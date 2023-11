Criză acută în sistemul medical: pacienții cu cancer rămân fără medicamente din lipsă de fonduri / Șefa Secției Oncologie de la spitalul județean Bihor: „Suntem aproape de situația de a alege care pacient intră mai repede în tratament”

Spitalul Județean Bihor nu a primit de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate suficienți bani pentru achiziția de medicamente pentru bolnavii de cancer, astfel că există riscul ca mulți pacienți să rămână fără tratament. „Suntem aproape de situația de a alege care pacient intră mai repede în tratament”, avertizează șefa Secției Oncolgie.

„Noi am primit banii pe trimestrul IV, dar aceștia s-au consumat. Am cerut suplimentare de buget peste cel de 4,5 milioane de lei, alocat trimestrului IV. Astfel, am solicitat în plus 3,6 milioane de lei și am primit chiar astăzi (joi, 16 noiembrie, n.red.) 1,5 milioane de lei, aceasta însemnând că ne ajung până la jumătatea lunii decembrie 2023. Noi ar trebui să acoperim și primele două săptămâni din luna ianuarie 2024”, a declarat șefa secției Oncologie a Spitalului Județean, dr. Aniela Platona, citată de Radio Cluj preluat de Rador.

Problema vine de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care trebuie să asigure banii pentru medicație prin Programul Național de Oncologie.

Cele două spitale care tratează pacienții oncologici din Bihor nu au primit de la CAS Bihor fondurile necesare până la sfârșitul anului. Astfel, spune dr. Aniela Platona, spitalele respective se află în situația de a amâna tratamentul bolnavilor recent diagnosticați sau chiar trebuie să restrângă tratamentul celor aflați deja în programele terapeutice:

„Pentru pacienții noi, recent diagnosticați, nu se poate face imunoterapie. În plus, pentru cei vechi, suntem aproape de situația de a alege care pacient intră mai repede în tratament.”

Problema este una la nivel național, însă Bihorul nu face excepție când vine vorba de a satisface nevoile financiare ale secțiilor de Oncologie din cadrul spitalelor orădene finanțate prin Programul Național de Oncologie.

Potrivit dr. Platona, Centrul Oncologic din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență are lunar în jur de 150 de pacienți cu administrare de imunoterapie, care urmează deja un tratament. O cură poate ajunge până la 70.000 de lei/pacient, explică șefa Centrului Oncologic.

„Noi am asigurat tratamentele până în prezent din banii alocați trimestrial. La fiecare trimestru am făcut solicitări de suplimentare de buget. Pentru pacienții noi, nu se poate iniția imunoterapia din lipsă de fonduri. Numărul pacienților este în continuă creștere (numărul s-a dublat în ultima perioadă), iar costurile imunoterapiei sunt foarte mari. De pildă, pentru 24 de pacienți tratați cu o anumită moleculă de imunoterapie este nevoie de 600.000 de lei. Practic, jumătate din suma alocată, doar pentru o moleculă. Noi, dintr-un milion și jumătate primiți putem trata în jur de 60 de pacienți pentru această moleculă de imunoterapie, cu un preț mediu de piață. Cea mai scumpă poate să ajungă la 60.000 de lei pe pacient. CNAS nu reușește să aloce atâția bani la câte molecule sunt aprobate în România conform ghidurilor internaționale (europene, americane etc.). Cât timp sunt aprobate în România aceste tratamente, CNAS trebuie să asigure fondurile pentru pacienții eligibili pentru aceste tratamente”, a explicat dr. Aniela Platona.

Cum banii nu sunt suficienți, Spitalul Clinic Județean a făcut un nou necesar, pe care l-a trimis CAS Bihor pentru aprobare. Problema este că nimeni nu garantează că solicitarea Centrului Oncologic va fi aprobată.

„Schemele de tratament administrate în România sunt aceleași cu cele din Europa și America, dar sunt foarte costisitoare, nu doar pentru țara noastră. Dacă nu ni se va aproba suplimentarea de fonduri, pentru unii pacienți oncologici nu se va putea administra tratamentul. Nu poți face alegeri, pentru că fiecare pacient are aceleași drepturi. Este o problemă, iar situația este îngrijorătoare. Dacă există cazuri la care se administrează chimio și imunoterapie, nu poți să nu administrezi imunoterapia dacă schema o impune, pentru că este caz de malpraxis. În plus, cum spuneam, nu putem începe tratamentele de imunoterapie pentru pacienții noi. Azi (ieri – n.r.) am primit fila de buget și am făcut comanda de medicamente. Acestea ne vor fi suficiente doar până în 15 decembrie 2023, numai pentru pacienții care sunt deja în tratament, pe care nu-l putem întrerupe datorită răspunsului foarte bun la tratament (chiar răspunsuri complete în stadii metastatice)”, a mai adăugat dr. Platona.

Dorel Dulău, șeful CAS Bihor, asigură că a luat act de solicitările spitalelor orădene și că poartă discuții cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru a primi mai mulți bani până la sfârșitul acestui an.

Context. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Andrei Baciu, a declarat, luni, că, în absența recitificării bugetare, CNAS a solicitat 4,2 miliarde de lei și a primit 1,7 miliarde din Fondul de rezervă al Guvernului, iar acești bani se vor aloca în primul rând pentru salarii, iar cei rămași vor fi distribuiți în procente egale pentru domeniile de asistență medicală. Detalii aici.