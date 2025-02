Colegiul Medicilor doreşte o nouă lege a sănătăţii şi o lege a profesiei medicale

Actuala lege a sănătăţii, în forma actuală, nu mai corespunde nevoilor actuale ale sistemului de sănătate, a declarat miercuri preşedintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, transmite Agerpres.

„Avem Legea 95/2006 care reglementează practic organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate. Cum bine ştiţi, este o lege care a avut atât de mult amendamente, cred că sute sau mii de amendamente. (…) Un alt document legislativ important este Legea 46/2003 care priveşte drepturile pacienţilor. (…) Am considerat că este momentul ca noi ca şi colegiu să solicităm din partea decidenţilor politici aceste modificări legislative care se impun şi se impun astăzi, nu mâine. (…) Considerăm că Legea 95 sub forma actuală nu poate să mai funcţioneze şi considerăm că profesia medicală care este o profesie liberală are nevoie de o lege separată a profesiei medicale şi acesta era unul din obiectivele. Alături de modificarea Legii 95 şi rescrierea Legii 95 – desprinderea din aceasta a Legii profesiei medicale”, a afirmat Poiană, într-o conferinţă de presă.

Ea consideră că este necesară şi reglementarea „corectă” a erorii medicale, care ar putea să fie cuprinsă în Legea pacienţilor.

„Un alt aspect important pe care l-am ridicat astăzi în discuţie a fost cel legat de eroarea medicală, de culpa medicală. Considerăm că şi reglementarea corectă a acesteia este importantă. O variantă ar fi, spre exemplu, chiar să fie cuprinsă în Legea pacienţilor…(…) Am obţinut, să zic aşa, un angajament din partea decidenţilor că vor accepta aceste modificări şi că vom încerca să nu aibă culoare politică. (…) Un alt domeniu legislativ pe care trebuie să-l asumăm…. se referă la îngrijirea pacientului aflat deasupra resurselor de îngrijire medicală şi Legea paliaţiei”, a susţinut medicul.

Cătălina Poiană a spus că drafturile acestor proiecte ar putea fi realizate până la începerea vacanţei parlamentare. Potrivit preşedintelui CMR, modificările legislative sunt necesare având în vedere şi exodul personalului medical. Astfel, afirmă reprezentantul CMR, anul trecut s-a înregistrat o cerere cu peste 50% a numărului de certificate profesionale solicitate de medici faţă de 2023.

„Din punctul de vedere al Consiliului Medicilor din România, unul dintre aspectele cele mai importante şi cele mai îngrijorătoare îl reprezintă exodul personalului medical. (…) Dacă analizăm situaţia certificatelor profesionale … constatăm că în anul 2024 comparativ cu anul 2023 s-a înregistrat cea mai mare creştere din istoria recentă cu peste 50% a numărului de certificate profesională curente. Fac precizarea că acestea au fost solicitate de medici care au avut intenţia de a-şi exercita profesia în afara ţării”, a arătat Poiană.