Comisia Europeană anunţă măsuri pentru a asigura o industrie a oţelului şi a metalelor competitivă şi decarbonizată în Europa

Comisia Europeană a anunţat miercuri că a luat măsuri pentru a menţine şi a extinde capacităţile industriale europene în sectorul siderurgic şi al metalelor, planul de acţiune privind oţelul şi metalele fiind conceput pentru a consolida competitivitatea sectorului şi pentru a proteja viitorul industriei, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Industria siderurgică europeană este fundamentală pentru economia europeană, oferind contribuţii sectoarelor critice, cum ar fi industria autovehiculelor, tehnologiile curate şi apărarea. O industrie puternică a oţelului şi a metalelor în Europa este esenţială pentru a garanta securitatea UE în contextul geopolitic actual şi pentru a obţine rezultate în ceea ce priveşte „Planul ReArm Europe/Pregătirea pentru 2030”, prezentat, de asemenea, miercuri. În acelaşi timp, acest sector se află într-un moment critic de cotitură, provocat de costurile ridicate ale energiei, de concurenţa globală neloială şi de nevoia de investiţii pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Planul este pus în aplicare într-un moment în care măsurile de denaturare a pieţei, cum ar fi sprijinul necomercial pentru supracapacităţile globale şi tarifele nejustificate la oţelul şi aluminiul din UE, pot avea un impact negativ asupra economiei blocului comunitar, transmite Agerpres.

Prin acest plan de acţiune, Comisia sprijină aceste sectoare în confruntarea cu provocările actuale pe termen scurt şi mediu. Măsurile prioritare sectoriale sunt rezultatul unui proces incluziv şi colaborativ, care a implicat mai multe discuţii şi implicarea părţilor interesate, inclusiv dialogul privind oţelul care a avut loc la 4 martie 2025.

„Planul de acţiune prevede asigurarea unei aprovizionări cu energie sigure şi la preţuri accesibile pentru acest sector. Costurile energiei reprezintă o parte mai mare din costurile de producţie pentru metale decât pentru alte sectoare. Planul de acţiune promovează utilizarea contractelor de achiziţie de energie electrică (PPA) şi încurajează statele membre să mobilizeze flexibilitatea fiscală în domeniul energiei şi reducerea tarifelor de reţea pentru a atenua volatilitatea preţurilor la energia electrică. Planul promovează un acces mai rapid la reţea pentru industriile mari consumatoare de energie şi sprijină utilizarea sporită a hidrogenului din surse regenerabile şi cu emisii scăzute de dioxid de carbon în cadrul sectoarelor”, se arată în comunicat.

În plus, se previne relocarea emisiilor de dioxid de carbon: Mecanismul de ajustare la frontieră în funcţie de carbon (CBAM) trebuie să asigure condiţii de concurenţă echitabile. De asemenea, ar trebui să se asigure că industriile din afara UE nu îşi „dezvăluie” metalele pentru a părea cu emisii scăzute de dioxid de carbon, bazându-se în acelaşi timp pe surse de energie cu emisii ridicate. În al doilea trimestru al acestui an, Comisia va publica o comunicare privind modul de abordare a problemei relocării emisiilor de dioxid de carbon pentru mărfurile CBAM exportate din UE către ţări terţe. În plus, Executivul comunitar va efectua o revizuire a CBAM, cu o primă propunere legislativă până la sfârşitul anului 2025, extinzând domeniul de aplicare al CBAM la anumite produse din aval pe bază de oţel şi aluminiu şi incluzând măsuri suplimentare de prevenire a eludării.

De asemenea, vor fi extinse şi protejate capacităţile industriale europene. Supracapacitatea globală reprezintă o ameninţare gravă la adresa rentabilităţii şi competitivităţii acestui sector. UE a acţionat deja prin măsuri de apărare comercială împotriva concurenţei neloiale în sectorul oţelului, aluminiului şi feroaliajelor, dar situaţia continuă să se înrăutăţească. Acesta este motivul pentru care Comisia înăspreşte actualele garanţii privind oţelul. Înainte de sfârşitul anului, Executivul comunitar va propune o nouă măsură pe termen lung pentru a menţine o protecţie extrem de eficace a sectorului siderurgic al UE după expirarea actualei măsuri de salvgardare la jumătatea anului 2026.

Pentru a împiedica exportatorii să eludeze măsurile de apărare comercială, Comisia va evalua, de asemenea, introducerea „regulii topit şi turnat” pentru a determina originea mărfurilor din metal.

Va fi promovată circularitatea, în condiţiile în care îmbunătăţirea reciclării este esenţială pentru reducerea emisiilor şi a consumului de energie în industria metalelor. Comisia intenţionează să stabilească obiective pentru oţelul şi aluminiul reciclat în sectoare-cheie şi să evalueze dacă mai multe produse, cum ar fi materialele de construcţii şi produsele electronice, ar trebui să aibă cerinţe privind reciclarea sau conţinutul reciclat. În plus, Comisia va lua în considerare măsuri comerciale privind deşeurile metalice, un factor de producţie vital pentru oţelul decarbonizat, pentru a asigura disponibilitatea suficientă a deşeurilor.

Vor fi reduse riscurile legate de decarbonizare. Viitorul Act privind acceleratorul de decarbonizare industrială va introduce criterii de rezilienţă şi durabilitate pentru produsele europene în cadrul achiziţiilor publice, pentru a stimula cererea de metale cu emisii scăzute de dioxid de carbon produse în UE, creând pieţe-lider. Comisia va aloca 150 de milioane de euro prin intermediul Fondului de cercetare pentru cărbune şi oţel în perioada 2026-2027, o sumă suplimentară de 600 de milioane de euro prin intermediul programului Orizont Europa fiind dedicată Pactului industrial curat.

În etapa de extindere, Executivul comunitar vizează 100 de miliarde de euro prin intermediul Băncii pentru decarbonizare industrială, bazându-se pe Fondul pentru inovare şi pe alte surse, cu o licitaţie-pilot în valoare de un miliard de euro în 2025, axată pe decarbonizarea şi electrificarea proceselor industriale esenţiale.

De asemenea, vor fi protejate locurile de muncă din industrie. Industria oţelului şi a metalelor este vitală pentru economia UE, angajând direct şi indirect aproape 2,6 milioane de persoane. Politicile active în domeniul muncii vor sprijini dezvoltarea competenţelor şi tranziţiile echitabile la locul de muncă. Observatorul european pentru o tranziţie echitabilă şi Foaia de parcurs pentru locuri de muncă de calitate, care fac parte din Pactul industrial curat, vor supraveghea impactul asupra ocupării forţei de muncă, asigurându-se că drepturile lucrătorilor sunt protejate.

„Industria siderurgică a fost întotdeauna un motor esenţial al prosperităţii europene. Prin urmare, oţelul curat de nouă generaţie ar trebui să fie fabricat în continuare în Europa. Aceasta înseamnă că trebuie să îi ajutăm pe producătorii noştri de oţel care se confruntă cu dificultăţi puternice pe piaţa mondială. Pentru a ne asigura că acestea rămân competitive, trebuie să reducem costurile energiei şi să le ajutăm să introducă pe piaţă tehnologii inovatoare, cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Prin planul de acţiune prezentat astăzi oferim soluţii concrete pentru o industrie siderurgică europeană prosperă”, a afirmat preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.