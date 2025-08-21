Compania Kalaşnikov va testa noua sa mitralieră RPL-7 în condiţii reale de luptă în Ucraina

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Compania Kalaşnikov, cel mai mare producător de arme uşoare din Rusia, a anunţat joi că va începe testarea noii sale mitraliere RPL-7 în condiţii reale de luptă pe frontul din Ucraina, după ce a dezvoltat această armă în timp record la cererea armatei ruse, relatează agenţia EFE, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Kalaşnikov trimite pentru teste de luptă noua sa mitralieră uşoară RPL-7, de calibrul 7,62 mm şi prevăzută cu o curea de muniţie. Compania a proiectat această armă în timp record şi a adaptat-o pe baza solicitărilor clientului”, a scris pe Telegram societatea Kalaşnikov.

Aceasta mai menţionează că a format o echipă de specialişti care se vor ocupa de monitorizarea funcţionării şi întreţinerea armelor şi echipamentelor militare ruseşti pe „toate sectoarele frontului” din Ucraina. „Activitatea acestei echipe ne va permite să reacţionăm rapid faţă de particularităţile observate în utilizarea produselor Kalaşnikov în condiţii reale de luptă”, adaugă producătorul.

Noua mitralieră RPL-7 „a fost creată pentru unităţile de asalt ruseşti pe baza mitralierei RPL-20, ţinând cont de tendinţele actuale şi păstrând caracteristicile sale operaţionale şi de luptă, care au fost foarte apreciate de armată”, iar principalele caracteristici distincte ale noii mitraliere sunt designul său compact, greutatea redusă, încărcătorul de mare capacitate, o şină care permite instalarea unei game largi de accesorii moderne de ochire, ţeava care permite ataşarea unui amortizor şi patul telescopic pliabil, detaliază Kalaşnikov.

Aceasta mai subliniază că muniţia de calibrul 7,62 mm utilizată este foarte populară în străinătate, ceea ce îi creşte considerabil potenţialul de export. Încărcătorul său conţine 80 de cartuşe dispuse pe curea, iar tragerea a până la 400 de cartuşe într-un interval scurt de timp nu provoacă o căldură critică a ţevii, spre deosebire de alte arme din aceeaşi categorie.

În martie anul trecut, Kalaşnikov a anunţat începerea producţiei de serie a mitralierei RPL-20, care a fost perfecţionată pe baza experienţei războiului din Ucraina.

Această companie nu produce doar emblematicul AK-47, primul şi cel mai vândut pistol-mitralieră fabricat de Kalaşnikov, adoptat de armatele din 55 de ţări, ci şi o gamă diversă de arme uşoare, drone de recunoaştere şi atac, precum şi rachete antiaeriene, printre altele.

Consorţiul Kalaşnikov este supus sancţiunilor impuse de Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie şi de alte ţări în urma invaziei ruse în Ucraina.