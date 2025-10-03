Controale cu drone în Sălaj, pentru depistarea depozitelor ilegale de deşeuri / ”Se reduce timpul de intervenţie şi creşte precizia”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Sălaj a desfăşurat primele controale cu ajutorul dronelor de ultimă generaţie, model DJI Matrice 350 RTK, echipate cu senzori LiDAR şi termici, pentru identificarea şi monitorizarea depozitelor ilegale de deşeuri, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit comisarului-şef Fazacaş Răzvan, noile echipamente permit identificarea rapidă a depozitelor ilegale de deşeuri menajere, industriale şi provenite din construcţii-demolări, realizarea unei cartografieri 3D a zonelor afectate, estimarea volumului deşeurilor, precum şi detectarea focarelor de ardere ascunsă.

În plus, datele digitale colectate sunt utilizate ca probe pentru aplicarea măsurilor legale.

„Acţiunile vizează în special zonele periurbane şi terenurile greu accesibile, unde deşeurile din construcţii şi demolări sunt cel mai frecvent abandonate. Primele rezultate confirmă eficienţa acestei tehnologii moderne, care reduce timpul de intervenţie şi creşte precizia în identificarea încălcărilor legislaţiei”, a precizat Fazacaş Răzvan, într-o postare pe contul Facebook al Gărzii de Mediu Sălaj.

El a reamintit că abandonarea, îngroparea sau arderea ilegală a deşeurilor reprezintă contravenţie sau infracţiune, sancţionată conform prevederilor legale.

„Prin utilizarea dronelor echipate cu senzori de ultimă generaţie, ne consolidăm capacitatea de supraveghere şi control şi ne aliniem practicilor europene de protecţie a mediului”, a adăugat comisarul-şef.