de vedere economic.

Chiar săptămâna trecută am fost la New Delhi pentru a semna cel mai ambițios proiect al generației noastre: Coridorul economic India – Orientul Mijlociu – Europa. Acesta va fi cea mai directă conexiune de până acum între India, Golful Arabiei și Europa: Cu o legătură feroviară care va face comerțul dintre India și Europa cu 40% mai rapid.

Cu un cablu de electricitate și o conductă de hidrogen curat – pentru a încuraja comerțul cu energie curată între Asia, Asia Centrală și Orientul Mijlociu și Europa.

Cu un cablu de date de mare viteză, pentru a lega unele dintre cele mai inovatoare ecosisteme digitale din lume și a crea oportunități de afaceri pe tot parcursul drumului.

Acestea sunt conexiuni de ultimă generație pentru lumea de mâine. Iar Global Gateway face adevărata diferență.

Am văzut acest lucru în America Latină, în Asia de Sud-Est și în întreaga Africă – de la construirea unui hidrogen local locală a hidrogenului cu Namibia și Kenya, până la o economie digitală cu Filipine. Acestea sunt investiții în economia partenerilor noștri. Și sunt investiții în prosperitatea și securitatea Europei într-o lume care se schimbă rapid.