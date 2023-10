Criza plăților din sănătate. Ciolacu: Săptămâna viitoare alocăm din Fondul de Rezervă 500 de milioane de lei pentru medicamente şi programe de sănătate, plus alte 200 de milioane de lei pentru spitale

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, în şedinţa de Guvern, că s-a ajuns la o soluţie pentru „sincopele” apărute în aprovizionarea cu medicamente, astfel că săptămâna viitoare vor aloca din Fondul de Rezervă 500 de milioane de lei pentru medicamente şi programe de sănătate, plus alte 200 de milioane de lei pentru spitale, relatează News.ro.

„Am găsit o soluţie şi pentru sincopele apărute în aprovizionarea cu medicamente”, a spus premierul în şedinţa de Guvern, el precizând că a discutat cu ministrul Finanţelor şi cu cel al Sănătăţii pe acest subiect.

„Săptămâna viitoare alocăm din Fondul de Rezervă 500 de milioane de lei pentru medicamente şi programe de sănătate, plus alte 200 de milioane de lei pentru spitale”, a spus premierul Ciolacu.

Context. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, luni, la Braşov, că în cazul în care Guvernul nu va aproba în curând ordonanţa de urgenţă care ar permite creşterea finanţării spitalelor până la nivelul contractat, problemele de finanţare ale acestora vor fi şi mai serioase, menţionând că proiectul actului normativ este „inoperabil” din cauza observaţiilor transmise de conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

„Ştiu că percepţia publică este că aceasta este responsabilitatea MS. Spitalele funcţionează, însă, pe baza contractelor pe care le au cu casele de sănătate. Ca să putem asigura finanţarea spitalelor, noi am redactat, încă din august, o OUG care să permită creşterea finanţării spitalelor până la nivelul contractat. Este un document pe care l-am făcut de două luni. Eu nu vreau să pasez responsabilitatea, dar, totuşi, cel care are responsabilitatea finanţării – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate – nu ne-a dat ok-ul pe acest document şi, cu cât o să întârziem în Guvern să aprobăm această ordonanţă, cu atât problemele de finanţare ale spitalelor vor fi mai serioase. Şi lucrul acesta trebuie să înceteze. Eu am o responsabilitate pentru spitalele publice, iar dacă altcineva are o responsabilitate pentru cele private, e problema lui”, a spus Rafila într-o conferinţă de presă, răspunzând întrebării ce vor face spitalele care nu mai au bani pentru medicamente.

Ministerul Sănătății a anunțat, luni, că a alocat de urgență 150 de milioane de lei spitalelor pentru ultimul trimestru din acets an, „în condițiile în care întârzie avizarea de către CNAS a finanțării suplimentare pentru spitale”.

CNAS a transmis însă că avizul a fost dat din 21 septembrie.

„O să spun din capul locului că avizul la care se face referire a fost emis încă de acum două săptămâni şi jumătate, mai exact pe data de 21 septembrie. Menţionez, de altfel, ca avizul a fost favorabil, cu observaţii”, a declarat Cristina Călinoiu, purtător de cuvânt al CNAS.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, că găsirea unei soluţii pentru finanţarea sustenabilă a spitalelor până la sfârşitul anului „se va mai amâna puţin”.

Pe de altă parte, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), a anunțat la finalul lunii septembrie, într-un comunicat remis presei, că situaţia plăţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate a fost soluţionată, după ce Guvernul a aprobat un memorandum în acest sens.

Memorandumul adoptat de Guvern prevede transferul de fonduri pentru trimestrul III din bugetul prevăzut pentru trimestrul IV, după cum a precizat CNAS într-un răspuns pentru G4Media.ro.