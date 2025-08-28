Consilierii judeţeni din Giurgiu au aprobat un sprijin financiar pentru supravegherea video a Catedralei Adormirea Maicii Domnului

Consilierii judeţeni din Giurgiu au aprobat joi, în şedinţă ordinară, acordarea unui sprijin financiar, în sumă de 25.000 de lei, pentru achiziţionarea şi instalarea unui sistem de securitate şi supraveghere video la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din municipiul reşedinţă, transmite Agerpres.

„Vă supun aprobării un proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 de lei necesar achiziţionării şi instalării unui sistem de securitate şi supraveghere video pentru Catedrala Adormirea Maicii Domnului din municipiul Giurgiu”, a afirmat preşedintele CJ Giurgiu, Toma Petcu, în cadrul şedinţei.

Solicitarea a fost făcută de reprezentanţii Catedralei Adormirea Maicii Domnului, cu binecuvântarea Episcopului Ambrozie de Giurgiu.

„Catedrala reprezintă un reper spiritual şi cultural al judeţului Giurgiu având în grijă nu doar desfăşurarea activităţilor religioase, ci şi conservarea unor obiecte de cult cu valoare patrimonială şi protejarea celor care frecventează lăcaşul de cult, de aceea este necesară implementarea unui sistem modern de monitorizare care să asigure un nivel adecvat de securitate în interiorul cât şi în jurul catedralei”, se arată în referatul de solicitare venit din partea Episcopiei Giurgiu.

Toţi cei 30 de consilieri judeţeni prezenţi la şedinţă au fost de acord cu acordarea sprijinului financiar pentru dotarea Catedralei Adormirea Maicii Domnului.