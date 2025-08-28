Comisia Europeană contestă un demers al Congresului SUA de audiere a fostului comisar Breton asupra legislaţiei digitale a Uniunii Europene

Bruxelles, 28 aug /Agerpres/- Comisia Europeană a cerut joi Statele Unite să abordeze cu Uniunea Europeană chestiunile referitoare la reglementările europene „prin canalele diplomatice adecvate”, după ce Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor a SUA l-a invitat pe fostul comisar european Thierry Breton să depună mărturie la o audiere asupra Regulamentului european privind Serviciile Digitale (DSA), relatează agenţia de știri EFE.

„Foştii comisari (europeni) nu reprezintă UE, iar chestiunile legate de legislaţia UE trebuie abordate prin canalele diplomatice adecvate”, a indicat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, la conferinţa de presă zilnică a acestei instituţii, transmite Agerpres.

Acesta a amintit că foştii comisari europeni au obligaţia legală de a nu divulga informaţii acoperite de secretul profesional şi „nu pot depune mărturie cu privire la responsabilităţile lor anterioare în posturile de comisari fără o autorizare prealabilă din partea Comisiei Europene”.

Thierry Breton nu a luat încă legătura cu Comisia Europeană pe acest subiect şi de asemenea executivul comunitar nu a fost contactat de altcineva asupra aceleiaşi chestiuni, a mai spus purtătorul de cuvânt citat.

Acesta a mai menţionat că vicepreşedinta Comisiei Europene pentru „Suveranitate Tehnologică, Securitate şi Democraţie”, Henna Virkkunen, „va combate toate acuzaţiile nefondate” şi „este deschisă şi dispusă să discute cu oficialii americani”, lucru pe care „l-a făcut deja şi va continua să-l facă” pentru a proteja „dreptul nostru independent şi suveran de a legifera în sectorul digital”.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va impune taxe vamale statelor care, prin taxe sau reglementări care cenzurează conţinuturile online, aplică măsuri „discriminatorii” împotriva companiilor tehnologice americane. Conform unor surse citate de Reuters, administraţia Trump examinează inclusiv aplicarea unor sancţiuni împotriva UE sau împotriva oficialilor din ţările blocului comunitar responsabili cu aplicarea Regulamentului european privind Serviciile Digitale (DSA). Potrivit Washingtonului, această reglementare cenzurează şi impune costuri ce afectează companiile americane din sectorului tehnologiei informaţiei.

Aplicarea unor astfel de sancţiuni ar fi o măsură fără precedent a SUA împotriva UE, dar s-ar înscrie în lupta administraţiei Trump de apărare a vocilor conservatoare pe care le vede ameninţate să fie reduse la tăcere în UE.

Comisia Europeană a respins acuzaţiile Washingtonului. „Este dreptul suveran al UE şi al statelor sale membre să reglementeze activităţile economice pe teritoriul nostru pentru respectarea valorilor noastre democratice”, a declarat marţi o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, care a descris drept „total eronate” acuzaţiile de cenzură online în UE formulate de administraţia Trump.

Francezul Thierry Breton, care a fost din 2019 până în 2024 comisar european pentru piaţa internă, fusese propus de guvernul francez anul trecut de asemenea pentru noua Comisie Europeană, dar a avut pe final de mandat o relaţie tensionată cu preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, pe care a descris-o drept o „împărăteasă” care a căpătat prea multă putere şi a devenit astfel un pericol pentru Uniunea Europeană.

El a demisionat în septembrie 2024 din Comisie şi a renunţat de asemenea la candidatura pentru un nou mandat de comisar european, acuzând-o pe Von der Leyen că a intervenit pe lângă preşedintele francez Emmanuel Macron să propună un nou comisar.

Cu o lună mai devreme, Thierry Breton avusese o primă dispută şi cu Elon Musk, proprietarul reţelei de socializare X, pe care l-a avertizat înaintea unui interviu în direct cu Donald Trump, pe atunci candidatul republican la alegerile prezidenţiale din SUA, că Regulamentul european privind Serviciile Digitale (DSA) îi impune obligaţii de moderare pe platforma de socializare pentru a evita „amplificarea conţinuturilor periculoase”.

Ulterior, Elon Musk l-a catalogat pe Thierry Breton drept un „tiran al Europei”, după un interviu acordat de acesta din urmă postului BFMTV/RMC, în care fostul comisar european a spus, amintind de anularea alegerilor prezidenţiale în România în urma acuzaţiilor de influenţare a procesului electoral prin reţeaua de socializare TikTok: „Să ne păstrăm sângele rece şi să impunem aplicarea legilor noastre atunci când acestea riscă să fie eludate (…) Am făcut-o în România şi va trebui evident să o facem şi în Germania dacă este necesar”.

În această dispută, Breton l-a acuzat pe Musk de „ingerinţă externă”, după ce miliardarul american şi-a exprimat sprijinul pentru partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) şi a îndemnat la vot pentru acesta în alegerile ce urmau să se desfăşoare în februarie.