Controverse la prima conferință privind combaterea antisemitismului a guvernului Netanyahu / Lideri proeminenți ai comunității evreiești au refuzat să participe din cauza prezenței unor politicieni de extremă dreapta / AUR, reprezentat de europarlamentara Maria-Georgiana Teodorescu

Prima conferință internațională organizată vreodată de guvernul israelian privind combaterea antisemitismului, care a avut loc joi la Ierusalim, a fost marcată de controverse, în condițiile in care vorbitorii, majoritatea de dreapta, au lansat atacuri acide la adresa organizațiilor de stânga și a canalelor de știri despre care au afirmat că au favorizat antisemitismul, scrie Times of Israel.

Mai mulți lideri evrei importanți au declarat săptămâna trecută că nu vor participa la conferință din cauza invitării unor politicieni europeni de extremă dreapta ale căror partide s-au confruntat mult timp cu propriile acuzații de antisemitism.

Partidul AUR a fost reprezentat de europarlamentara Maria-Georgiana Teodorescu, au declarat surse politice pentru G4Media.ro.

O investigație Context.ro publicată anul trecut (“Rețeaua Minciunilor pe TikTok: Europarlamentari români rostogolesc dezinformări, conspirații, propagandă rusă și incită la ură”) arăta că Maria-Georgiana Teodorescu a distribuit pe contul său de TikTok 34 de videoclipuri în care sunt diseminate diverse dezinformări, adică 28% din întreg conținutul.

Potrivit Context, “noua europarlamentară promovează pe rețea homofobia și discriminarea, dar și teorii ale conspirației, urmând linia trasată de partidul AUR”.

Conferința din Israel a debutat cu un discurs susținut de ministrul Diasporei, Amichai Chikli, al cărui birou a organizat conferința. Acesta a adresat un cuvânt politicienilor europeni de extremă dreaptă cu privire la agitația din jurul participării lor la eveniment.

„Îmi cer scuze pentru minciunile răspândite împotriva dumneavoastră de către cei care calomniază statul Israel în întreaga lume”, a spus Chikli, înainte de a se lansa într-o tiradă în care acuza ziarul israelian de stânga Haaretz de alimentarea controversei. Numind ziarul un „far al minciunilor și al propagandei antisioniste”, el a insistat că „Haaretz și alții ca ei nu reprezintă poporul evreu”.

Directorul executiv al Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, și filosoful francez Bernard-Henri Levy – ambii programați inițial să țină discursuri principale – împreună cu rabinul șef britanic Ephraim Mirvis, s-au numărat printre cei care și-au anulat participarea la eveniment din cauza temerilor că includerea unor legislatori de extremă dreapta ar legitima mișcările lor care au o lungă istorie de antisemitism, negare a Holocaustului și rasism.

Ca un compromis menit să atenueze tensiunile, președintele Isaac Herzog a găzduit liderii evrei pentru o întâlnire privată miercuri seara, înainte de conferință, fără prezența figurilor de dreapta.

Vorbind cu jurnaliștii după conferință, Chikli și-a apărat decizia de a invita parlamentarii europeni de extremă-dreapta, spunând că a vorbit pe larg cu fiecare în parte despre convingerile lor cu privire la Israel.

„Acțiunile vorbesc mai tare decât cuvintele”, a spus Chikli, menționând că Marine Le Pen din partidul francez Uniunea Națională – al cărui lider Jordan Bardella a participat la conferință – a arătat o preocupare reală pentru comunitatea evreiască franceză. Reprezentanții partidului AFD din Germania nu au fost invitați din cauza vocilor radicale din interior, în ciuda poziției sale pro-Israel, a spus Chikli.

Hermann Tertsch, membru al Parlamentului European din partea partidului spaniol de extremă-dreapta Vox, a declarat pentru The Times of Israel că s-a simțit obligat să participe la conferință în ciuda controverselor.

„Sunt aici pentru că lupta împotriva antisemitismului este o chestiune foarte importantă care ne afectează pe toți”, a spus Tertsch, menționând că a fost onorat de comunitatea evreiască din Madrid pentru activitatea sa de combatere a antisemitismului. „Ducem o luptă foarte serioasă, iar ceea ce facem este să deranjăm alte partide care nu văd pericolul”.

Premierul Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj în cadrul conferinței, numind antisemitismul o „boală” care amenință toate societățile civilizate.

Înainte de Holocaust, a spus Netanyahu, mulți oameni au înțeles că antisemitismul european în creștere va distruge nu numai evreimea, ci și civilizațiile din jur.

„Astăzi lansăm un avertisment similar – soarta societăților libere este legată de dorința lor de a lupta împotriva flagelului antisemitismului”.

Acum, a spus Netanyahu, această ură a reapărut sub forma Hamas și a islamului radical din Yemen, Iran, Liban și Gaza. Și, spre deosebire de perioada Holocaustului, a adăugat el, evreii au acum o armată pentru a se apăra și a riposta.

„Pe 7 octombrie, am fost surprinși”, a spus Netanyahu. „Am avut parte de un masacru teribil, teribil. Și mulți au crezut că Israelul era pe cale de dispariție. [Fostul lider Hezbollah Hassan] Nasrallah a spus-o foarte clar. El a spus: „Statul evreu, armata evreiască – nu sunt mai mult decât o pânză de păianjen„ și ar putea fi ușor măturate”.

„Ei bine, un an și jumătate mai târziu, Nasrallah a dispărut”, a continuat Netanyahu. „[Fostul] președinte Hamas Ismail] Haniyeh a dispărut. [Fostul lider Hamas Yahya] Sinwar a dispărut. [Fostul președinte sirian Bashar] Assad a plecat. Am zdrobit Hamas. Am îngenuncheat Hezbollah. Am distrus rămășițele armatei siriene. I-am lovit pe houthi cu marele ajutor al aliaților noștri americani. Și am expus vulnerabilitatea Iranului”.

Tăcerea este complicitate

În cadrul unui panel ulterior intitulat „Nu mă confundați cu faptele”, vorbitorii au acuzat mișcările de stânga că alimentează flacăra antisemitismului prin răspândirea de neadevăruri.

Istoricul de extremă dreapta Gadi Taub a criticat mișcările progresiste din Israel pentru subminarea sionismului, reluând atacul lui Chikli asupra Haaretz, acuzând ziarul că „subminează sistematic sionismul”.

Jordan Bardella, șeful partidului francez de extremă dreapta RN, a descris mișcarea sa drept „cel mai bun scut pentru compatrioții noștri evrei”. El a declarat că Franța trebuie să colaboreze cu Israelul pentru a lupta împotriva antisemitismului, astfel cum este definit de definiția de lucru a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA).

„În fața revenirii îngrijorătoare a urii antievreiești în Europa și în lume și în fața terorismului care intenționează să ne distrugă viețile și valorile, noi, francezii, credem mai mult ca oricând că națiunile noastre trebuie să-și unească vocile și să-și unească forțele în luptă”, a spus el.

„Sunt conștient de importanța simbolică a invitației mele aici și de responsabilitatea partidului meu… în războiul împotriva barbariei, care este și războiul nostru”, a adăugat el.

Fostul președinte al Paraguayului Horacio Cartes a declarat audienței că tăcerea în fața antisemitismului „nu este neutralitate, ci complicitate”.

Cartes, care este sancționat de SUA pentru presupuse legături cu Hezbollah, precum și pentru corupție, a fost invitat la conferință de către biroul prim-ministrului, potrivit unui raport din Haaretz.

Un alt lider străin, președintele sârb bosniac Milorad Dodik, a participat la conferință, dar a ieșit pentru scurt timp după ce a fost informat că un tribunal din Bosnia a emis un mandat internațional de arestare pe numele său din cauza apelurilor sale pentru ca jumătatea de Bosnie condusă de sârbi să se separe de restul țării.

Dodik a părăsit voluntar conferința și a revenit ulterior, au declarat organizatorii evenimentului. În calitate de semnatar al Convenției europene privind extrădarea, Israelul ar fi obligat să extrădeze cetățenii căutați în alte țări. Nu este clar dacă Bosnia a emis o cerere de extrădare către Israel în timpul evenimentului.