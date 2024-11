Cum a devenit „All I Want for Christmas is You” cântecul definitoriu al Crăciunului, deși nu a fost un hit acum 30 de ani când a fost lansat

Trei lucruri sunt sigure în viață: impozitele, moartea și faptul că în fiecare decembrie melodia All I Want for Christmas is You a lui Mariah Carey va fi inevitabilă. Fie că vă aflați într-un centru comercial sau la o petrecere la birou, fie că ascultați radioul sau un playlist în streaming de sărbători, știți că sezonul festiv a început atunci când auziți primele note ale cântecului clasic al lui Carey, scrie BBC.

Lansată acum 30 de ani, piesa All I Want for Christmas is You a intrat în panteonul standardelor de Crăciun alături de Blue Christmas, Rockin’ Around the Christmas Tree și It’s the Most Wonderful Time of the Year.

Piesa a avut un succes relativ modest atunci când a fost lansată pentru prima dată în 1994, ajungând pe locul 12 în topul Billboard al cântecelor de radio de toate genurile în Statele Unite și pe locul doi în Regatul Unit (blocat de Stay Another Day a celor de la East 17) și Japonia. Acesta ar fi trebuit să fie sfârșitul poveștii. Dar All I Want for Christmas is You a continuat să revină mai puternic și mai popular în fiecare sezon de sărbători.

Cântecul a ajuns în fruntea topurilor în peste 25 de țări, inclusiv în SUA și Marea Britanie, și a fost încoronat oficial de Billboard în 2023 drept cel mai bun cântec de sărbători din toate timpurile, pe baza performanțelor comerciale. Succesul și rezistența culturală a melodiei All I Want for Christmas is You sunt uluitoare. Ceea ce ridică întrebarea: De ce (și cum) a devenit iubitul cântec al lui Carey la fel de sinonim cu Crăciunul ca Moș Crăciun însuși?

„În cel mai elementar sens, este un cântec atât de distractiv”, spune dr. Brittnay L Proctor, profesor de studii media și cultură populară la The New School, New York. „Dacă vă gândiți la canonul muzicii de Crăciun, multe dintre aceste cântece nu sunt prea distractive”. Pentru dr. Proctor, All I Want for Christmas is You „a preluat ideea de standard de Crăciun și a răsturnat-o pe toate fețele” prin „reunirea fără efort a elementelor de gospel, R&B și pop” într-un „mod sincer, jovial, care atinge această idee a spiritului Crăciunului”. Sau, după cum spune scriitoarea din domeniul muzical Kate Solomon pentru BBC, este un „cântec pop perfect care se întâmplă să fie unul de Crăciun”.

Cum se potrivește perfect sunetul de Crăciun

Evident, nu este un lucru ușor să creezi un clasic modern al Crăciunului. Artiști precum Taylor Swift, Justin Bieber și The Killers (pentru a numi doar câțiva) au încercat, dar toate melodiile lor originale nu au reușit să reziste. Pentru Nate Sloan, muzicolog și coprezentator al podcastului Switched On Pop, ceea ce face ca melodiile de Crăciun de succes să fie greu de scris este faptul că „este singura dată când există o excepție de la regula conform căreia artiștii pop ar trebui să inoveze și să creeze sunete noi”. Sloan subliniază că, chiar și atunci când artiști contemporani precum Dua Lipa sau Bruno Mars fac referire la sunete vechi precum disco sau new jack swing în muzica lor, „trebuie să sune nou și proaspăt… în timp ce atunci când vine luna decembrie, există acest impuls total contrar din partea publicului, care este de a se întoarce în timp în anii 1940 și ’50 cu Bing Crosby și Brenda Lee”.

Prea multe încercări contemporane de cântece de Crăciun originale eșuează atunci când încearcă să le aibă pe amândouă, revenind la sunetele de școală veche, dar adăugând o întorsătură modernă – vezi, de exemplu, Santa Tell Me a Arianei Grande. All I Want for Christmas is You, pe de altă parte, dansează cu succes între epoci și genuri muzicale. Carey a declarat că scopul ei cu acest cântec a fost să facă ceva atemporal, astfel încât să nu se simtă ca în anii 1990.

După cum spune criticul de cultură pop Aisha Harris la BBC, cântecul „pare în același timp modern și nostalgic” datorită „instrumentației, clopoțeilor și armoniilor”. Cântecul a sunat ca un clasic vechi când a apărut prima dată și, din moment ce este scos doar o dată pe an, sună întotdeauna proaspăt.

O altă parte din ceea ce face ca All I Want for Christmas is You să pară că provine dintr-o altă epocă a muzicii este progresia acordurilor. „Majoritatea melodiilor pop de succes din zilele noastre, precum A Bar Song de Shaboozey, sunt melodii cu patru acorduri”, spune Sloan. „Dar cântecele de sărbători precum The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire) au toate aceste acorduri cromatice complexe care se schimbă constant”. El estimează că All I Want for Christmas is You are treisprezece acorduri, făcându-te astfel să simți că „experimentezi acest peisaj armonic diferit”.

Dincolo de calitatea cântecului în sine, există alți factori importanți care au ajutat All I Want for Christmas is You să devină un clasic de sărbători cuceritor. Primul și cel mai important este artista însăși. „Mariah este foarte înțeleaptă. Își cunoaște brandul”, spune Harris. „Iubește Crăciunul și se întâmplă ca un lucru pe care îl iubește la nebunie să îi genereze în continuare bunăvoință, fluxuri de venituri și resurse.” În cartea sa de memorii din 2020, Carey a dezvăluit cum „familia ei disfuncțională” ar fi stricat sărbătorile, așa că a jurat că, atunci când va crește, va „face Crăciunul perfect în fiecare an”. Ea a mers chiar până acolo încât a încercat să înregistreze numele „Regina Crăciunului” în 2022, deși cererea i-a fost respinsă.

Promovarea sa șireată de-a lungul anilor

Ascensiunea cântecului la statutul de standard de Crăciun a primit un impuls notabil atunci când a apărut în scena culminantă a comediei romantice de vacanță Love Actually din 2003, interpretat de tânăra actriță Olivia Olson. Filmul a apărut într-un moment în care Carey se afla într-un punct scăzut al carierei sale: după ce debutul său în lungmetraj, Glitter, a fost un eșec și a avut o cădere nervoasă publică foarte mediatizată, a devenit subiectul multor glume răutăcioase ale gazdelor de noapte și al coperților revistelor tabloide. Ea risca să iasă din conștiința culturală, dar „popularitatea lui Love Actually a făcut din acest cântec o piesă de bază în contextul cântecelor de Crăciun”, spune Dr. Proctor. Această relație simbiotică între dragostea oamenilor pentru film și dragostea pentru cântec a început și „a permis circulația ulterioară a cântecului în casele oamenilor”.

De atunci, Carey a continuat să găsească modalități noi și inovatoare de a păstra All I Want for Christmas is You în inimile și mințile oamenilor. În 2010, ea a lansat un al doilea album de Crăciun cu o versiune „Extra Festive” a cântecului. A existat, de asemenea, versiunea „SuperFestive” cu Justin Bieber (2011), performanța virală a piesei cu The Roots la Jimmy Fallon (2012), un duet cu Michael Bublé (2013), o performanță Carpool Karaoke plină de vedete (2016), o emisiune specială de Crăciun pe Apple TV (2020) și o serie de concerte de Crăciun în New York transformată în turneu complet în America de Nord și Europa din 2014 până în prezent. Ca să nu mai vorbim de faptul că, în 2019, Carey a început o tradiție anuală de a posta un videoclip pe social media pe 1 noiembrie, declarând „Este timpul” pentru a da startul sezonului de Crăciun.

Harris atribuie popularitatea în continuă creștere a melodiei All I Want for Christmas is You abilității iscusite a lui Carey de a ține pasul cu schimbarea modului în care oamenii consumă muzică și, în special, cu streaming-ul. „Majoritatea întreprinderilor și a locurilor publice folosesc platforme precum Spotify și Apple pentru a difuza melodii”, spune ea, iar în sezonul sărbătorilor «rulează aceleași melodii iar și iar». Carey a ținut All I Want for Christmas is You în actualitate în fiecare an, astfel încât piesa „este aproape întotdeauna în fruntea fiecărui playlist” – ceea ce înseamnă că o auzi peste tot.

Un motiv subestimat pentru impactul său durabil

Există un alt element esențial, adesea trecut cu vederea, al acestui clasic al sărbătorilor care ajută la explicarea influenței sale asupra societății: introducerea. Cu o durată de 50 de secunde, vocea lui Carey creează nu doar un sentiment de suspans, ci, după cum sugerează Sloan, un sentiment „că intri într-un spațiu nou”.

Când clopoțeii de sanie și tobele intră în scenă la sfârșitul intro-ului cu un „ritm în trei timpi”, sună „ca un cal în galop sau o plimbare cu sania… este un anunț că nu doar vom intra în lumea acestui cântec, ci și în această lume sezonieră care se distinge de restul a ceea ce asculți”. Din punct de vedere sonor, introducerea melodiei All I Want for Christmas is You anunță perioada festivă pentru mulți dintre noi. De aceea, este logic ca introducerea cântecului să ocupe un loc proeminent în fiecare dintre videoclipurile „It’s time!” ale lui Carey.

Mai presus de toate, însă, All I Want for Christmas is You atinge o coardă sensibilă pentru că este un cântec despre speranță și optimism într-o perioadă specială a anului. Versurile vorbesc despre tot ceea ce Carey nu își dorește, pentru că tot ceea ce își dorește este o singură persoană. Pentru Solomon, „Crăciunul este, de asemenea, o perioadă de optimism, iar All I Want for Christmas is You are asta în abundență. Vibe-ul este jubilant și este cu o legătură romantică pentru aproape oricine care a avut vreodată o pasiune. Cântecul trăiește în acel moment de speranță și posibilitatea de a obține tot ceea ce îți dorești.”

În 2019, Carey și-a îndeplinit în sfârșit dorința de Crăciun când piesa a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 în Statele Unite. Dar piesa a rămas în inimile nenumăraților ascultători cu mult timp înainte.

