Un gest de bunătate a costat-o pe o sportivă paralimpică medalia de bonz/ Atleta va face apel la decizia de a fi descalificată

În timp ce alergătoarea spaniolă cu deficiențe de vedere Elena Congost se apropia de linia de sosire la maratonul feminin T12 în ultima zi a Jocurilor Paralimpice, ea și ghidul ei, Mia Carol, au început să discute despre medalia de bronz pe care urmau să o câștige, relatează CNN.

După ce au alergat timp de trei ore, Congost și Carol aveau un avans de trei minute față de japoneza Misato Michishita, clasată pe locul patru, și ghidul ei. Avansul lor era atât de confortabil încât, în timp ce Carol avea crampe, Congost a fost de acord să încetinească.

Dar la doar 10 metri de linia de sosire, Carol s-a împiedicat. Congost l-a ajutat, dând drumul pentru scurt timp frânghiei – pe care alergătorii nevăzători și cu deficiențe de vedere o folosesc pentru ca ghidul lor să-i poată ține pe drumul cel bun – pentru a-l opri pe Carol să cadă la pământ.

Cu Carol alergând din nou constant, el și Congost au trecut linia de sosire pentru a obține medalia de bronz – sau cel puțin așa au crezut. La scurt timp după aceea, organizatorii au decis că Congost a fost descalificată din cursă pentru că a renunțat la frânghie pentru a-și ajuta ghidul.

Regula 7.9.3 din regulile și regulamentele World Para Athletic stipulează: „Atleta și alergătorul-ghid care o însoțește trebuie să păstreze atașamentul frânghiei de la începutul cursei până la sfârșitul cursei” și că „Nu este permisă nicio eliberare decât după ce atleta și alergătorul-ghid care o însoțește au ajuns amândoi în planul vertical al marginii celei mai apropiate de linia de sosire și au terminat cursa”.

„Nu-mi venea să cred ce se întâmplă”, a declarat Congost pentru CNN Sport. „Am muncit atât de mult, am luptat, am dat tot ce am avut mai bun. Atât de mulți oameni m-au ajutat și ei merită acea sărbătoare cu medalia.

„Această regulă a fost scrisă pentru că au existat unii ani în care sportivii au trecut linia de sosire singuri, fără ghidul lor”, a continuat ea. „Dar acest caz nu are nimic de-a face cu acest motiv. Nimeni nu mă împinge, nimeni nu-mi dă drumul, pur și simplu coarda cade în timp ce eu îl ajut.

„Am fi putut trece linia de sosire mergând”.

CNN Sport a contactat World Para Athletics și Comitetul Paralimpic Internațional pentru comentarii.

O revenire „destul de neplăcută.”

Congost a câștigat aurul la maratonul feminin T12 la Jocurile Olimpice din 2016 de la Rio de Janeiro, dar nu a concurat acum trei ani la Tokyo, având patru copii în anii care au urmat succesului său din Brazilia.

Obținerea bronzului la Paris ar fi încununat o revenire remarcabilă pentru femeia în vârstă de 36 de ani, iar după cursă, Congost a declarat că a fost motivată de gândul la copiii ei – dintre care doi, în vârstă de patru și șase ani, o așteptau la linia de sosire.

„Le-am spus (reporterilor) că am fost foarte fericită, mai ales pentru copiii mei, pentru că m-au văzut antrenându-mă, m-au văzut luptând, m-au văzut plângând, m-au văzut râzând. Ei sunt conștienți de cât de dificil a fost pentru mine”, a declarat ea pentru CNN.

„A fost, de asemenea, un mod de a-i învăța că atunci când lupți, muncești și te străduiești, ajungi să realizezi lucruri”.

Spaniola era cu cei doi copii ai săi în momentul în care a fost anunțată că medalia de bronz nu va fi a ei.

„Au pierdut partea frumoasă a sărbătorii și, în schimb, m-au văzut plângând”, a spus Congost. „Și ei au sfârșit plângând. A fost destul de neplăcut.

Fiul meu cel mare, care are șase ani, nu înțelegea ce se întâmplă. A întrebat: „De ce ai fost pedepsit pentru că l-ai ajutat? Ca mamă, ceea ce încerc mereu să învăț este că dacă cineva are nevoie de ajutor, trebuie să îl ajuți.

„A trebuit să îi explic că nedreptățile există în lume și că, uneori, a face lucrurile cum trebuie nu înseamnă a fi recompensat. Nu știu dacă au ajuns să înțeleagă sau nu pentru că sunt foarte mici.”

Congost consideră că, descalificând-o pentru că l-a ajutat pe Carol, judecătorii au mers împotriva spiritului Jocurilor Paralimpice.

„Pe lângă competiția la nivel înalt, cel mai important lucru pe care îl transmit Jocurile sunt valorile. Majoritatea copiilor care fac sport nu vor ajunge niciodată la Jocurile Olimpice sau nu vor câștiga medalii, dar sportul îi ajută să se formeze ca oameni și le transmite valori pentru viața de zi cu zi”, a spus ea.

„La fel cum unui jucător de fotbal i se cere să fie responsabil atunci când faultează pe cineva, insultă pe cineva sau face ceva urât, cred că este responsabilitatea noastră să arătăm lucruri frumoase. Ceea ce am făcut eu a sfârșit prin a fi costisitor, dar cred că există multe de învățat în spatele acestei acțiuni.”

Prețul unei fapte bune



Congost nu minte când spune că decizia a costat-o. Ea a spus că medalia de bronz ar fi venit cu un premiu de peste 33.000 de dolari (30.000 de euro), dar atleta este la fel de îngrijorată de subvenția sa, pe care Comitetul Paralimpic Spaniol (SPC) o plătește în mod normal doar sportivilor care câștigă medalii.

„Îmi afectează, de asemenea, salariul pentru fiecare lună pentru că, la sfârșitul zilei, aceasta este munca mea”, a explicat ea. „Comitetul Paralimpic Spaniol, datorită presiunii din partea mass-media, a emis o declarație pe (8 septembrie) că îmi va acorda subvenția ca și cum aș fi fost medaliată. Așa că asta mi-a dat multă liniște”.

Declarația CPS din 8 septembrie a fost următoarea „Având în vedere performanța magnifică a Elenei de astăzi, vom propune acordarea unei subvenții la următoarea întâlnire a comisiei de decizie pe care o împărțim cu Consiliul Național al Sportului și Federația Spaniolă de Sport pentru Nevăzători”.

CPS a declarat pentru CNN că nu a fost încă stabilită o dată pentru această reuniune.

Într-o altă declarație făcută a doua zi, SPC a spus: „Comitetul Paralimpic Spaniol pregătește o scrisoare pentru a solicita ca World Para Athletics să acorde medalia de bronz Elenei Congost și ghidului său Mia Carol în proba de maraton T12”.

După ce a făcut apel, SPC așteaptă acum decizia și nu va plăti subvenția lui Congost până când World Para Athletics nu se va pronunța în această privință.

„Acum, am câteva luni în care nu pot câștiga, trebuie să aștept”, a spus Congost. „(Comitetul Paralimpic Spaniol) îmi va plăti retroactiv, au promis. Dar trebuie să aștept, nu știu cât timp, fără niciun fel de sprijin financiar.”

Congost este ferm convinsă că Michishita, alergătoarea japoneză care a terminat în spatele ei, nu merită medalia de bronz care i-a fost oferită.

„Zilele trecute, ghidul ei mi-a scris pe Instagram spunându-mi că vrea să alerge din nou cu mine”, a spus ea. „Am profitat de mesaj pentru a-i spune ce cred, politicos și respectuos. I-am spus că mi se pare foarte crudă decizia luată de echipa japoneză. Un maraton are 42,195 kilometri, iar eu alergasem perfect 42,19 kilometri și aveam trei minute avans. Ceea ce am făcut nu a modificat rezultatul, nu m-a avantajat și nu a deranjat pe nimeni.

„I-am întrebat dacă își pot cere scuze, chiar să returneze medalia. Am mai spus că, în calitate de sportiv, dacă aș fi știut de această situație de la un coleg, nu aș fi acceptat-o niciodată. Pentru că ea știe, eu știu și toată lumea știe că această medalie nu este a lor, este a noastră”.

Într-o declarație, Comitetul Paralimpic Japonez a declarat pentru CNN că rezultatul cursei „respectă regulile și reglementările World Para Athletics”. Atât Comitetul, cât și Michishita au refuzat să comenteze în continuare.

Congost a decis deja cum va sărbători dacă va avea succes în apelul său.

„Acel moment pe podium, ni l-au furat. Nu vom avea niciodată parte de asta”, a spus ea. „Dar antrenorul meu mi-a promis că, dacă în orice moment ne vor da medalia, ne vom întoarce la Paris, la Turnul Eiffel, și vom face o fotografie cu medalia.”