CS Universitatea Craiova învinge în deplasare Dinamo București cu 2-0

Echipa CS Universitatea Craiova a întrecut luni seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea bucureşteană Dinamo, în ultimul meci al etapei a cincea din play-off-ul Superligii, transmite News.ro.

Craivenii şi-au anunţat intenţiile ofensive încă din primele minute, odată cu şutul lui Mekvabishvili din minutul 5, resins în bară de Golubovic. Safira şi-a încercat şi el şansa, în minutul 38, în timp ce Dinamo a replicat doar prin şutul lui Perica, din minutul 44. După pauză au venit şi golurile. Baiaram a înscris cu o lovitură de cap, din centrarea lui Bancu, în minutul 53, deschizând scorul, iar Mitriţă l-a majorat zece minute mai târziu, cu un şut din marginea careului. Gazdele au avut p pcazie mare în minutul 61, când Popescu a respins incredibil la şutul lui Alexandru Pop, însă Dinamo nu a putut înscrie şi, în cele din urmă, oltenii s-au impus cu 2-0.

În clasamentul play-off-ului conduce FCSB, cu 39 de puncte, urmată de CS Universitatea Craiova – cu 36 de puncte şi CFR Cluj – 34 de puncte. Dinamo este pe locul 5, cu 29 de puncte.

DINAMO: Golubovic – Sivis (Paşcalău 90), Mărginean, Opruţ, Antonio Luna (Homawoo 59) – C. Cîrjan, P. Olsen, Milanov (C. Soare 81) – C. Costin (Al. Pop 59), Perica (Hakim Abdallah 81), Selmani. ANTRENOR Zeljko Kopic

CS UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Carlos Mora (Mogoş 90), Zajkov, Badelj, Bancu – Screciu, Mekvabishvili, Oshima (Houri 67) – Baiaram (D. Barbu 67), Safira, Al. Mitriţă. ANTRENOR Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: C. Cîrjan 57, Opruţ 72 / Baiaram 44

Arbitri: Marcel Bîrsan – Sebastian Gheorghe, Adrian Vornicu

Arbitri VAR: Ovidiu Haţegan – Andrei Moroiţă