G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Consilierii judeţeni din Giurgiu au aprobat un sprijin financiar pentru supravegherea video…

capelă Parlament, cruce, biserică, religie, icoană
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Consilierii judeţeni din Giurgiu au aprobat un sprijin financiar pentru supravegherea video a Catedralei Adormirea Maicii Domnului

Articole28 Aug 1 comentariu

Consilierii judeţeni din Giurgiu au aprobat joi, în şedinţă ordinară, acordarea unui sprijin financiar, în sumă de 25.000 de lei, pentru achiziţionarea şi instalarea unui sistem de securitate şi supraveghere video la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din municipiul reşedinţă, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Vă supun aprobării un proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 de lei necesar achiziţionării şi instalării unui sistem de securitate şi supraveghere video pentru Catedrala Adormirea Maicii Domnului din municipiul Giurgiu”, a afirmat preşedintele CJ Giurgiu, Toma Petcu, în cadrul şedinţei.

Solicitarea a fost făcută de reprezentanţii Catedralei Adormirea Maicii Domnului, cu binecuvântarea Episcopului Ambrozie de Giurgiu.

„Catedrala reprezintă un reper spiritual şi cultural al judeţului Giurgiu având în grijă nu doar desfăşurarea activităţilor religioase, ci şi conservarea unor obiecte de cult cu valoare patrimonială şi protejarea celor care frecventează lăcaşul de cult, de aceea este necesară implementarea unui sistem modern de monitorizare care să asigure un nivel adecvat de securitate în interiorul cât şi în jurul catedralei”, se arată în referatul de solicitare venit din partea Episcopiei Giurgiu.

Toţi cei 30 de consilieri judeţeni prezenţi la şedinţă au fost de acord cu acordarea sprijinului financiar pentru dotarea Catedralei Adormirea Maicii Domnului. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. Dar nu este supravegheată divin? Nu este suficient?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.