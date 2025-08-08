Crocs, Inc. trece de la profit la pierderi: minus 428 milioane de dolari în T2

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Gigantul american din industria încălțămintei, Crocs, Inc., a raportat pentru al doilea trimestru fiscal din 2025 o pierdere operațională de 428 milioane de dolari (aproximativ 368 milioane de euro), după ce în aceeași perioadă a anului trecut înregistrase un profit de 326 milioane de dolari. Scăderea este echivalentă cu -231,2%, conform Fashion United.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Anunțul a provocat o reacție imediată pe bursă: acțiunile companiei listate pe Nasdaq au scăzut cu 30% față de ziua precedentă, ajungând la 74,39 dolari pe acțiune. Titlurile Crocs atinseseră un maxim istoric pe 13 mai 2025, la 120 de dolari.

În raportul trimestrial, CEO-ul Andrew Rees a explicat că pierderile sunt rezultatul unor „condiții de piață incerte și imprevizibile”, care au determinat compania să reducă stocurile și bugetele pentru campaniile promoționale.

„Deși aceste măsuri afectează veniturile pe termen scurt, ele ne vor poziționa pentru o creștere a marjei de profit și pentru un flux de numerar mai solid pe termen lung”, a declarat Rees.

Grupul, care deține mărcile Crocs și HeyDude, a raportat venituri consolidate de 1,14 miliarde de dolari, în creștere cu 3,4% față de anul trecut.

Crocs a înregistrat o creștere de 5%, ajungând la 960 milioane de dolari în T2.

HeyDude a consemnat o scădere de 3,9%, cu venituri de 190 milioane de dolari.

Declinul masiv al profitului operațional pune presiune pe companie, în contextul în care Crocs rămâne unul dintre cei mai cunoscuți jucători din segmentul încălțămintei casual, dar se confruntă cu volatilitatea cererii și cu schimbări rapide în comportamentul de consum.