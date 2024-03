Crescătorii de oi vor să stabilească un preț minim de 24 lei/kg în viu, pentru mieii de Paște / Stațiunea de Cercetare Popăuți susține că e nevoie de 600,95 lei pentru creșterea unui miel de Paște

Crescătorii vor să se unească pentru a nu mai accepta în acest an prețuri care să coboare sub nivelul de 24 de lei pe kilogram în viu pentru mieii de Paști, anunță Agrointel. Fermierii și-au stabilit pentru acest an un plan prin care să evite prețurile ”de batjocură”.

Ioan Suciu, crescător de ovine din Făgăraș, județul Brașov, a făcut un apel către colegii oieri: ”Clar că fiecare cumpărător ar vrea cât mai puțin să dea, să îi rămână lui mai mult. Și dacă vânzătorul acceptă asta e, tranzacție reușită, de profit fiecare cât știe! Așadar și anul acesta pe acest grup (Grupul Ciobanilor Adevărați n.r) nu vor mai fi acceptate postările cu cumpărători de miei, care oferă sub 24 lei/kilogram în viu! Cu rugămintea cum apare o postare cu prețul mai mic de 24 lei, urgent un raport pe grup! Poate într-un sfârșit vor înțelege și colegi din celelalte grupuri de oieri, să facă la fel și să ținem prețul cât mai aproape de cel corect”, a fost mesajul publicat pe grupul de ciobani.

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Popăuți din județul Botoșani a anunțat recent că va pune la dispoziția cumpărătorilor circa 600 de miei de carne și a anunțat și care sunt costurile de producție și ce adaos își pun crescătorii la vânzările către clienți. Prețul pentru carnea de miel este de 22,03 lei/kg în viu iar conform celor transmise de stațiune ”orice altă variantă de preț mai mare înseamnă speculă”.

Conform instituției de cercetare, în prețul pentru consumatori s-a aplicat un adaos de 10% iar prețul va fi de 22,03 lei/kg în viu miel.

”Orice altă variantă de preț mai mare înseamnă speculă, mai mică înseamnă pierderi în rândul fermierilor. Recomand consumatorilor să se îndrepte spre fermierul botoșănean pentru a menține și susține producția locală”, a transmis directorul unității de cercetare, Ionică Nechifor.

Cât cheltuie producătorii pentru creșterea unui miel

Stațiunea de Cercetare Popăuți a informate și care este costul de produție pentru tineretul ovin an curent, destinat sacrificării la vârsta de 90 zile, cu o greutate medie de 30 kg/miel în viu.

Perioada de alăptare:

Cheltuieli :

– Lapte supt: 90 zile x 290 g/zi x 5,5 lei/L = 143,55 lei/cap

Total = 143,55 lei/cap

– Furajare miel:

– 70 zile X 0,5 kg fan lucernă/cap X 1,2 lei/kg = 42,00 lei/cap

– 70 zile X 0,15 kg concentrate/cap X 1,8 lei/kg = 18,9 lei/cap

Total = 60,9 lei/cap

– Furajare mamă:

– 90 zile X 2,5 kg fan/cap X 0,8 lei/kg = 180 lei/cap

– 90 zile X 1,2 kg suculente/cap X 0,5 lei/kg = 54,00 lei/cap

– 90 zile X 0,8 kg concentrate/cap X 1,5 lei/kg = 108,00 lei/cap

Total = 342,00 lei/cap

– Alte cheltuieli- energie electrică, apă, salarii, combustibil

– Total = 54,50 lei/cap

Total final= 600,95 lei/cap

600,95 lei cap: 30 kg/cap în viu = 20,03 lei/kg în viu (acesta este costul de producție)

La vânzare: (adaos 10% , alte cheltuieli ) = 22,03 lei/ kg în viu miel în perioada Sărbătorilor Pascale.