Consilierii locali din Timișoara au hotărât extinderea clinicii OncoHelp, dar reprezentanții AUR s-au opus / Dominic Fritz: Votul AUR este un atac direct asupra bolnavilor de cancer

Consilierii locali au adoptat, în plenul de vineri, hotărârea privind extinderea Clinicii OncoHelp din Timişoara, unde sunt trataţi anual mii de bolnavi de cancer din tot vestul ţării, singurii care s-au opus fiind reprezentanţii AUR, transmite Agerpres.

Primarul Dominic Fritz a acuzat că votul AUR este „un atac direct asupra bolnavilor de cancer şi familiilor acestora”.

„Consilierii AUR au votat împotriva proiectului de extindere a Clinicii OncoHelp, care deserveşte pacienţii oncologici din întreaga regiune de Vest a României. Un proiect vital pentru mii de oameni care luptă pentru viaţă a fost politizat de acest partid. Din fericire, proiectul a fost adoptat cu votul celorlalţi consilieri locali. În şedinţa de astăzi, consilierul local AUR Ilie Sîrbu a reluat acuzaţiile nefondate împotriva Asociaţiei OncoHelp. În ciuda explicaţiilor şi dovezilor clare că OncoHelp nu este o afacere privată, ci o organizaţie care oferă gratuit tratamente oncologice, AUR a ales să voteze împotriva interesului public, într-un context în care 100.000 de români sunt diagnosticaţi anual cu cancer”, a afirmat Dominic Fritz.

Viceprimarul USR Paula Romocean a motivat susţinerea extinderii clinicii oncologice prin aceea că sistemul public este depăşit, iar Asociaţia OncoHelp încearcă să suplinească lipsurile.

„Nu au cerut bani, doar permisiunea să construiască un corp nou de clădire pentru pacienţii din Timişoara. Din păcate, decizia de astăzi a AUR arată cât de puţin le pasă unora de suferinţa pacienţilor. Într-o ţară unde nu se construiesc spitale publice, ONG-urile umplu golurile sistemului. Este împotriva bunului-simţ să blochezi astfel de iniţiative care salvează vieţi”, a declarat Paula Romocean.

Ea a subliniat că politicienii ar trebui să caute soluţii, nu să pună piedici.

„Nu există scuze pentru o asemenea lipsă de empatie şi responsabilitate. Comunitatea timişoreană şi toţi cei afectaţi de cancer merită mai mult decât politici făcute pentru spectacol”, a afirmat Romocean.

Preşedintele Asociaţiei OncoHelp, Şerban Negru, a explicat zilele trecute importanţa acestei extinderi pentru pacienţii oncologici, subliniind că anul trecut prin această asociaţie-clinică oncologică au trecut 10.000 de pacienţi în tratament, din care 4.300 de pacienţi noi.

„Am avut 43.000 de internări, asta înseamnă 3.600 de internări pe lună. Am avut aproape 40.000 de consultaţii şi toate astea se desfăşoară într-o instituţie subdimensionată. Nu am venit să cer vreun ban aici. Cer doar îngăduinţa să putem dezvolta o clădire pentru comunitate. Aţi pus întrebarea ce avem de câştigat. E destul de evident ce avem de câştigat cu toţii. Aţi spus că suntem un spital privat. E un termen voit peiorativ, care ni se adresează frecvent, atunci când se sugerează, cumva, că am avea vreun interes financiar, că ne interesează banii de fapt. De 20 de ani nu luăm niciun ban de la niciun pacient, niciodată. Acum 10 ani, am inaugurat primul aparat de radioterapie cu tehnologie modernă în Timişoara şi am tratat 12.481 de pacienţi la radioterapie. Mai mult de jumătate din ei probabil sunt vindecaţi pentru că au făcut radioterapie cu tehnologie modernă. Gratuit”, a spus Şerban Negru.

Acesta a mai arătat că aproximativ 9.000 dintre pacienţi au venit din alte zone şi li s-au asigurat casă şi masă gratuit din resurse proprii, prin donaţii, deşi statul român nu decontează cazarea la pacienţii internaţi pe spitalizare de zi.