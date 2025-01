Cristiano Ronaldo își va prelungi contractul cu Al Nassr și va câștiga 3,8 milioane de euro pe săptămână, anunță AS.com

Cristiano Ronaldo continuă să fie un important vector de imagine și la aproape 40 de ani (îi va împlini pe 5 februarie), iar oficialii celor de la Al Nassr i-au oferit prelungirea înțelegerii care va expira în vara acestui an. Conform noului contract, lusitanul va încasa 3,8 milioane de euro pe săptămână.

Jurnaliștii de la AS.com, care citează publicația saudită Al Khabar, vorbesc despre un nou contract pe care Cristiano îl va semna cu Al Nassr.

Înțelegerea va dura până în iunie 2026, iar Ronaldo va încasa 3,8 milioane de euro pe săptămână.

Pe lângă suma de aproape 200 de milioane de euro pe sezon din salariu, Ronaldo ar urma să încaseze, conform sursei citate, alte 60 de milioane de euro din drepturile de imagine.

Conform noului contract, Cristiano Ronaldo se va menține pe locul întâi în clasamentul celor mai bine plătiți fotbaliști ai planetei.

Atacantul portughez nu a lansat vreo dată în legătură cu o eventuală retragere, mulțumindu-se doar să precizeze că va juca atâtat timp cât va simți că este util în fotbal.

Ronaldo a semnat cu Al Nassr în ianuarie 2023, după o despărțire cu scandal de Manchester United.

