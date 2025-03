Crin Antonescu, despre decizia BEC în cazul Georgescu: Una care trebuie respectată / Politic era preferabil pentru toată lumea să participe la cursa electorală / Pe de altă parte, oricine are dreptul de a candida în condiţiile legii

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, consideră că decizia Biroului Electoral Central de respingere a candidaturii lui Călin Georgescu este una care trebuie respectată şi a adăugat că din punct de vedere politic era preferabil pentru toată lumea ca Georgescu să participe la cursa electorală, dar că pe de altă parte oricine are dreptul de a candida în condiţiile legii, transmite News.ro.

Crin Antonescu a fost întrebat, marţi, la RFI România, ce părere are despre decizia BEC de respingere a candidaturii lui Călin Georgescu.

”Una care trebuie respectată. E foarte greu pentru un participant la această competiţie electorală să comenteze decizii cu influenţă majoră asupra rezultatului acestor alegerilor. E de fapt subiectul de tensiune. Din punct de vedere politic, am spus, preferam, cred că era preferabil pentru toată lumea, ca inclusiv domnul Georgescu să participe la cursa electorală. Pe de altă parte, oricine are dreptul de a candida în condiţiile legii. Toţi suntem ţinuţi, candidaţi sau nu, să respectăm nişte legi în această ţară dacă vrem ca ea să fie un stat de drept. Nu avem altă soluţie decât să respectăm deciziile unor instituţii. O spun ca unul care am avut momente în decursul carierei mele politice în care decizii ale Curţii Constituţionale nu mi-au convenit deloc şi le-am considerat cel puţin discutabile. Nu există decât calea de a le respecta, altfel suntem în anarhie”, a afirmat Crin Antonescu.

El a precizat că Georgescu are o cale de atac la decizia BEC.

”Decizia BEC nu am să o comentez prea mult. Oricum, domnul Georgescu va avea o cale de atac, nu e decizie definitivă. Şi aşteptăm decizia Curţii Constituţionale de astăzi, oarecum previzibilă dacă putem să facem estimări. Decizia BEC e cumva inedită în sensul că de obicei BEC-ul făcea o formalitate, examina respectarea condiţiilor formale. De data această invocă tocmai temeiuri din hotărâri ale Curţii, din jurisdicţii conferite de Curte şi din obligaţii conferite de Curte şi din obligaţii trimise de către BEC către Curtea Constituţională, deci este un rezultat previzibil. Repet, politic regratabil, juridic, nu avem ce să comentăm”, a transmis Crin Antonescu.

El a mai fost întrebat dacă bazinul electoral al lui Călin Georgescu se va împărţi între mai mulţi candidaţi sau va merge în bloc către candidatul pe care îşi va pune mâna Călin Georgescu.

”Dacă domnul Călin Georgescu îşi va pune mâna, dacă, pentru că nu suntem siguri încă, dacă îşi va pune mâna pe un candidat, probabil acela va lua o porţie copioasă din acest electorat, dar cu siguranţă pentru mine nu tot acel electorat se va duce chiar în direcţia pe care domnul Georgescu o indică. Este un electorat destul de compozit, nu e doar un electorat naţionalist, nu e doar un electorat de negare. E un electorat de frustrare, e un electorat anti-sistem şi lucrurile se împart întotdeauna”, a explicat Crin Antonescu.