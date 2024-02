Consumul de gaze în Europa în 2023, cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani

Consumul de gaze în Europa (UE + Marea Britanie, Norvegia și Turcia) a scăzut la 452 de miliarde de metri cubi, sub nivelul înregistrat în 2014 (472 de miliarde de metri cubi), potrivit unui studiu al think-tank-ului internațional IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) publicat miercuri, 21 februarie, transmite boursorama.com.

Cu toate acestea, continentul rămâne totuși un mare importator de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc.

„Consumul de gaze în Europa (UE + Marea Britanie, Norvegia și Turcia) a scăzut în 2023 la cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani, în condițiile în care țările își intensifică măsurile de eficiență energetică și implementarea energiilor regenerabile”, se arată în raportul IEEFA.

În cei doi ani care au urmat începerii ofensivei rusești în Ucraina, cererea europeană „a scăzut cu 20%”: Europa a încercat să se adapteze după închiderea livrărilor de hidrocarburi rusești prin conducte și s-a orientat mai mult către GNL, transportat pe nave. În termeni valorici, vânzările de GNL către Europa pentru 2022 și 2023 se ridică la peste 170 de miliarde de euro. În acești doi ani, în timp ce continentul a importat în primul rând GNL american (în valoare de 75,15 miliarde de euro), Rusia a rămas pe locul al doilea (23,84 miliarde de euro), urmată de Qatar (23,80 miliarde de euro). În ceea ce privește volumul, vânzările de GNL „au rămas stabile de la un an la altul” între 2022 și 2023, potrivit IEEFA.

Din Rusia, livrările de GNL către Europa au crescut cu 11% între 2021 și 2023. Acestea s-au dublat către Spania și s-au triplat către Belgia. În ciuda unei scăderi de 35% a importurilor de GNL rusesc în ultimul an, Franța a rămas al doilea mare importator de GNL rusesc pe Bătrânul Continent. La doi ani de la începutul ofensivei Rusiei în Ucraina, „sistemul energetic european este mai diversificat și mai rezistent”, constată Ana-Maria Jaller-Makarewicz, analist la IEEFA. Ea subliniază că eforturile de adaptare ale țărilor europene au permis continentului să „continue să își reducă cererea de gaze”. Prin urmare, cererea mondială de GNL, al cărui preț a crescut vertiginos după izbucnirea războiului din Ucraina, ar putea atinge un „vârf” în 2025, potrivit IEEFA.

Organizația subliniază că, în ciuda acestui fapt, continentul european continuă să își mărească capacitatea de stocare a GNL. Rata de utilizare a terminalelor de import de GNL din UE a fost în medie de 58,52% în 2023, potrivit IEEFA, față de 62,94% în 2022.