CSM București, înfrângere la Budapesta în Liga Campionilor – Cristina Neagu a marcat opt goluri

CSM București a pierdut, scor 31-28, meciul jucat pe terenul formației FTC Budapesta (Érd Arena), în ultimul meci din acest an al Grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin. Revenită după o accidentare, Cristina Neagu a marcat opt goluri.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Klujber 6 goluri, Dmitrieva 5, Lekic 4, pentru campioana Ungariei, respectiv Omoregie 10, Neagu 8, Pintea 5, pentru CSM Bucureşti.

