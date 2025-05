Cristian Ronaldo își anunță plecarea de la Al Nassr cu un mesaj enigmatic pe rețelele sociale

Ajuns la 40 de ani, Cristiano Ronaldo nu are nicio intenție să agațe ghetele-n cui. Atacantul lusitan și-a anunțat plecarea de la Al Nassr printr-o postare enigmatică pe rețelele sociale: „Povestea încă se scrie”, transmite starul născut la Madeira.

În urmă cu trei ani de zile, Cristiano surprindea pe mulți atunci când alegea să părăsească fotbalul din Europa pentru a se transfera la Al Nassr.

Pentru gruparea saudită, Ronaldo a marcat 93 de goluri în 105 meciuri disputate, iar luni seara și-a anunțat plecarea de la Al Nassr pe rețelele sociale.

„Acest capitol s-a încheiat. Povestea? Încă se scrie. Sunt recunoscător tuturor”, a transmis Cristiano, fără a divulga noul proiect pe care vrea să-l urmeze în fotbal.

Gianni Infantino, președintele FIFA, a vorbit recent despre cariera lusitanului, oficialul precizând că „Ronaldo ar putea juca pentru una dintre formațiile calificate la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Există discuții în acest sens”, a transmis Infantino.

Transferul ar trebui făcut cât mai curând, CM al Cluburilor urmând să debuteze în SUA pe data de 14 iunie.

Presa internațională a speculat pe marginea acestui comentariu făcut de președintele FIFA și a vorbit despre faptul că Ronaldo ar putea ajunge la o echipă din Brazilia.

Prezente la CM al Cluburilor vor fi grupările braziliene Palmeiras, Flamengo, Botafogo și Fluminense.

Nu este însă exclusă nici varianta Al-Hilal, rivala grupării Al Nassr la care Ronaldo a evoluat în ultimii trei ani de zile.

Cristiano a jucat de-a lungul carierei la Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid și Juventus, înainte de a face pasul în Arabia Saudită.

