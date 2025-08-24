Coreea de Nord testează două noi rachete, pe fondul tensiunilor cu Seulul / Testarea, supravegheată de liderul Kim Jong Un
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat, sâmbătă, testele de lansare a două „noi” rachete de apărare aeriană, a anunţat, duminică, agenţia nord-coreeană KCNA, după ce Phenianul a acuzat Seulul că alimentează tensiunile la frontieră, transmite News.ro.
Aceste lansări au demonstrat că noile sisteme antirachetă nord-coreene au o „capacitate de luptă superioară”, a raportat KCNA.
Nu au fost furnizate detalii despre aceste noi rachete, cu excepţia faptului că „modul lor de funcţionare şi reacţie se bazează pe o tehnologie unică şi specială”.
Anunţul privind aceste lansări vine după ce armata sud-coreeană a anunţat sâmbătă că a tras focuri de avertisment în direcţia soldaţilor nord-coreeni care au trecut marţi pentru scurt timp graniţa.
