Cultivatorii greci de măsline au întărit paza livezilor de teama hoților/ Producția slabă din acest an a dublat prețurile uleiului de măsline

Cultivatorul grec de măsline Panagiotis Tsafaras a fost nevoit să patruleze de două ori pe zi în ultima vreme în livezile sale pentru a se apăra de hoții care încearcă să fure recolta, în timp ce prețurile cresc în timpul unei recolte slabe, scrie Reuters.

Tsafaras a fost jefuit de două ori, hoții furând mai mult de o tonă din măslinele sale într-un singur caz, luna trecută.

„Este prima dată când se întâmplă acest lucru. Nu am mai experimentat niciodată așa ceva în regiunea noastră”, a declarat Tsafaras, în vârstă de 63 de ani, care a cules măsline toată viața sa în orașul de la malul mării Filiatra din sudul peninsulei Peloponez.

Alți producători din întreaga țară au luat măsuri mai serioase, instalând camere de luat vederi și dispozitive de urmărire GPS pe copaci. Chiar au luat în considerare posibilitatea de a angaja agenți de securitate privați.

„Când am văzut, am fost șocată, am fost tristă și apoi m-am gândit: Ce este asta, de ce se întâmplă?” a spus Tsafaras despre furt.

Tsafaras spune că hoții lovesc noaptea. Ei folosesc tije pentru a bate măslinele de pe copaci sau drujbe electrice silențioase pentru a tăia ramuri întregi pe care le încarcă în camionete. Pentru a evita să fie prinși, ei extrag uleiul în zone diferite de regiunea în care a fost furată recolta.

Poliția greacă a confirmat pentru Reuters că anul acesta există o creștere a furturilor de măsline și de ulei de măsline în întreaga țară.

Grecia este al treilea mare producător mondial de ulei de măsline, după Italia și Spania, care au înregistrat incidente similare. Cunoscut sub denumirea de „extra virgin”, soiul grecesc este deosebit de căutat pentru calitatea sa ridicată.

Potrivit oficialilor guvernamentali, producția din acest an ar urma să scadă cu până la 50%, ajungând la aproximativ 170.000 de tone. Producția va fi cea mai scăzută din ultimii ani, în principal din cauza condițiilor meteorologice neregulate, inclusiv furtuni, secete și temperaturi ridicate care au uscat măslinele.

Scăderea producției a dublat prețurile en-gros ale uleiului de măsline la 8-9 euro pe litru, potrivit oficialilor guvernamentali. Prețurile de vânzare cu amănuntul au ajuns până la 14 euro, ceea ce face din această recoltă o țintă atrăgătoare pentru hoți.

Filiatra, care se mândrește cu o replică a turnului Eiffel de 26 de metri înălțime la intrare, este un oraș liniștit într-o câmpie fertilă cu 5 milioane de copaci care contribuie cu 10-12% din producția de măsline a Greciei.

„Sunt lucruri triste”, a declarat Dimitris Plakonouris, un cultivator de măsline în vârstă de 37 de ani, care deține 2.000 de pomi în Filiatra, referindu-se la furturi.

„Singura măsură pe care o putem lua este să colectăm măslinele cât mai repede posibil, astfel încât hoții să nu ni le poată fura”, a spus Plakonouris.

Proprietarul fabricii de ulei, Panagiotis Foudas, a declarat că știrile privind furturile l-au forțat deja pe el și pe partenerul său de afaceri să ia măsuri.

„Am instalat camere de supraveghere și o alarmă, am împrejmuit zona fabricii de ulei pentru a proteja recolta și încercăm să patrulăm noaptea”, a spus el.