UPDATE Cod portocaliu de averse şi vijelii putenice în zone din cinci…

furtună, vijelie, meteo, vreme
Sursa foto: Pixabay

UPDATE Cod portocaliu de averse şi vijelii putenice în zone din cinci judeţe, inclusiv în Capitală / În județul Argeș a căzut un acoperiș peste trei persoane

22 Aug

Meteorologii au emis, vineri seara, avertizări nowcasting Cod portocaliu de averse şi vijelii puternice, valabile în următoarea oră în localităţi din cinci judeţe din Muntenia şi Moldova, inclusiv în Capitală.



UPDATE

În județul Argeș, comuna Hârtiești, satul Lucieni, un acoperiș a căzut, surprinzând trei persoane. Intervin pompierii cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de un echipaj SAJ.

Știrea inițială

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 20:00, în municipiul Bucureşti va fi vijelie puternică cu rafale de 70 km/h, descărcări electrice şi averse ce vor cumula 10 – 15 litri/mp.

Fenomenele vor persista, până la aceeaşi oră, în judeţul Ilfov, în zona localităţilor: Voluntari, Pantelimon, Brăneşti, Periş, Gruiu, Baloteşti, Afumaţi, Glina, Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Găneasa, Ştefăneştii de Jos, Tunari, Nuci, Corbeanca, Grădiştea, Petrăchioaia şi Dascălu, iar până la ora 20:15, în Buftea, Jilava, Chitila, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, 1 Decembrie, Clinceni, Mogoşoaia, Ciorogârla, Cornetu, Dragomireşti-Vale şi Dărăşti-Ilfov.

Tot până la ora 20:15, în mai multe localităţi din judeţele Dâmboviţa, Argeş, Iaşi şi Neamţ se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 25 – 40 liti/mp, intensificări ale vântului (50 – 70 km/h), grindină de medii dimensiuni (2 – 3 cm) şi descărcări electrice.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

