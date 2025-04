Criză demografică în Caraș-Severin: natalitatea a scăzut cu 30% în ultimii 10 ani / ”Tinerii pleacă, familiile nu se simt sprijinite, iar numărul copiilor continuă să scadă”

Județul Caraș Severin pierde constant din numărul de locuitori, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Un alt semnal de alarmă este indicele de fertilitate, care a rămas sub 1,7 copii per femeie în Caraș-Severin , mult sub nivelul de 2,1 necesar pentru înlocuirea naturală a generațiilor. Această scădere este un indicator clar al îmbătrânirii populației și al unui județ în care viitorul demografic este destul de incert.

„Dacă în 2014 aveam o rată a natalității de 10,93‰, în 2024 am ajuns la 8,49‰. Este o scădere lentă, dar constantă, ce reflectă realitatea dură: tinerii pleacă, familiile nu se simt sprijinite, iar numărul copiilor continuă să scadă”, a declarat dr. Dănilă Miloș, șeful Direcției de Sănătate Publică Caraș-Severin.

Exodul tinerelor familii către alte județe din ţară sau în străinătate contribuie semnificativ la scăderea natalității. Lipsa oportunităților economice și a infrastructurii adecvate determină tot mai mulți tineri să părăsească județul. Aceasta creează un cerc vicios: mai puțini tineri, mai puține familii și, implicit, mai puține nașteri.

Autoritățile locale și specialiștii în sănătate publică atrag atenția că este nevoie de măsuri urgente și concrete pentru a stimula natalitatea în Caraș-Severin:

”Pentru a evita depopularea și colapsul social pe termen lung, este esențial ca politicile demografice să devină o prioritate regională și națională. Județul Caraș-Severin poate redeveni atractiv pentru tineri doar printr-un efort comun al autorităților, al mediului privat și al societății civile„, concluzioneză şeful DSP, Dănilă Miloş.