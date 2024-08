COSR, despre controversele din finala de la sol, unde gimnastele românce consideră că au fost neîndreptățite: „Poveste greu de descâlcit (…) Explicațiile încă sunt căutate la partea de arbitraj”

”Nu ştiu ce s-a întâmplat cu contestaţia, şi americanca a contestat şi ei i-a mărit nota. Şi am făcut exerciţiul cât am putut eu de bine, nu am ieşit afară din covor. Nu ştiu să vă spun, de ce nu s-a modificat. Eu nu am auzit nimic să mi spună că m-au penalizat acolo sau dincolo. Eu ştiu foarte bine cum am făcut solul, ştiu foarte bine că nu am ieşit afară din covor, ştiu că liniile acrobatice mi-au ieşit destul de bine, artistica am făcut-o destul de bine…”, a mai spus gimnasta română.