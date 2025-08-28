G4Media.ro
Comisia Europeană propune eliminarea tarifelor la bunurile industriale din SUA, pentru a…

Comisia Europeană, Exim Banca Românească
Sursa: Dreamstime

Comisia Europeană propune eliminarea tarifelor la bunurile industriale din SUA, pentru a accelera reducerea taxelor americane la maşini

28 Aug

Comisia Europeană a propus joi eliminarea tarifelor la importurile de bunuri industriale din Statele Unite, ca parte a unui acord comercial menit să ducă la scăderea retroactivă a taxelor vamale americane pentru automobilele europene, transmite Reuters, transmite News.ro.

Propunerea reprezintă primul pas în aplicarea înţelegerii anunţate pe 27 iulie între preşedintele american Donald Trump şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care Uniunea Europeană a acceptat un tarif general de 15% pentru a evita un război comercial major.

În baza acordului, Statele Unite au convenit să reducă taxele la maşinile produse în UE de la 27,5% la 15%, începând cu prima zi a lunii în care Bruxelles-ul înaintează propunerea legislativă, adică retroactiv din 1 august.

