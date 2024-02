Conţinutul întregii biblioteci personale a lui Charles Darwin, dezvăluit pentru prima dată / Ultima carte care i-a fost citită cu voce tare

Detalii din vasta bibliotecă personală a lui Charles Darwin, de la o lucrare despre cobai epileptici până la romanul lui Elizabeth Gaskell pe care îl adora, sunt publicate online pentru prima dată în întregime, transmite News.ro.

Proiectul a presupus aproape două decenii de muncă minuţioasă, asemănătoare cu cea a unui detectiv, pentru a găsi miile de cărţi, jurnale, broşuri şi articole din biblioteca naturalistului, scrie The Guardian.

John van Wyhe, academicianul care a condus acest efort „copleşitor”, a declarat că acesta arată amploarea extraordinară a cercetărilor lui Darwin asupra lucrărilor altora.

Catalogul de 300 de pagini publicat de Darwin Online conţine 7.400 de titluri din 13.000 de articole, inclusiv reviste, broşuri şi comentarii.

Unele dintre cărţi datează din perioada de elev a lui Darwin, cum ar fi „A history of England” (1821) a lui Oliver Goldsmith, pe care a câştigat-o ca premiu, sau manualul de geografie antică al directorului său.

Cercetătorii au folosit uneori înregistrările licitaţiilor pentru a reconstitui poveştile.

De exemplu, un dosar de vânzări la licitaţie arată că Darwin avea o copie a unui articol din 1826 al ornitologului John James Audubon, „Account of the habits of the Turkey Buzzard (Vultura aura)”, în special pentru a demasca opinia generală cu privire la puterea sa extraordinară de a mirosi”.

În 2019, a apărut la licitaţie un exemplar al romanului „Wives and Daughters” din 1880 al lui Elizabeth Gaskell. O notă din acesta consemnează: „Nu am găsit nimic: Această carte a fost una dintre marile favorite ale lui Charles Darwin şi ultima carte care i-a fost citită cu voce tare”.

Listele anterioare cu ce se afla în biblioteca lui Darwin acopereau doar aproximativ 15% din ceea ce se afla de fapt în ea, a declarat van Wyhe.

Noua listă arată că Darwin avea volume despre o gamă variată de subiecte, inclusiv biologie, geologie, filozofie, psihologie, religie, agricultură, artă, istorie şi călătorii.