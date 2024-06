Cum a evoluat percepția alegătorilor pe rețelele sociale față de principalii candidați din zece localități importante din țară / Analiza algoritmică a sentimentului exprimat prin reacțiile și comentariile postărilor de pe Facebook și TikTok

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj a dat publicității, vineri, o analiză algoritmică a sentimentului exprimat prin reacțiile și comentariile postărilor de pe Facebook și TikTok care menționează candidații din 10 curse electorale: Nicușor Dan vs. Gabriela Firea, George Tuță vs. Clotilde Armand, Rareș Hopincă vs. Radu Mihaiu, Gabriel Lazany vs. Ioan Turc, George Scripcaru vs. Allen Coliban, Emil Boc vs. Sabin Sărmaș, Vergil Chțac vs. Stelian Ion, Olguța Vasilescu vs. Vasile Marian, Mihai Chirica vs. Marius Bodea, Dominic Fritz vs. Nicolae Robu. Perioada analizată este iunie 2023 – iunie 2024, dataset-ul cuprinzând 294.777 puncte totale de analiză. Instrumentul utilizat este cel dezvoltat de noi pentru algoritmul implementat pe Pulsul Politic și acoperă prezența publică pe două rețele de socializare: Facebook și TikTok.

PE SCURT:

Investițiile masive în reclama plătită pe Meta Ads și TikTok Ads nu asigură creșteri procentuale în absența unor strategii de comunicare;

Microtargetarea cu sume mari bate macrotargetarea cu sume mici;

Candidații cu sume mari investite, dar care nu văd creștere în scorul de sentiment, cel mai probabil nu au monitorizat eficiența campaniilor plătite;

Scorul de sentiment este direct proporțional cu mesajul despre ei pe care candidații îl duc în fața votanților, dar și de mesajul despre candidați pe care contracandidații îl duc în fața votanților;

Lipsa campaniilor plătite tinde să coste mai mult decât ar costa campaniile;

Toate datele obținute sunt publice și pot fi analizate, parcurse și salvate de orice utilizator de social media;

Numărul reclamelor este pe tot anul 2024 (ianuarie-iunie), iar totalul sumelor investite este pe ultimele 90 de zile;

Analizele de sentiment pe curse electorale sunt sub tabel.

La Primăria București: Nicușor Dan a beneficiat de dezorganizarea contracandidaților săi, în timp ce Gabriela Firea nu a reușit să își lanseze campania în mod eficient.

La Sectorul 1: lipsa investițiilor în campanii plătite pentru Clotilde Armand (0 lei) a fost evidentă, permițându-i lui George Tuță să își îmbunătățească scorul fără dificultăți semnificative.

La Sectorul 2: Radu Mihaiu a înregistrat o scădere semnificativă când Rareș Hopincă și-a lansat campania; cu toate acestea, ambii au scoruri foarte bune.

La Bistrița: scoruri în creștere pentru ambii, au terminat campaniile cu scoruri de sentiment foarte apropiate, 53.4 vs 56

La Brașov: Allen Coliban a suferit o scădere similară cu cea a lui Radu Mihaiu, în timp ce George Scripcaru a înregistrat o creștere constantă, ajungând la un scor superior față de Coliban la finalul campaniei.

La Cluj-Napoca: o campanie foarte eficientă a lui Sabin Sărmaș îi oferă un trend ascendent constant scorului, el pregătind și folosind mesaje de campanie și de creștere a comunității sale încă din 2023. Finalul campaniei îi găsește la scor de sentiment diametral opus. La Constanța: campania lui Ioan Stelian Cristian nu a avut impact, fără o creștere notabilă, în ciuda investițiilor în campanii plătite. În schimb, Chițac Vergil a avut o creștere constantă, deși a investit de peste trei ori mai puțin în campanii plătite. La Craiova: Lia Olguța Vasilescu nu a utilizat deloc campanii plătite pe Meta Ads, însă a beneficiat de o creștere organică constantă, având în vedere vizibilitatea inerentă poziției de primar în funcție. La Iași: spre deosebire de Craiova, lipsa campaniei plătite ar fi putut să-l coste pe Mihai Chirică; Bodea Marius, deși a investit semnificativ mai mult în campanii plătite, a terminat cu un scor doar cu 6% mai mic. La Timișoara, Nicolae Robu nu a obținut rezultate notabile în ciuda faptului că a cheltuit de două ori mai mult în campanii plătite comparativ cu Dominic Fritz. Fritz, pe de altă parte, se află pe un trend ascendent, iar impactul asupra scorului său merită observat și monitorizat și în contextul candidaturii la președinția USR, datorită expunerii naționale sporite pe care aceasta o implică. Importanța strategiilor de comunicare: investițiile mari în reclame plătite pe platforme precum Meta Ads și TikTok Ads nu garantează succesul în absența unor strategii solide de comunicare. Mesajele transmise și calitatea interacțiunii cu publicul sunt esențiale pentru a valorifica investițiile în reclame. Eficiența microtargetării: microtargetarea cu bugete mari, focalizată pe segmente specifice de public, este mai eficientă decât macrotargetarea cu bugete mici, care vizează un public larg. Personalizarea mesajului către grupuri specifice tinde să aducă rezultate mai bune. Monitorizarea eficienței campaniilor: candidații care investesc sume mari în campanii de reclame plătite, dar nu observă o creștere în scorul de sentiment, probabil nu au monitorizat eficient aceste campanii. Este crucială evaluarea continuă a impactului pentru a ajusta strategiile în timp real. Influența mesajului: scorul de sentiment este direct proporțional cu eficiența mesajelor transmise de candidați către votanți și cu modul în care contracandidații comunică despre aceiași candidați. Atât mesajele pozitive cât și cele negative influențează percepția publicului. Costul oportunităților pierdute: lipsa campaniilor plătite poate duce la pierderi mai mari decât costurile implicate în derularea acestor campanii. Absența vizibilității poate afecta semnificativ percepția și șansele în competiții electorale. Transparența datelor: datele referitoare la campaniile de reclame sunt publice și pot fi analizate, monitorizate și salvate de orice utilizator de social media. Această transparență oferă posibilitatea evaluării independente a performanțelor și strategiilor utilizate. Repartizarea investițiilor: numărul de reclame și totalul sumelor investite sunt înregistrate pe o perioadă continuă (tot anul 2024 pentru reclame, ultimele 90 de zile pentru sume). Aceasta sugerează un interes constant în investiții de publicitate și necesitatea unei evaluări periodice. Analize de sentiment: analizele de sentiment pentru cursele electorale, prezentate sub tabel, oferă o perspectivă asupra impactului campaniilor de comunicare și ar trebui considerate un instrument necesar pentru ajustarea strategiilor de campanie. Aceste concluzii subliniază importanța unei abordări integrate și monitorizate atent în campaniile de publicitate electorală, unde strategiile de comunicare joacă un rol crucial în succesul general al campaniei.