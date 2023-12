Crăciun cu miros de scorțișoară și gust de turtă dulce: o preoteasă din județul Sibiu face ”bijuterii” din făină, ouă și miere

Ildiko Zsebe, soția pastorului reformat din localitatea Boarta, s-a specializat în făcut turtă dulce, însă într-un fel cu totul special, în care contează cel mai mic detaliu. Era profesoară la copiii de limbă maghiară, însă după împuținarea acestora a rămas fără catedră și a trebuit să facă ceva, scrie Turnul Sfatului.

„A scăzut foarte mult numărul elevilor de la clasele cu învățământ în limba maghiară și, de atunci, am rămas acasă. După 8 ani la catedră, am simțit că trebuie să fac altceva, iar coptul și decoratul turtei dulci mi s-au părut o idee foarte bună”, povestește Ildiko.

Iar totul a început de la mama ei.

„Aveam vreo 10 ani când am început să-mi ajut mama în bucătărie. Turta dulce o făceam de sărbători, după rețeta sașilor cu care eram vecini în Calvaser, satul în care am crescut. Și acum mai am formele de la mama, cu care decupam aluatul pentru a face steluțe, fulgi sau brăduți”, povestește ea.

Sunt deja 11 ani de când ceea ce părea a fi un capăt de drum s-a transformat într-o cale pe care puțini se încumetă să o urmeze, pentru că aici fiecare detaliu contează.

