Cum a apărut amendamentul ”fantomă” despre Pilonul 2 de pensii. ”Nu suntem papagali să credem că un astfel de amendament poate pleca de la un secretar de stat”

Un amendament neasumat politic care elimina obligativitatea aderării la Pilonul 2 de pensii a inflamat marți scena politică și economică. PSD și PNL s-au delimitat public și au arătat cu degetul către Daniela Pescaru, secretar de stat în Ministerul Finanțelor. Informațiile G4Media și declarațiile unor actori politici implicați în negocieri indică însă că tema a fost abordată în coaliția PSD-PNL și că apariția amendamentului nu a fost doar o inițiativă personală a unui funcționar, ci a avut gir politic.

Care e miza. Pe scurt: o astfel de mișcare ar face ca guvernul să ia automat mare parte din banii de pensii care merg acum spre Pilonul II (administrat acum de privați) la Pilonul I (administrat de stat) și să-și rezolve o problemă cu deficitul.

Discuțiile repetate din 2017 și amendamentul neasumat de marți urmăreau să elimine obligativitatea aderării la Pilonul II de pensii, iar participanții actuali să ceară în scris că vor să rămână în sistem. Cu alte cuvinte, un angajat ar fi trebuit să facă un efort ca să intre în Pilonul II, iar în cazul unei populații cu educație economică precară e de așteptat ca numărul celor care cer să intre în sistem (așa-numitul opt-in) să fie mic. În lipsa cererii scrise, angajații ar rămâne să contribuie doar la sistemul pensiilor de stat, al cărui deficit crește anual.

De ce e important? Acum, deținerile Pilonului II sunt de aproximativ 103 miliarde de lei, potrivit ministrului Finanțelor, Marcel Boloș. Amendamentul ”fantomă” din Parlament lăsa acești bani la fondurile de pensii private să îi gestioneze în continuare, dar afacerea în sine era una fără perspectivă, din momentul ce numărul contributorilor s-ar prăbuși. Ei bine, acei bani care acum merg lunar către Pilonul II (de care guvernul nu se poate atinge) ar fi mers la bugetul de pensii de stat (Pilonul I). Iar guvernul ar fi economisit de la bugetul de stat sume semnificative care acum alimentează deficitul bugetului de pensii. Aceasta este miza financiară.

Pensia privată Pilon II reprezintă un venit suplimentar față de pensia de la stat și a fost introdusă în 2008 de guvernul Tăriceanu. Aproape 8 milioane de romani contribuie acum obligatoriu. Din contribuțiile de asigurări sociale (CAS) de 25% din salariul brut, spre Pilonul I (pensia publică) pleacă 21,25%, iar spre Pilonul II – 3,75%. Deşi în 2018 aceasta trebuia să crească de la nivelul de 5,1% la 6%, guvernul controlat de Liviu Dragnea (PSD) a scăzut acest procent la 3,75%, cu pretextul „revoluției fiscale”.

De ce e nocivă o astfel de măsură?

Îi privează pe salariați de un venit la pensie mult mai mare decât cel oferit de stat prin Pilonul I de pensii. O astfel de măsură luată peste noapte ar fi produs o mișcare seismică pe piețele financiare, dat fiind că fondurile de pensii private sunt mari cumpărători ai datoriei României. Fără acest cumpărător semnificativ, e de așteptat ca cererea pentru obligațiunile de stat să scadă, iar dobânzile la care România se împrumută să crească, potrivit analiștilor financiari consultați de G4Media. Ar însemna o lovitură și pentru piața de capital din România, pentru că fondurile de pensii investesc și în acțiunile companiilor listate pe Bursa de Valori.

Ce s-a întâmplat marți? Informațiile publice

Parlamentarii din grupurile PNL și PSD au primit marți în jurul orei 11.00 un fișier word nesemnat, fără antet, cu 14 propuneri de amendamente la proiectul de lege al guvernului privind măsurile fiscale. Amendamentul 7 prevedea eliminarea obligativității aderării la Pilonul 2 de pensii.

Mai mulți parlamentari PNL au transmis pe grupul de whatsapp al partidului că refuză să voteze o astfel de prevedere. Lucian Bode, secretar general al PNL, l-a sunat pe președintele partidului, Nicolae Ciucă, și i-a transmis că partidul respinge măsura, după care Ciucă a discutat cu premierul Ciolacu care i-ar fi spus că măsura nu are nici girul PSD, potrivit informațiilor G4Media. Ulterior, amendamentul a dispărut de pe lista oficială de amendamente convenite de coaliție.

Premierul Ciolacu a declarat că „niciodată în coaliție eu sau domnul Nicolae Ciucă nu am vorbit despre un amendament la Pilonul II de pensii și cu asta am încheiat discuția. Niciodată înseamnă niciodată, înseamnă nici măcar acum o lună, nici alaltăieri, nici astăzi”.

Florin Roman, parlamentar PNL, a declarat că ”propunerea a venit de la secretarul de stat al PSD, doamna Daniela Pescaru”. E vorba despre un secretar de stat din Ministerul Finanțelor, cu mare experiență în minister, fără funcție politică.

Între timp însă, administratorii de pensii private au reacționat public printr-un comunicat dur, reprezentanți ai băncilor și ai mediului de afaceri au contactat rapid lideri ai coaliției de guvernare și le-au explicat că o astfel de decizie luată peste noapte ar fi catastrofală. Mobilizarea a fost rapidă, mai ales că PSD a mai încercat o mișcare similară în 2018, iar mai mulți lideri ai Partidului Social-Democrat au declarat în mod repetat că sistemul de pensii private obligatorii ar trebui regândit.

Seara, ministrul PNL al Finanțelor Marcel Boloș a plasat răspunderea tot la secretarul de stat Daniela Pescaru și a spus într-o emisiune la Antena 3 că este ”o chestiune care ţine de o acţiune a doamnei secretar de stat pe propria ei răspundere şi care nu este poziţia oficială a Ministerului de Finanţe”.

Boloș a infirmat însă declarația șefului său, premierul Ciolacu, și a spus la Antena 3 că în coaliție s-a discutat subiectul: ”Vă mărturisesc că subiectul a fost discutat cu aproximativ o lună în urmă în coaliţia de guvernare şi a ajuns tot în abordarea, să zic aşa, de respingere a acestei idei”. Întrebat cine a propus tema în coaliție, Boloș a refuzat să spună, dar a indicat că ”nu face parte din structurile politice”.

Ce s-a întâmplat de fapt?

Datele publice și informațiile transmise de lideri politici sub anonimat indică faptul că subiectul Pilonului II de pensii a mai fost abordat de coaliția PSD-PNL în timpul discuțiilor despre acoperirea deficitului bugetar. Chiar dacă președintele PSD Marcel Ciolacu a negat categoric acest lucru, ministrul PNL Marcel Boloș a spus la Antena 3 că subiectul a fost discutat în coaliție în urmă cu o lună la inițiativa unei persoane care nu face parte din ”structuri politice” și ar fi fost respins. Cine l-a inițiat?

Cristian Socol, profesor la ASE care a participat din partea PSD la unele negocieri în coaliție, a dezmințit pe Facebook și într-o declarație pentru G4Media orice legătură cu acest subiect: ”Nu am propus niciodată, nici în 2017, nici în 2018, nici acum un astfel de amendament. Nu am nici o legătură cu subiectul Pilonului II de pensii”.

Liviu Voinea, fost reprezentant al României la FMI, participant și el la negocierile dintre PSD și PNL, a respins și el ideea într-o declarație pentru G4Media. ”Am participat la unele întâlniri în primul rând în calitate de reprezentant al României la FMI și am ținut permanent legătura cu FMI. Am participat ca observator și expert invitat deoarece România a ieșit dintr-o astfel de procedură de deficit bugetar în 2013, în mandatul meu de ministru delegat pentru Buget. Categoric nu a fost ideea mea cu eliminarea obligativității la Pilonul II. Eu nu am nici o legătură cu amendamentele. După 4 ani la Washington, încă eram reprezentantul României la FMI, nu cred că mă puteți bănui de lipsă de atașament față de principiile economiei de piață. Toate măsurile discutate la nivel tehnic în coaliție au venit de la Ministerul Finanțelor, cum e și normal”.

Informațiile G4Media arată că o astfel de discuție a avut loc în coaliția de guvernare după vizita premierului Marcel Ciolacu la Comisia Europeană, unde s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen la 1 septembrie, dar în urma negocierilor PSD-PNL liderii coaliției ar fi luat decizia de a nu recurge la această măsură, considerată ”linie roșie” de liberali.

Cum s-a ajuns însă la scrierea amendamentului?

Surse oficiale au declarat pentru G4Media că amendamentul a fost scris de un consilier al ministrului Marcel Boloș și transmis de pe calculatorul secretarului de stat Daniela Pescaru.

Ministrul Boloș a respins însă informația într-o declarație pentru G4Media. Întrebat în mod repetat de reporterul G4Media cum a fost posibil ca un astfel de document să iasă din instituția pe care o conduce fără ca el să știe, Boloș a spus: ”Credeți că am timp să mă ocup de aceste lucruri? Credeți că ministrul Finanțelor face poliție? Nu e cazul. Dacă ar fi fost un document oficial ieșit fără știrea mea ar fi fost o problemă. Dar e un document care nu a fost înregistrat și îl socotesc lipsit de relevanță. Am luat la cunostință despre el în cursul zilei de ieri și pozitia mea e că nu e posibil așa ceva. Fițuici din astea am văzut nenumărate”.

De remarcat că unul dintre liderii PSD participanți la negocierile din coaliție a declarat pentru G4Media că ”Marcel Boloș e mare susținător al acestei inițiative de eliminare a obligativității contribuției la Pilonul II de pensii”. În plus, liderul PSD a mai spus că ”discuțiile în coaliție au fost nenumărate pe această temă, dar s-a decis categoric că nu se va regăsi în pachetul cu măsuri fiscale”.

Întrebat explicit de reporterul G4Media dacă susține eliminarea obligativității contribuției la Pilonul II de pensii, ministrul Marcel Boloș a spus că ”nu se poate aplica această măsură, nu e de interes pentru sustenabilitatea României, nu discutăm așa ceva”.

Pe de altă parte, un lider PNL participant la negocierile din coaliție a declarat pentru G4Media că ”amendamentul nu putea ajunge la Parlament decât cu girul guvernului, fie că a venit fizic de la Ministerul Finanțelor sau de la cancelarie. Nu suntem papagali să credem că un astfel de amendament poate pleca de la un secretar de stat”.